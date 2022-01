Honor Magic V eerste indruk De Magic V is de eerste opvouwbare Honor telefoon. Wat zijn de voordelen en nadelen en hoe verhoudt dit toestel zich ten opzichte van de concurrentie?

Honor heeft zijn eerste opvouwbare telefoon gepresenteerd in China. De Honor Magic V vouwt uit als een boek, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Toch zijn er ook een aantal duidelijke verschillen, zo heeft Honor de Magic V uitgerust met een extra krachtige chipset en een extra geavanceerde camera. Ook heeft de vouwtelefoon een uiterst competitieve prijs van 10.000 Chinese Yuan, omgerekend zo’n €1.385.

Samsung ervaart de afgelopen maanden aanzienlijk meer concurrentie op het gebied van foldables in China. Zo zijn dit jaar ook de Huawei Mate X2, de Huawei P50 Pocket, de Xiaomi Mi Mix Fold en de Oppo Find N uitgebracht. Daar komt nu de Honor Magic V bij. Ook Vivo zal binnenkort aansluiten met een eigen Fold exemplaar.

Honor Magic V opvouwbare smartphone met groot scherm

De Magic V is uitgerust met een relatief groot flexibel scherm van 7,9-inch. Het betreft een OLED display met een 2272×1984 pixel resolutie en een 90Hz refresh-rate. Aan de voorzijde is een tweede display aangebracht, dit is een 6,45” Full HD+ OLED display en een 120Hz refresh-rate. Het scherm is aan de rechterzijde afgerond, wat bijdraagt aan een extra elegante uitstraling. Dankzij de relatief brede 21.3:9 beeldverhouding biedt dit scherm een vertrouwde gebruikerservaring.

Wel is het enigszins opmerkelijk dat Honor ervoor kiest om het cover-display te voorzien van een hogere verversingsfrequentie dan het binnen-scherm. Hierbij heeft het bedrijf duidelijk een andere afweging gemaakt dan de concurrentie.

Verder is het cover-display HDR10+ gecertificeerd. Het scherm kan 1.07 miljard kleuren tonen en heeft een piekhelderheid van 1.000 nits. De display is voorzien van ‘polycurved nano-crystalline glass‘, dat het scherm 5x beter beschermt wanneer het op de grond zou vallen – als bij normaal glas.

Er is een zogenaamde ‘floating waterdrop hinge’ toegepast. Het scharnier is vervaardigd uit titanium en carbon fiber en bestaat uit 213 componenten. Tijdens de productpresentatie besteedde Honor uitgebreid aandacht aan de vouwnaad. Deze is minder goed zichtbaar als bij de concurrentie, aldus de fabrikant. Deze informatie wordt bevestigd door de eerste hands-on reviews.

Het gaat hier duidelijk om een nieuwe trend, want ook bij de recent geïntroduceerde Oppo Find N werd de nadruk gelegd op de vouwnaad – die eveneens minder goed zichtbaar en voelbaar is. Dit komt de algehele gebruikerservaring uiteraard ten goede.

Net als bij Oppo’s vouwtelefoon vertoont de Honor Magic V ook geen spleet wanneer je de twee displaydelen op elkaar vouwt. Dichtgevouwen is de telefoon slechts 14,3mm dik – wat toch een aanzienlijk verschil maakt met de 16mm dikke Galaxy Z Fold 3. Opengevouwen is het toestel met 6,7mm juist iets dikker dan de 6,4mm Z Fold 3.

Het scharnier is getest om ten minste 200.000x op- en uit te kunnen vouwen, wat vergelijkbaar is met andere vouwtoestellen. Dat betekent dat je de telefoon maar liefst 10 jaar lang probleemloos 50x per dag op- en uit kunt vouwen. Verder heeft de smartphone een metalen behuizing, de vingerafdruksensor is aan de zijkant in de power-knop verwerkt.

