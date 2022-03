Oppo Find X5 Pro eerste indruk De Find X5 Pro is het nieuwste topmodel van Oppo. Biedt deze 5G telefoon voldoende onderscheidend vermogen om de hoge adviesprijs te rechtvaardigen?

Het Chinese Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd binnen de high-end Find serie. Het gaat om de Oppo Find X5 Lite, de Find X5 en de Find X5 Pro. Het zijn de opvolgers van de Find X3 serie – de Find X4 is overgeslagen, doordat het getal ‘4’ ongeluk brengt in China. Met de nieuwe line-up wil Oppo de concurrentie aangaan met andere topmodellen, zoals de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy S22 serie en de Apple iPhone 13 serie.

Volgende week donderdag, 10 maart 2022, wordt ook de Xiaomi 12 serie verwacht in Nederland. Later deze maand zal ook globale introductie van de OnePlus 10 Pro plaatsvinden. Dit toestel is reeds geïntroduceerd in China. De Oppo Find X5 Pro heeft veel gelijkenissen met het verwachte topmodel van OnePlus. Niet zo vreemd gezien de tweetal bedrijven beide onderdeel uitmaken van BBK Electronics. Vorig jaar werd reeds aangekondigd dat Oppo en OnePlus worden samengevoegd, hoewel beide merken onder eigen label verder zullen gaan.

De OnePlus 10 Pro kwam onlangs nogal negatief in het nieuws, nadat de telefoon volledig versplinterde tijdens een duurzaamheidstest. Het toestel kon zover met de handen worden gebogen dat het letterlijk in tweeën brak. Of het frame van Oppo’s topmodel net zo zwak is uitgevoerd is nog onbekend. De komende periode zullen er ongetwijfeld tal van previews en reviews online verschijnen, die hier meer duidelijkheid over moeten gaan verschaffen.

Oppo Find X5 Pro vergeleken met andere topmodellen

Qua specs zijn de tweetal modellen in grote mate gelijk. Zowel de Find X5 Pro als de OnePlus 10 Pro zijn uitgerust met een 6,7” AMOLED scherm, een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, een 5.000 mAh capaciteit batterij met ondersteuning voor 80W bedraad snelladen / 50W draadloos opladen, een 32MP selfiecamera en een Hasselblad camerasysteem op de achterzijde.

De variant van Oppo is wel een stuk prijziger. De Oppo Find X5 Pro heeft een adviesprijs van €1.300. Dat betekent dat het topmodel van Oppo nog duurder is dan de Samsung Galaxy S22 Ultra, die vanaf €1.250 verkrijgbaar is en standaard wordt geleverd met een S Pen. Ook de iPhone 13 Pro Max is met een verkoopprijs van € 1.260 goedkoper dan de Find X5 Pro.

Daar komt bij dat het updatebeleid van Samsung en Apple beter is dan die van Oppo. Waar de Chinese fabrikant slechts 3 jaar Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates biedt, is dit bij Samsung 4 jaar OS updates / 5 jaar beveiligingsupdates. Apple doet het nog beter en levert minstens 6 jaar iOS updates.

Ben je vastbesloten om een keer een ander merk te proberen, overweeg dan om te wachten op de Xiaomi 12 serie. De Xiaomi 12 Pro zal beduidend goedkoper zijn dan Oppo’s vlaggenschip – met veel van dezelfde aspecten. Het is dan ook niet verrassend dat Xiaomi beduidend betere verkoopresultaten behaalt in Europa dan Oppo en OnePlus.

Display specificaties

Het nieuwe vlaggenschip van Oppo is voorzien van een 6,7-inch afgerond QHD+ display met een 120Hz refresh-rate. De display biedt een fijne kijkervaring en toont rijke kleuren, zoals je van een vlaggenschip mag verwachten. Het scherm biedt een piekhelderheid van 1.300 nits. Het glazen oppervlak wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass Victus.

De vingerafdruksensor is in het scherm verwerkt. Het betreft een optische sensor die relatief snel reageert – mits je vinger niet vies of nat is, in zo’n geval werkt een ultrasone sensor namelijk beter. Laatstgenoemde is onder andere in de Samsung S22 modellen terug te vinden. De Find X5 Pro beschikt tevens over gezichtsherkenningstechnologie.

In de linker bovenhoek van de display is een ponsgat aangebracht voor de front-camera. De X5 Pro beschikt over een 32 megapixel selfie-camera, deze wordt reeds toegepast sinds de Find X2 Pro uit 2020. Met deze front-camera kun je tevens videogesprekken voeren in 4K resolutie.

Camera met slechts 2x optische zoom

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Het betreft een 50 megapixel hoofdcamera (f/1.7), een 50MP ultra-groothoekcamera (f/2.2) en een 13MP telefoto camera (f/2.4). De merkwaardige microscoopcamera van de Find X3 Pro komt daarmee te vervallen. Je zou verwachten dat hier een kwalitatieve zoomcamera voor in de plaats zou komen – ten slotte bood de Find X2 Pro al 10x Hybrid zoom. De nieuwe telefoto camera van de Find X5 Pro maakt echter slechts 2x optische zoom mogelijk. Ook is hier een relatief kleine sensor voor ingezet. Een onbegrijpelijke beslissing, zeker voor een telefoon die meer dan €1.000 kost.

Het camerasysteem levert met name een verbeterde beeldkwaliteit tijdens de avond- en nacht. Veel fabrikanten zetten hier tegenwoordig op in, wat dat betreft is Oppo niet bepaald uniek te noemen. Lange tijd zagen avondopnames er wazig en weinig gedetailleerd uit. Hedendaagse topmodellen maken echter beduidend scherpere foto’s in slechte lichtomstandigheden dan pak ‘m beet 3 jaar geleden.

