Honor X8 4G smartphone Na de Magic 4 serie zal Honor binnenkort ook een nieuwe budget telefoon aankondigen. Het gaat om de Honor X8 met groot scherm en quad-camera.

De Chinese fabrikant Honor introduceert tegenwoordig ook weer telefoons voor de internationale markt. Tijdens de jaarlijkse beurs MWC 2022 is de Honor Magic 4 smartphone serie aangekondigd, ook was de Honor Magic V opvouwbare telefoon te bewonderen. Daarnaast is er een nieuwe budget telefoon in de maak, genaamd de Honor X8 (niet te verwarren met de Honor 8X uit 2018). Dit toestel heeft veel gelijkenissen met de Honor X30i, deze 5G telefoon werd enige tijd geleden al aangekondigd in China. Het internationale model zal echter uitsluitend 4G LTE support bieden.

Met de Honor X8 zal het bedrijf prijsbewuste consumenten aanspreken. Verwacht wordt dat het nieuwe model voor rond de €200 in de verkoop zal gaan. De Duitse website WinFuture heeft verschillende officiële persafbeeldingen weten te bemachtigen, waardoor inmiddels ook het design bekend is.

Honor X8 met groot display en quad-camera

De nieuwe Honor telefoon zal worden aangedreven door een ARM SoC met 4 high-end ARM Cortec-A73 cores (2,4Ghz) en 4 low-end ARM Cortex-A53 cores (1,9Ghz). Er zal standaard 6GB werkgeheugen worden ingebouwd, daarnaast wordt de telefoon voorzien van 128GB opslaggeheugen.

Opmerkelijk genoeg biedt de Honor X8 geen ondersteuning voor een microSD geheugenkaart. Deze tendens zien we al langer bij de high-end modellen. Desondanks bieden veruit de meeste budget en mid-range smartphones nog wel microSD ondersteuning. Dat zal helaas niet gelden voor de binnenkort verwachte X8.

De X8 wordt uitgerust met een 6,7” LTPS LCD display met een Full HD+ resolutie. Er is een centraal geplaatst punch-hole camera geïntegreerd met een 16 megapixel beeldsensor. Het viervoudige camerasysteem aan de achterzijde krijgt een kleine update ten opzichte van de in China geïntroduceerde Honor X30i.

Het gaat om een quad-camera systeem waarbij de hoofdcamera wordt uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera. Daarnaast wordt er een 5MP ultra-groothoekcamera geïntegreerd evenals twee 2MP camera’s voor macro-opnames en het creëren van een scherptediepte effect.

Met een accucapaciteit van 4.000 mAh is de batterij van de Honor X8 niet bijzonder groot. Opladen gaat via de USB Type-C poort via de onderzijde van de telefoon. Functies als NFC en draadloos opladen worden helaas niet ondersteunt. Wel is er een vingerafdruksensor beschikbaar, deze is in de aan-/uitknop geïntegreerd.

De Honor X8 draait op het oude Android 11 besturingssysteem. De nieuwe budget telefoon zal binnenkort officieel worden geïntroduceerd. Er worden drie kleurvarianten verwacht, naast zwart en wit wordt er ook een blauw model verwacht.