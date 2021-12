Honor Magic V opvouwbare telefoon komt uit in januari 2022 Honor presenteert binnenkort z’n eerste opvouwbare smartphone, de Magic V. Een krachtige variant van de Huawei Mate X2 met Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Er zijn deze maand al verschillende opvouwbare smartphones geïntroduceerd. Eerst werd de Oppo Find N aangekondigd, dit toestel vouwt uit tot een compacte 7,1” tablet. Vervolgens was het de beurt aan de Huawei P50 Pocket, het eerste clamshell model van het Huawei. Binnenkort zal ook voormalig dochteronderneming Honor haar eerste opvouwbare telefoon presenteren. Via Chinese social media maakte het bedrijf afgelopen week bekend dat dit toestel de naam Honor Magic V krijgt. Sindsdien duiken er elke dag nieuwe details op.

De Honor Magic V wordt een ‘foldable flagship’. De smartphone krijgt een vergelijkbare vormfactor als de Huawei Mate X2. Verwacht wordt dat het toestel wordt uitgerust met een 6,5-inch cover-display, het lijkt te gaan om een afgerond scherm. Zodra je de telefoon openvouwt krijg je de beschikking over een 7,9” display. Verwacht wordt dat het scherm een 90Hz refresh-rate ondersteunt. Er wordt geen gebruik gemaakt van Ultra Thin Glass (UTG) – zoals de Samsung Galaxy Z foldables en de Oppo Find N wel hebben.

Honor Magic V met Snapdragon 8 Gen 1

De vouwtelefoon wordt aangedreven door de recent aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Het wordt de allereerste opvouwbare smartphone die voorzien is van deze uiterst krachtige SoC. In 2022 zullen er ongetwijfeld nog veel high-end modellen volgen die eveneens voorzien worden van deze processor.

Vandaag heeft Honor een video online gezet, waarin we een eerste impressie krijgen van de Honor Magic V. De nadruk wordt gelegd op de vouwnaad die totaal niet zichtbaar is op de video. Honor is niet de enige en eerste fabrikant die hier de focus op legt. Ook bij de recent geïntroduceerde Oppo Find N en Huawei P50 Pocket is de vouwnaad beduidend minder goed zichtbaar als bij de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Daarnaast wordt in de promotie video gedemonstreerd dat de telefoon naadloos sluit – zonder zichtbare spleet tussen de twee displaydelen. Waarschijnlijk maakt Honor gebruik van hetzelfde type scharnier als Huawei heeft toegepast bij de recent geïntroduceerde P50 Pocket.

Under-display camera technologie

Het cover-display wordt voorzien van een punch-hole camera systeem. Eenmaal opengeklapt is er geen camera zichtbaar. Vermoedelijk gaat het om een under-display camera, vergelijkbaar met de Samsung Z Fold 3. Honor zou natuurlijk ook kunnen besluiten om geen camera te plaatsen aan de binnenzijde, deze optie lijkt echter beduidend minder waarschijnlijk. Over de camera specs is vooralsnog geen informatie bekend.

Verder mag je er vanuit gaan dat de telefoon op het Android besturingssysteem draait. Sinds Honor als zelfstandige onderneming is verder gegaan gaat het niet langer gebukt onder de handelsrestricties waar Huawei mee te maken heeft. Zodoende kan Honor nu weer gewoon gebruik maken van het Android OS. Ook worden de toestellen weer internationaal uitgebracht met Google services.

De Honor Magic V wordt ‘binnenkort’ aangekondigd, zo heeft het bedrijf reeds laten weten. Verwacht wordt dat de officiële introductie op 10 januari 2022 zal plaatsvinden. De smartphone zal vermoedelijk eerst in China worden aangekondigd. Mogelijkerwijs volgt later een wereldwijde release.

Over de prijs is vooralsnog weinig informatie bekend, hoewel er online wel verhalen de ronde doen dat het toestel voor zo’n 10.000 CNY in de verkoop gaat – omgerekend is dat zo’n €1.385. Dat zou betekenen dat het toestel behoorlijk scherp geprijsd wordt.