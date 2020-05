Oppo A-Serie smartphones: A52 en A72 instapmodellen Oppo introduceert twee uiterst betaalbare Android smartphones voorzien van een 6,5” Full HD+ scherm, een quad-camera en een 5.000 mAh batterij.

Oppo heeft twee nieuwe smartphone modellen aangekondigd binnen de budget A-serie. Met de Oppo A72 en de A52 richt de Aziatische fabrikant zich op jongeren die een veelzijdige en moderne smartphone wensen. Beide telefoons zien er bijzonder stijlvol uit, mede dankzij het randloze ontwerp en de punch-hole selfiecamera. Dankzij het quad-camera systeem kun je met deze toestellen ook indrukwekkende foto’s en video’s vastleggen.

De 5.000 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen, zelfs voor intensieve gebruikers. Mocht je het toestel toch tussentijds op de oplader moeten leggen dan is de accu binnen een mum van tijd weer vol dankzij de 18 Watt snellader. Ook audiofanaten worden op hun wenken bedient met de nieuwe Oppo A-serie modellen. Zowel de A72 als de A52 is voorzien van een dubbele stereospeaker met Hi-Res Audio en Dirac 2.0 geluidstechnologie.

De Oppo A72 kun je per direct kopen voor een prijs van €270 (4GB RAM / 128GB ROM). De Oppo A52 gaat volgende week in de verkoop, deze telefoon heeft een verkoopprijs van €220.

Oppo A72 smartphone: Instapmodel met groot scherm en goede camera

De A72 is uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ display met 405 PPI. Het blauwe licht wordt effectief gefilterd waardoor het scherm een extra goede kijkervaring levert. De op AI-gebaseerde achtergrondverlichting wordt op intelligente wijze aangepast aan de leesgewoonte van de gebruiker.

Het 3D Quad-curve ontwerp geeft de smartphone niet alleen een stijlvol uiterlijk, het toestel ligt dankzij de ronde vormgeving ook erg comfortabel in de hand. Voor de beveiliging is er een vingerafdruksensor ingebouwd, die aan de zijkant in de aan- / uit knop is verwerkt.

Oppo heeft de selfiecamera in het scherm verwerkt, de front-camera biedt een resolutie van 16 megapixels. Dankzij verschillende AI-functies en beautyfilters kun je met deze camera artistieke selfies maken. Ook huidoneffenheden en contouren kunnen eenvoudig verzacht worden.

Aan de achterzijde van de Oppo A72 vindt je vier camera’s. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor, daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoeklens, een 2 megapixel monolens en een 2 megapixel portretlens ingebouwd. Deze camera configuratie is vergelijkbaar met de duurdere Oppo Find X2 Lite, de Oppo A91 en de Reno 2Z.

Er is een speciale nachtmode beschikbaar om ook in de avonduren gedetailleerde opnames te kunnen maken. Ook het maken van 4K UHD video’s behoort tot de mogelijkheden. Dankzij beeldstabilisatie technologie ogen de video’s er niet alleen haarscherp, maar ook vloeiend. Doordat onbedoelde cameratrillingen effectieve worden tegengegaan zien de videobeelden er veel rustiger en natuurlijker uit.

De smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 665. Deze chipset heeft een lager stroomverbruik dan voorheen. Daarnaast zorgt Hyper Boost technologie voor optimale smartphone prestaties, ook tijdens het gamen. De Oppo A72 wordt voorzien van 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Mocht je behoefte hebben aan nog meer geheugen, dan kun je ook nog gebruik maken van een microSD geheugenkaart.

De nieuwe Oppo telefoon uit de A-Serie draait op het Android 10 besturingssysteem, waar de ColorOS 7.1 interface overheen is geplaatst. Deze biedt een goede gebruikerservaring. De Oppo A72 is ontworpen om veelvuldig te gebruiken en daar is de accucapaciteit dan ook naar. De 5.000 mAh accu is dankzij de 18 Watt snellader ook weer bijzonder snel bij te laden. De A72 ondersteunt zelfs reverse-charging, oftewel je kunt andere apparaten opladen via de accu van je smartphone.

De Oppo A72 is verkrijgbaar in de kleuren Twilight Black en Aurora Purple. Je kunt deze Oppo telefoon kopen bij de MediaMarkt, T-Mobile, Ben, Tele2 en Mobiel voor een prijs van €270 voor een simlockvrij, los toestel. Besluit je de telefoon met abonnement te kopen dan ben je in verhouding nog voordeliger uit. Binnenkort zal de A72 ook te koop zijn bij Coolblue en KPN.

Oppo A52 smartphone: Budgetmodel met geavanceerde functies

De Oppo A52 heeft veel gelijkenissen met z’n duurdere broer. Zo beschikt dit model eveneens over een 3D Curve design met een 6,5-inch Full HD+ display. Ook de 16 megapixel selfiecamera is gehandhaafd, evenals de Side Fingerprint Unlock.

De A52 beschikt over een viervoudige camera aan de achterzijde, de configuratie is wel iets anders. Dit model beschikt namelijk over een 12 megapixel hoofdcamera – in plaats van 48 megapixels. De andere drie sensoren en lenzen zijn gelijk aan de A72. Ook de 4K video functie met beeldstabilisatie is terug te vinden in de Oppo A52.

De Oppo A52 wordt tevens aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 665. Wel is er standaard iets minder geheugen voorhanden; 4GB RAM en 64GB ROM. Heb je behoefte aan meer opslaggeheugen? Dan kun je gebruik maken van een microSD kaart. De smartphone draait op het Android 10 OS in combinatie met de ColorOS 7.1 schil. Zelfs de accucapaciteit van 5.000 mAh is identiek en de A52 ondersteunt ook snelladen.

De Oppo A72 en A52 verschillen dus met name van elkaar als het gaat om de hoofdcamera en het opslaggeheugen. De Oppo A52 is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Twilight Black bij MediaMarkt, Coolblue en Mobiel. De prijs voor een los toestel is vastgesteld op €220.