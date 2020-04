Oppo A91 een goedkope Android telefoon met goede camera De A91 is de nieuwste Oppo telefoon. Een uiterst dun en licht toestel met een quad-camera en in-display vingerafdruksensor tegen een betaalbare prijs.

Oppo heeft een nieuwe budget telefoon geïntroduceerd. De Oppo A91 is ultrasnel en ultralicht. Het is zelfs de dunste en lichtste telefoon ooit, aldus de fabrikant. Ondanks de compacte vormgeving is deze smartphone voorzien van een quad-camera. Er is een 6,4-inch AMOLED scherm geïntegreerd met een in-display vingerafdrukscanner en een kleine v-vormige inkeping waar de 16 megapixel selfiecamera achter schuilgaat.

De Oppo A91 wordt uitgebracht in de kleuren Lightening Black en Blazing Blue. Beide modellen zijn per direct verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van €300 voor een los toestel, zonder abonnement. De smartphone is verkrijgbaar via MediaMarkt, Coolblue en andere retailkanalen. Wil je de Oppo A91 kopen met abonnement, dan kun je terecht bij T-Mobile en Tele2.

Elegante smartphone met viervoudige camera

De nieuwe A-serie smartphone van Oppo weegt maar 172 gram en is met een breedte van slechts 7,9 mm ook superslank. De smartphone wordt voorzien van een 6,4-inch Full HD+ display met een beeldverhouding van 20:9. Het toestel heeft een premium uitstraling en zou comfortabel in de hand moeten liggen.

De A91 ziet er niet alleen elegant uit, deze budget / middenklasse smartphone is ook uitgerust met een indrukwekkende camera. Het quad-camerasysteem aan de achterzijde bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel monolens en een 2 megapixel portretlens.

Dankzij de 4-in-1 pixelcombinatietechnologie kunnen er detailleerde hoge resolutie foto’s gemaakt worden – ongeacht of het dag of nacht is. Ook is de A91 voorzien van tal van slimme AI-beatificatie functies, om jouw (zelf-)portretten er nog indrukwekkender uit te laten zien.

Met de Oppo A91 maak je niet alleen mooie foto opnames, er zijn ook tal van videofuncties voorhanden. Dankzij de elektronische beeldstabilisatie en een interne gyroscoop worden onbedoelde trilbewegingen effectief tegengegaan. Zo kun je prachtige anti-shake video’s vastleggen, zelfs terwijl je (hard) loopt.

De nieuwe aanwinst van Oppo beschikt verder over In-Display Fingerprint 3.0, waardoor je de smartphone nog sneller en veiliger kunt ontgrendelen. De lichtgevoelige vingerafdruksensor heeft slechts 0,32 seconden nodig om echte vingers naadloos te onderscheiden van niet-geautoriseerde vingerafdrukken.

Oppo A91 kopen

De Oppo telefoon draait op het Android 9 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS 6.1.2 gebruikersinterface. Onder de motorkap is een octa-core Mediatek Helio P70 chipset te vinden met 8GB RAM geheugen en 128GB opslaggeheugen. Ook biedt de A91 ondersteuning voor VOOC Flash Charge 3.0, waardoor je de 4.025 mAh batterij uiterst snel kunt opladen.

De Oppo A91 (8GB / 128GB) is per direct te bestellen voor €300. Bij T-Mobile en Tele2 kun je zowel terecht voor een los toestel als een telefoonabonnement. Er is keuze uit de kleuren Lightening Black en Blazing Blue. Naast het toestel zelf wordt er een adapter, een headset en een protective case meegeleverd. Ook wordt het scherm voorzien van een protective film, zodat je toestel optimaal beschermt blijft tegen krassen en stoten.

Afgelopen jaar heeft LetsGoDigital al eens een andere A-serie smartphone getest van de Chinese fabrikant. De Oppo AX7 bood een erg goede prijs/kwaliteit verhouding, zo concludeerde we in onze review. Ook de later dat jaar uitgebrachte Oppo A5 en de A9 boden uitstekende specs voor telefoons in deze prijsklasse. We verwachten dan ook dat de nieuwe A91 op deze traditie voortbouwt en veel waar voor je geld zal bieden.