Honor opvouwbare telefoon met geavanceerde camera’s

Beide displays zijn voorzien van een punch-hole selfiecamera met een 42 megapixel beeldresolutie. Ideaal voor het maken van selfies en het voeren van hoge resolutie videogesprekken. Ook aan de geluidservaring is gedacht, er is een hoogwaardige symmetrische dual stereo speaker ingebouwd met ondersteuning voor DTS:X Ultra technologie om optimaal van geluidsfragmenten te kunnen genieten. Het is tevens ’s werelds eerste smartphone dat is gecertificeerd door IMAX Enhanced.

Op de achterzijde is een geavanceerde en stijlvol vormgegeven triple-camera ingebouwd. Het gaat om een zogenaamd ‘tri-ring camera design’. De Magic V beschikt over een 50MP groothoekcamera (f/1.9), een 50MP ultra-groothoekcamera met AF (f/2.2) en een 50MP Spectra Enhance camera (f/2.0).

Met de 122˚ ultra-groothoek camera kunnen gebruikers extra weidse landschappen vastleggen. Ook kun je met deze camera prachtige macro opnames maken. Onderstaand is een Honor Magic V test foto te zien, geschoten met de ultragroothoek lens. Mede dankzij de hoge resolutie toont de sample foto veel details – hoewel dat in mindere mate geldt voor de donkere partijen in de foto. De kleuren zien er helder en natuurgetrouw uit.

Er zijn drie camera modi beschikbaar: HDR, Zoom en Night. Om in te zoomen is er een 10x digitale zoom functie voorhanden. Over de kwaliteit van de avondopnames is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend.

Het camerasysteem wordt ondersteunt door een 8×8 dToF Laser focus systeem, waardoor je ook bewegende onderwerpen haarscherp in beeld kunt brengen. Video’s kunnen in 4K resolutie worden vastgelegd. Er is een elektronisch video stabilisatiesysteem (helaas geen optisch beeldstabilisatiesysteem) ingebouwd om onbedoelde handtrillingen tegen te gaan. Ook is er een LED flitser voorhanden. Tot slot worden de camera lenzen beschermt middels 3D curved glas.

Uiterst krachtige smartphone met Android 12 OS

De Honor Magic V is de eerste opvouwbare smartphone die wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Deze 4nm 5G SoC biedt 30% betere GPU prestaties en 20% snellere CPU prestaties dan z’n voorganger – de Snapdragon 888. Ook op het gebied van AI, gaming en 5G connectiviteit biedt deze chip veel nieuwe mogelijkheden.

Standaard wordt de vouwtelefoon voorzien van 12GB werkgeheugen, daarnaast wordt er keuze geboden uit 256GB of 512GB opslaggeheugen. Aan geheugen geen gebrek met dit toestel. De Magic V biedt zowel ondersteuning voor het 4G LTE netwerk als het extra snelle 5G mobiele internet netwerk.

Er is een intelligent koelsysteem ingebouwd, bestaande uit grafeen en een AI intelligent thermisch beheersysteem, om de telefoon effectief af te koelen. De Honor Magic V is erop gebouwd om intensief te gebruiken – ook bij het opnemen van een lange video of een intesieve game sessie zal de telefoon niet zomaar oververhit raken.

Op software gebied biedt de Honor opvouwbare telefoon eveneens een goede ervaring. De telefoon draait op het nieuwe Android 12 besturingssysteem in combinatie met de Magic UI 6 gebruikersinterface.

Tot slot is er een dual batterij ingebouwd met een totale capaciteit van 4.750 mAh batterij. De accu is voldoende krachtig om een hele dag mee te gaan. Via het hoofdscherm kun je vier uur lang non-stop gamen. Dat is maar liefst 40 minuten langer dan mogelijk is met de Z Fold 3.

