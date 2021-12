Xiaomi 12 serie bestaat uit 3 modellen Xiaomi heeft drie high-end smartphones aangekondigd. Lees hier alles over de verschillen en overeenkomsten tussen de Xiaomi 12, de 12X en de 12 Pro.

De afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over de opvolgers van de populaire Xiaomi 12 serie. De eerste 3 modellen zijn nu officieel aangekondigd in China. Het gaat om de Xiaomi 12, de Xiaomi 12x en de Xiaomi 12 Pro. Gelijktijdig heeft Xiaomi ook een nieuwe smartwatch aangekondigd, genaamd de Xiaomi Watch S1. Ook zijn de Xiaomi Buds 3 officieel geïntroduceerd, dit zijn betaalbare TWS oordopjes met ANC-technologie. Rond februari / maart 2022 wordt er ook nog een Xiaomi 12 Ultra en een 12 Lite model verwacht.

In Europa zullen de telefoons een maand of twee later verschijnen. De nieuwe modellen worden ook in Nederland verwacht. Wat mag je van deze toestellen verwachten en wat zijn de onderlinge verschillen?

Xiaomi 12x een kleine Android 12 smartphone

De 12x is het goedkoopste model binnen de nieuwe line-up. Deze smartphone is in grote mate gelijk aan het basismodel, met als voornaamste verschil de processor. Over de prestaties hoef je je echter geen zorgen te maken, want dit toestel wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Er worden drie geheugenvarianten uitgebracht. Standaard wordt er 8GB/128GB geheugen ingebouwd, daarnaast is er een variant met 8GB/256GB en 12GB/256GB aangekondigd. Het gaat om LPDDR5 RAM geheugen en UFS 3.1 opslag, voor schrijfsnelheden tot 1450MB per seconde.

De Xiaomi 12x is uitgerust met een 6,28-inch OLED display dat lichtelijk is afgerond. Het scherm heeft een Full HD+ resolutie, 419ppi en een 120Hz refresh-rate. Ook wordt HDR10+ en Dolby Vision ondersteunt, voor een prachtige HDR-weergave. Het scherm heeft van DisplayMate een A+ certificering ontvangen vanwege een ‘perfecte kleurweergave en indrukwekkende helderheid’.

Er is gekozen voor een punch-hole selfiecamera, deze is gecentreerd geplaatst waardoor je probleemloos selfies recht van voren kunt maken. De front-camera bevat een 32 megapixel beeldsensor. Ook voor het voeren van videogesprekken komt deze camera goed van pas.

Drievoudige camera en Harmon Kardon stereo-speakers

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Voor de hoofdcamera is een 50MP Sony IMX766 beeldsensor toegepast met OIS. Daarnaast is er een 13 megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel tele-macro camera met 2x optische zoom ingebouwd.

De stereo speakers zijn getuned door Harman Kardon, waardoor gebruikers kunnen genieten van een rijke audio-ervaring. De telefoon ondersteunt ook Dolby Atmos voor een 3D sound ervaring vol detail – ongeacht of je via een hoofdtelefoon of de ingebouwde dubbele luidsprekers luistert. Verder is de smartphone voorzien van NFC- en IR-blaster mogelijkheden. Laatstgenoemde maakt het makkelijker om je telefoon te gebruiken als afstandsbediening voor je TV.

De smartphone draait op Android 12 waar de MIUI 13 interface overheen geplaatst is. Deze gebruikersinterface heeft het bedrijf gelijktijdig met de Xiaomi 12-serie gelanceerd. Het gaat om een allround upgrade voor een extra gebruiksvriendelijke en stabiele software-ervaring, aldus Xiaomi. De MIUI 13 interface is tevens uitgebreid van smartphones en tablets naar IoT-apparaten, zoals slimme horloges, luidsprekers en tv’s waardoor de connectiviteitsmogelijkheden worden verbeterd.

De Xiaomi 12x is voorzien van een 4.500 mAh batterij. Het toestel biedt ondersteuning voor 67W snelladen. Xiaomi staat bekend om z’n toonaangevende oplaadtechnologie. Zo biedt het topmodel, de 12 Pro, ondersteuning voor maar liefst 120W snelladen. Geen enkel merk doet ze dat na.

