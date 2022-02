Oppo Find N Dual Fold smartphone Oppo werkt aan een unieke opvouwbare smartphone met twee scharnieren, waardoor het triple-camera systeem gedraaid kan worden naar de voorzijde.

Toon pagina inhoud

Vorige maand heeft Oppo z’n eerste opvouwbare smartphone geïntroduceerd, de Oppo Find N. Een relatief compacte smartphone die uitvouwt als een boek. Het toestel is voorzien van een 5,5” cover-display en een 7,1” flexibel scherm. Er is een uniek scharnier toegepast, die er tevens toe bijdraagt dat de vouwnaad van de Find N minder opvalt. Op de achtergrond houden de engineers van Oppo zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe vouwbare ontwerpen.

Het bedrijf heeft een opvouwbare smartphone gepatenteerd met een dubbel scharnier. Het is een totaal ander model dan de Samsung Galaxy Dual Fold waar we afgelopen week over rapporteerde. Oppo lijkt niet zozeer in te willen zetten op een zo’n groot mogelijk displayoppervlak te creëren, in plaats daarvan zet het in op de veelzijdigheid van het apparaat.

Oppo Find N Dual Fold smartphone

Op 6 juli 2021 heeft Guangdong Oppo Mobile Communication een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een telefoon die op twee punten gevouwen kan worden. De documentatie werd op 1 februari 2022 goedgekeurd en vrijgegeven.

Eenmaal opengevouwen beschik je over een breed formaat display – vergelijkbaar met de Oppo Find N, hoewel het gepatenteerde toestel zo’n 15% smaller is. Het toestel is op dezelfde wijze op te vouwen als de Find N. In het rechter deel van de behuizing is echter een tweede scharnier aangebracht, waardoor het meest rechterdeel (met camera) de andere kant op gevouwen kan worden. Zodoende kan de triple-camera naar de voorzijde gedraaid worden, waardoor je deze ook kunt gebruiken voor het maken van selfies via het hoofdscherm.

Er is tevens een cover-display beschikbaar. Bovenin in het midden is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Opmerkelijk genoeg is er geen camera zichtbaar op het hoofdscherm. Mogelijkerwijs wil Oppo dit model voorzien van een under screen camera – zoals we ook kennen van de Samsung Galaxy Z Fold 3. Het is een bijzonder ontwerp zoals we nog niet eerder zijn tegengekomen.

Aangaande de knoppen en aansluitingen, aan de rechterzijde is de power-knop te vinden aan de linkerzijde zijn de tweetal volumetoetsen geïntegreerd. Zowel aan de boven- als onderzijde is er een speaker en microfoon ingebouwd. Daarnaast is er aan de onderzijde een USB-C aansluiting zichtbaar, om de telefoon op te laden.

Rond april 2022 zal Oppo een reeks nieuwe high-end telefoons introduceren, waarvan de Oppo Find X5 Pro het topmodel wordt. Over dit toestel is de afgelopen periode al veel bekend geworden. Verwacht wordt dat de Chinese fabrikant dit jaar ook z’n eerste clamshell telefoon zal introduceren – als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Concurrent Samsung lijkt eveneens voornemens te zijn om dit jaar meerdere vouwbare modellen te presenteren. Naast een Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant voornemens te zijn om in 2022 ook z’n eerste dual fold smartphone te introduceren. Van dit device heeft de displaydivisie van het bedrijf reeds meermaals een prototype getoond.

Daarnaast werken beide bedrijven aan een uittrekbare smartphone. Oppo heeft afgelopen jaar reeds een werkend prototype getoond van deze oprolbare smartphone. Doordat het scherm uittrekbaar is, blijft het toestel in z’n meest compacte vorm net zo dik als een regulier toestel – dit in tegenstelling tot opvouwbare modellen, die dubbel zo dik zijn in gevouwen stand.