Bovendien biedt de telefoon ondersteuning voor 66W bedraad opladen. Dat betekent dat je een lege batterij in een mum van tijd weer kunt bijladen. Na een kwartier opladen zit de accu alweer halfvol. Een ander pluspunt, er wordt gewoon een oplader meegeleverd.

Eerste indruk conclusie

De Magic V lijkt op veel punten een uitstekende smartphone te zijn. Het toestel beschikt over een groot flexibel scherm, de snelste processor van het moment, de nieuwste software, een uitstekende camera set-up, een grote batterij en goede snellaad mogelijkheden. Bovendien sluit de telefoon naadloos en is de vouwnaad nagenoeg niet zichtbaar of voelbaar.

Toch zijn er ook nadelen te noemen. Het hoofdscherm biedt geen ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate, er is geen Flex mode voorhanden, de telefoon heeft geen IP-rating (niet stof- en waterbestendig) en er is geen S Pen support inbegrepen – zoals de Samsung Z Fold 3 allemaal wel heeft.

Honor heeft echter nog een extra troefkaart in handen, dat is de prijs. Want met een adviesprijs van omgerekend nog geen €1.400 is de telefoon beduidend goedkoper dan de €1.800 kostende Galaxy Z Fold 3. Daar komt bij dat Honor heel wat meer levert in de verkoopverpakking dan alleen de telefoon. Onderstaand vind je een overzicht van hetgeen in de verkoopdoos is inbegrepen.

In the box

• Honor Magic V telefoon

• Honor SuperCharger 66W charger

• Honor SuperCharger 66W car charger

• Aramid Fiber protection case

• Sim tray opener

• Quick Start Guide

• Garantiecertificaat

Honor Magic V kopen

Vooralsnog is de Magic V uitsluitend in China aangekondigd. Daar kun je de vouwtelefoon vanaf 18 januari 2022 kopen voor een vanaf prijs van 10.000 CNY, omgerekend zo’n €1.385 – hiervoor ontvang je het 256GB model. Voor de 512GB variant is de prijs vastgesteld op 11.000 CNY, wat neerkomt op circa € 1.520.

Er zijn drie kleuren beschikbaar, met verschillende type afwerkingen. Het Space Silver model is voorzien van een glanzende glazen achterzijde met een verticaal patroon. Daarnaast is er een klassieke Black uitvoering met een stijlvolle glossy finish.

De laatste kleurvariant heet Burnt Orange, deze versie heeft een matte vegan leather afwerking. Het is de eerste opvouwbare smartphone dat verkrijgbaar is met een lederen achterzijde. Het geeft de telefoon een extra luxieuze uitstraling en doet een beetje denken aan de oranje Oppo Find X2 Pro. Hoewel anderen misschien het unieke Space Silver model zullen prefereren.

Honor levert de Magic V met een lichtgewicht Fiber case, om de telefoon te beschermen tegen krassen en stoten. Ook wordt er standaard een 66W Power Adapter meegeleverd evenals een 66W auto oplader.

Honor heeft ook verschillende optionele accessoires aangekondigd, waaronder een uiterst handige Smart View Window Case met stand en een car mount, om de telefoon in opengevouwen stand in te zetten voor de auto navigatie.

Het is onbekend of deze Honor telefoon op den duur ook internationaal wordt uitgebracht. Het toestel staat wel op de internationale website vermeld, wat dat betreft is het zeker niet onmogelijk.

Sinds 2020 maakt het bedrijf niet langer onderdeel uit van Huawei. Zodoende gaat het ook niet langer gebukt onder de Amerikaanse handelssancties, waar Huawei wel mee te maken heeft. Sinds oktober 2021 worden Honor telefoons ook weer in Europa verkocht – inclusief Android OS en alle bekende Google services.

Wat dat betreft lijkt het een kwestie van tijd te worden alvorens we ook in Europa een Honor opvouwbare telefoon kunnen kopen. Het is echter niet uitgesloten dat we daarvoor geduld moeten hebben tot de Honor Magic V2.