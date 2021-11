Honor 60 smartphone serie draait op Android OS Twee nieuwe Honor smartphones op komst. De Honor 60 en 60 Pro draaien op Android 11, krijgen een prachtig groot display en een 108MP triple-camera.

Toon pagina inhoud

De Honor 50 serie is sinds eind oktober verkrijgbaar in Europa. Het zijn de eerste Honor smartphones die in Europa zijn uitgebracht, sinds het bedrijf geen onderdeel meer uitmaakt van Huawei. Hierdoor worden de telefoons tegenwoordig gewoon weer met alle bekende Google apps en services geleverd. Om een idee te krijgen van de prijzen, het Lite model is verkrijgbaar voor €300 en de Honor 50 heeft in Europa een adviesprijs van € 530. Het Pro model is niet aangekondigd voor de Europese markt.

Morgen zullen hun opvolgers officieel worden aangekondigd in China. Het gaat om de Honor 60 en 60 Pro. De afgelopen periode zijn er al veel details bekend geworden aangaande het nieuwe duo. De telefoons krijgen een vernieuwd design, opnieuw zal er een sterke focus liggen op de camera. De Honor 60 Lite wordt waarschijnlijk op een later moment aangekondigd.

Honor 60 met 108MP camera

Het basismodel wordt uitgerust met een 6,67-inch Full HD+ OLED display met een hoge 120Hz refresh-rate. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Uit recente Geekbench test resultaten is gebleken dat het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 778G SoC met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Deze mid-range processor levert krachtige prestaties.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst, waarvan twee camera’s behoorlijk groot ogen. Dit design zagen we ook terug bij de 50-serie, desondanks ziet het nieuwe ontwerp er strakker uit. Het gaat om een 108 megapixel hoofdcamera met een f/1.9 lens. Daarnaast wordt er een 8 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.0) en een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4) ingebouwd.

De smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de MagicUI 5.0 gebruikersinterface. Het toestel zal tevens ondersteuning bieden voor Bluetooth 5.2. De Honor 60 weegt 179 gram en krijgt de volgende afmetingen: 161.4×73.3×7.98mm.

Ten slotte wordt de mobiele telefoon voorzien van een grote 4.800 mAh batterij, met ondersteuning voor 66W snelladen. Hierdoor is de batterij in hoog tempo op te laden. In 45 minuten is een lege accu weer volledig opgeladen. De Honor 60 wordt in drie kleuren verwacht: Juliet, Starry Sky Blue en Jade Green.

Honor 60 Pro met curved display

Het Pro model krijgt een soortgelijk design. De displaygrootte lijkt nagenoeg identiek te zijn, beide krijgen een curved display. Bij de Honor 60 Pro zal echter ook de boven- en onderzijde afgerond worden, waardoor het toestel een extra stijlvolle uitstraling krijgt, met bijzonder dunne schermranden.

Bij beide modellen zal de punch-hole selfie camera gecentreerd worden geplaatst. De 50 Pro werd nog voorzien van een dubbele punch-hole camera, die nogal asymmetrisch in de linker bovenhoek werd geplaatst. Daar wordt bij het nieuwe model vanaf gezien. De Pro wordt naar verluidt uitgerust met een 50 megapixel selfiecamera. De 108MP hoofdcamera zal vergelijkbaar zijn met het basismodel.

Verschillen tussen de tweetal toestellen zijn nog grotendeels onbekend. Van de Honor 60 Pro zal in ieder geval een Bright Black kleurvariant verschijnen. De achterzijde ziet er behoorlijk glimmend uit, zo is uit de eerste live foto’s gebleken.

Morgen zal het nieuwe duo officieel worden aangekondigd in China. Daar zullen de nieuwe toestellen overigens beduidend goedkoper worden aangeboden dan in Europa. Om een idee te krijgen, de Honor 50 en 50 Pro werden in China voor omgerekend €350 en €475 in de markt gezet. Waarschijnlijk zullen de Honor 6 smartphones begin 2022 ook in Europa worden uitgebracht – de prijs zal hier pak ‘m beet €150 tot €200 duurder uitvallen.