Net als OnePlus is ook Oppo een samenwerking aangegaan met Hasseblad. Dit zou moeten resulteren in een extra nauwkeurige kleurweergave. In de praktijk lijkt het echter met name om de gerenommeerde naam van Hasselblad te gaan. Diverse Oppo Find X5 Pro previews tonen aan dat -net als bij OnePlus- het verschil in beeldkwaliteit nihil is.

Processor & Software

De Oppo Find X5 Pro wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dit is de nieuwste en meest krachtige chipset van Qualcomm. Deze SoC zal in veel high-end 2022 modellen terug te vinden zijn. Oppo voorziet het vlaggenschip standaard van 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Dit is helaas het enige model dat beschikbaar is. Het is ook niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

Uiteraard kun je met deze mobiele telefoon gebruik maken van het 5G mobiele internet netwerk. Het kan zijn dat je nog geen 5G abonnement hebt. Mocht dit het geval zijn, alle telecomproviders bieden de mogelijkheid om een 5G add-on te kopen voor gemiddeld €1 – €2 per maand. Zodoende kun je overal waar het 5G netwerk actief is gebruik maken van snel internet.

Het toestel draait op Android 12 in combinatie met de ColorOS 12 gebruikersinterface. De merkeigen UI is sterk aangepast ten opzichte van stock-Android. Heb je nog geen ervaring met Oppo telefoons? Dan kun je een MediaMarkt bij jou in de buurt binnenstappen om zelf de gebruikersinterface te ervaren.

Oppo telefoon is snel op te laden

Is er dan helemaal niets waar deze €1.300 kostende smartphone in uitblinkt? Jawel, het toestel is namelijk sneller op te laden dan de meeste andere smartphones. Er is een dual cell batterij ingebouwd met een totale accucapaciteit van 5.000 mAh. De accuduur is vergelijkbaar met de topmodellen van Samsung en Apple.

De batterij is sneller op te laden dan voorheen. Het is de eerste Oppo telefoon met ondersteuning voor 80W SuperVooC en 50W AirVooC technologie. Voorheen maakte Oppo gebruik van 65W SuperVooC 2.0 technologie, dit was al snel. Met de vernieuwde oplaadtechnologie is de batterij nog sneller bij te laden.

Het verschil met 65W is overigens niet echt noemenswaardig. Desondanks moet gesteld worden dat Oppo op dit gebied duidelijk voorop loopt ten opzichte van de gerenommeerde merken Samsung en Apple. Chinese fabrikanten zetten hier duidelijk meer op in, zo zal de Xiaomi 12 Pro zelfs 120W snellaad ondersteuning bieden.

Oppo Find X5 Pro kopen

Het nieuwe topmodel van Oppo is verkrijgbaar in de kleuren Glaze Black en Ceramic White. Het zwarte model is voorzien van een glazen achterpaneel. Het witte model heeft een extra sterk keramisch achterpaneel. De adviesprijs voor beide modellen is vastgesteld op €1.300 (12GB/256GB).

Voor dat bedrag levert de Oppo Find X5 Pro mijn inziens simpelweg te weinig toegevoegde waarde, ten opzichte van andere topmodellen. Het camerasysteem is minder goed dan die van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Ook kun je beduidend minder ver inzoomen (2x versus 3x en 10x optische zoom) De software en de update ondersteuning blijft eveneens een hekel punt.

Het snelle opladen is zeker een pluspunt. Dat geldt tevens voor het meeleveren van een oplader en een hoesje. Toch rechtvaardigt dit de hoge adviesprijs van €1.300 niet. Mocht je toch overwegen om deze telefoon te kopen, dan kun je momenteel profiteren van verschillende extra’s.

Tijdens de pre-order periode ontvang je, na registratie, gratis de Oppo Enco X draadloze oortjes, de Oppo Watch Free fitnesstracker, een AirVOOC 50W Wireless Charger en een Kevlar Cover om je telefoon optimaal te kunnen beschermen. Deze aanbieding is nog geldig tot en met 4 april 2022.

Uiteraard kun je de Oppo Find X5 Pro ook met abonnement kopen. Verschillende telecomproviders bieden het toestel aan, waaronder Vodafone, KPN en Tele2. In Nederland heeft Oppo vooral goede banden met T-Mobile. Niet zo vreemd gezien Marc van den Dool sinds twee jaar Commercieel Directeur is bij Oppo Nederland. Voorheen heeft van den Dool ruim 9 jaar bij T-Mobile gewerkt, onder andere als Senior Portfolio Manager. Hij heeft ongetwijfeld de nodige contacten overgehouden aan die periode.

Afgelopen jaar resulteerde dit in de eerste Oppo en T-Mobile partnerstore, die in Rotterdam is geopend – waar ook het Nederlandse hoofdkantoor van Oppo gevestigd is. Voorheen was op deze locatie een T-Mobile & Huawei partnerstore te vinden. Toch heeft dit alles niet geresulteerd in een groter marktaandeel, zowel in Europa als in Nederland vallen de verkoopaantallen tegen.

In januari 2022 behaalde Oppo een martkaandeel van 1,89% in Nederland. Er is dan ook nog genoeg ruimte om te groeien. Hiervoor zullen de verkoopprijzen echter wel drastisch naar beneden bijgesteld moeten worden, bovendien zal het updatebeleid herzien moeten worden. Vooralsnog raden we je aan om geen Oppo telefoon te kopen. Er zijn meer dan voldoende en betere alternatieven voorhanden.

Met dank aan NextPit voor de afbeeldingen.