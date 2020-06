Samsung Galaxy A21s budgettelefoon nu verkrijgbaar De Samsung Galaxy A21s is nu ook verkrijgbaar in Nederland. Deze goedkope Android smartphone beschikt over een quad-camera en een grote batterij.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand kondigde Samsung een nieuwe budgettelefoon aan voor de Europese markt. Het was destijds nog onbekend of de Galaxy A21s ook naar Nederland zou komen. Inmiddels wordt deze nieuwe Android telefoon aangeboden door BelSimpel en ook op de site van Mobiel kun je al een bestelling plaatsen. Met een vanaf prijs van €210 behoort dit 2020-model tot de goedkoopste Samsung smartphones van dit jaar.

De Samsung Galaxy A21s is uitgerust met een 6,5-inch LCD display met een HD+ resolutie. Het instapmodel wordt aangedreven door de Exynos 850 chipset die wordt ondersteunt door 3GB RAM en 32GB / 64GB opslaggeheugen. Middels een microSD geheugenkaartje kun je het flash geheugen verder uitbreiden. In de linker bovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor de selfie-camera. Het betreft een 13 megapixel front-camera met een f/2.2 lens. Videogesprekken kun je in Full HD resolutie voeren @ 30fps.

Op de achterzijde van het toestel is er een viervoudige camera geplaatst. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en ten slotte een 2 megapixel dieptecamera. Een dergelijke cameraconfiguratie zien we ook terug bij de recent geïntroduceerde Oppo A72. De vingerafdrukscanner is bij de A21s op de achterzijde te vinden.

De 5.000 mAh ingebouwde batterij zorgt ervoor dat je met de Samsung A21s niet snel zonder power komt te zitten. Bovendien kun je deze telefoon ook weer snel opladen, middels de meegeleverde 15 Watt snellader. Vorig jaar werd het topmodel, de Galaxy S10, nog geleverd met een 15 Watt snellader, nu is deze functionaliteit dus ook al beschikbaar voor de goedkope modellen.

Samsung Galaxy A21s kopen

Bij BelSimpel kun je de Galaxy A21s kopen voor een vanaf prijs van €210, hiervoor ontvang je de 32GB variant. Wil je deze Samsung smartphone hebben met 64GB opslaggeheugen, dan ben je €230 kwijt. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, rood, wit en zwart. BelSimpel hanteert een levertijd van 2 tot 4 werkdagen. Mocht deze smartphone je niet bevallen, je kunt gratis retourneren binnen 31 dagen.

Op de site van Mobiel wordt de A21s ook al aangeboden. Hoewel deze online retailer geen levertijd vermeld en de status op ‘In bestelling’ heeft staan is het al wel mogelijk om deze bewuste Samsung Galaxy smartphone te kopen via een preorder bestelling. Mobiel hanteert eveneens de adviesprijs en biedt dezelfde kleurvarianten aan.