De nieuwe smartphones zijn in China per direct te bestellen als pre-order. De Xiaomi 12x wordt aangeboden in de kleuren zwart, paars/roze en blauw. De prijs is als volgt vastgesteld:

8GB/128GB : 3.200 CNY omgerekend zo’n € 540

8GB/256GB : 3.500 CNY omgerekend zo’n € 590

12GB/256GB : 3.800 CNY omgerekend zo’n € 640

Xiaomi 12 met Snapdragon 8 Gen 1

De Xiaomi 12 wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1. Deze SoC werd eerder deze maand officieel aangekondigd als meest geavanceerde mobile processor ooit geproduceerd door Qualcomm. Kort daarna werd de Motorola Moto Edge X30 geïntroduceerd, als eerste smartphone voorzien van deze uiterst snelle en krachtige chip. Nu komt ook Xiaomi met z’n eerste telefoonmodellen die dezelfde krachtige prestaties zullen leveren.

De nieuwe 4 nanometer SoC met ARMv9-architectuur biedt 30% betere GPU prestaties, 20% betere CPU prestaties en is 25% energiezuiniger dan z’n voorganger – de Snapdragon 888. De AI-engine van de 7e generatie presteert 5x beter dan de vorige iteratie en de ISP met 3 circuits is in staat tot 18-bits gegevensverwerking.

Om soepele en stabiele prestaties te garanderen is de Xiaomi 12 tevens voorzien van een grafeen koelsysteem. Deze voorkomt dat de telefoon oververhit raakt tijdens intensief gebruik, zoals tijdens het gamen.

In het eerste kwartaal van 2022 worden er meer high-end smartphones verwacht met de Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap. Denk aan de Galaxy S22 serie, de OnePlus 10 serie en de Oppo Find X5 Pro. Ook de Honor Magic V opvouwbare smartphone wordt komende maand verwacht met deze SoC.

Een ander verschil tussen de Xiaomi 12 en 12x is te vinden in de oplaadmogelijkheden. Het basismodel biedt namelijk wel ondersteuning voor draadloos opladen. Deze functionaliteit biedt de goedkopere 12x niet. Verdere specs zijn identiek.

Een kleine, krachtige telefoon

De Xiaomi 12 heeft een 6,28-inch Full HD+ OLED scherm met Gorilla Glass Victus. Er is een 32MP front-camera aanwezig en een triple-camera aan de achterzijde (50MP + 13MP + 5MP). Xiaomi heeft ook veel aandacht besteed aan de beeldverwerking. Daarnaast is er een verbeterde burst-modus beschikbaar.

Ook is de sluitervertraging aanzienlijk verminderd, wat zorgt voor een snelle en responsieve algehele camera-ervaring. Een andere noemenswaardige functie is de CyberFocus functie, voor geavanceerde tracking en herkenning van onderwerpen – van mensen en dieren. Deze feature is afkomstig van de CyberDog robot van het merk.

De nieuwe Xiaomi telefoon heeft een stijlvolle en slanke vormgeving. De 6,3” telefoon is nog geen 7cm breed – dat is minder breed dan de 6,1” iPhone 13. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bijzonder smalle schermranden. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak. Verder beschikt de smartphone over een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 67W snelladen. Het toestel weegt 180 gram.

De Xiaomi 12 met Snapdragon 8 Gen 1 kost in verhouding zo’n €75 extra ten opzichte van de x-variant. Deze telefoon wordt eveneens aangeboden in de kleuren zwart, paars en blauw. De prijzen zijn als volgt vastgesteld:

8GB/128GB : 3.700 CNY omgerekend zo’n € 610

8GB/256GB : 4.000 CNY omgerekend zo’n € 670

12GB/256GB : 4.400 CNY omgerekend zo’n € 740

Helaas zegt de genoemde euro-prijs nog niet zoveel. Want zodra de mobiele telefoons in Europa worden uitgebracht gaan de prijzen ook omhoog, door belastingen en toeslagen. Om een idee te krijgen, de Xiaomi 11 ging in februari dit jaar in de verkoop in Nederland voor €850 (8GB/256GB). Het nieuwe model wordt er waarschijnlijk niet goedkoper op, ondanks het beduidend kleinere schermformaat – de Xiaomi 11 heeft namelijk een 6,8” schem.

Xiaomi 12 Pro met 50MP triple-camera

Hoewel het Pro model over dezelfde chipset beschikt als het basismodel, de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, biedt dit model op alle andere punten wel net wat meer. Denk aan een groter en hoger resolutie scherm, een betere camera, een grotere batter capaciteit en nog snellere oplaadmogelijkheden.

De Xiaomi 12 Pro is uitgerust met een 6,73-inch curved OLED display met een 2K resolutie (3200 x 1440 pixels). Het is het enige model binnen de 12-serie met een LTPO scherm. Oftewel de smartphone heeft een adaptieve 120Hz refresh-rate – waarbij de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast aan de hand van welke app er in gebruik is. De display biedt een piekhelderheid van 1500 nits.

De front-camera is voor alle drie de modellen gelijk, wat betekent dat ook de 12 Pro over een 32 megapixel selfiecamera beschikt. Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Het gaat om een 50 megapixel groothoekcamera, een 50 megapixel ultra-groothoekcamera en een 50 megapixel telefoto camera met 2x optische zoom.

Hoewel de hoofdcamera van de 12 Pro over dezelfde resolutie beschikt als de andere twee 12-serie modellen gaat het om een andere beeldsensor. De Sony IMX707 is een grotere 1/1,28″-sensor. Deze beeldsensor biedt betere prestaties in slechte lichtomstandigheden en weet tevens meer details te registreren. Xiaomi heeft ook een vernieuwde Night Mode toegevoegd. Uiteraard kun je met dit camerasysteem ook uitstekende video opnames vastleggen, in een indrukwekkende 8K resolutie.

De Pro variant is voorzien van een 4.600 mAh batterij. Hoewel dat groter is dan de andere twee modellen zal de accuduur van het basismodel waarschijnlijk minstens net zo goed zijn. Dat toestel beschikt ten slotte over een beduidend kleiner display (6,3” vs 6,7”) en een bijna net zo’n grote accu (4.500 mah vs 4.600 mAh).

Opladen gaat met het Pro model wel aanzienlijk sneller, dankzij 120W ondersteuning. Uiteraard biedt het topmodel ook ondersteuning voor draadloos opladen evenals omgekeerd draadloos opladen. Deze Android 12 smartphone is verkrijgbaar in drie verschillende geheugenvarianten: 8GB/128GB, 8GB/256GB en 12GB/256GB.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Het Pro model is net als de andere twee nieuwe 12-serie smartphones voorzien van een glazen achterpaneel, met keuze uit de kleuren zwart, paars en blauw. Van de 12 Pro heeft Xiaomi echter nog een variant uitgebracht. Het gaat om een stijlvol groen model met een vegan leather afwerking. Zo’n kunstlederen achterzijde is minder vingerafdrukgevoelig en zorgt voor een goede grip.

De adviesprijs voor de Xiaomi 12 Pro is als volgt vastgesteld:

8GB/128GB : 4.700 CNY omgerekend zo’n € 790

8GB/256GB : 5.000 CNY omgerekend zo’n € 840

12GB/256GB : 5.400 CNY omgerekend zo’n € 905

Xiaomi Watch S1

Gelijktijdig met de drietal nieuwe smartphones heeft de Chinese fabrikant ook de Xiaomi Watch S1 aangekondigd. Deze gloednieuwe smartwatch is ontworpen voor een stijlvolle en actieve levensstijl voor onderweg. Het is een elegant polshorloge met een roestvrijstalen frame, saffierglas en een comfortabele leren polsband.

De Watch S1 is voorzien van een 1,43” AMOLED touch display. Hierop kun je uiteraard niet alleen de tijd zijn, je kunt ook berichten beantwoorden, meldingen bekijken, oproepen beantwoorden en apps bedienen – terwijl je onderweg bent.

Dankzij de ondersteuning voor 117 fitness modi is het ook een ideale smartwatch voor sportactiviteiten. Het slimme horloge is waterbestendig volgens de 5ATM rating. Het nieuwe Xiaomi horloge biedt een accuduur van 12 dagen bij normaal gebruik en tot 24 dagen in stand-by tijd. De Xiaomi Watch S1 is per direct beschikbaar in China voor 1.100 CNY – omgerekend is dat ruim €150.

Xiaomi Buds 3 en Buds 3 Pro oordopjes

Ook nieuw zijn de Xiaomi Buds 3 TWS – True Wireless Stereo oordopjes. De Buds 3 is voorzien van een dual-magnetische dynamische driver en hifi audio. De oortjes beschikken over ruisonderdrukking tot 40dB. Er zijn drie Active Noise Cancelling modi (ANC-modi) beschikbaar voor verschillende scenario’s. Zodoende wordt achtergrondruis effectief gereduceerd waardoor je volop van de muziek kunt genieten.

De nieuwe Bluetooth oordopjes bieden een accuduur van zo’n 7 uur. In de case kun je tot 32 uur achtereen van je favouriete muziekfragmenten genieten. De prijs van de Xiaomi Buds 3 is vastgesteld op 450 CNY / 60 EUR. Daarnaast brengt Xiaomi van de reeds geïntroduceerde Buds 3 Pro een nieuwe blauwe kleurvariant uit, voor 650 CNY / 90 EUR.