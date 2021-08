Oppo under screen camera technologie Oppo demonstreert 3th Gen under display camera met 400 ppi cameragebied. Technologie bijna gereed om toe te passen, mogelijk voor Oppo Find X4 serie.

De afgelopen twee weken hebben maar liefst drie fabrikanten een smartphone aangekondigd met under display camera technologie. Eerst werd de ZTE Axon 30 onthuld, eergisteren volgde de Xiaomi Mi Mix 4 en gisteren werd de Samsung Galaxy Z Fold 3 geïntroduceerd. Eén voor één smartphones waarbij de selfiecamera onder het scherm is geplaatst. Een andere smartphonefabrikant die inmiddels al verschillende malen haar under display technologie heeft gedemonstreerd is Oppo.

Afgelopen week maakte Oppo haar derde generatie under screen camera technologie bekend. Oppo maakt net als Xiaomi gebruik van een 400ppi scherm, waarbij je de camera nauwelijks ziet zitten. Bij Samsung en ZTE is de camera in verhouding beter zichtbaar. Verder past Oppo Smart HDR technologie toe voor rijkere kleuren, ook wordt de witbalans op soortgelijke wijze gecorrigeerd.

Under display camera technologie

Over de verschillen in beeldkwaliteit is op dit moment nog weinig te zeggen, doordat alle modellen pas net zijn aangekondigd en de komende weken nog moeten worden uitgebracht. Aangaande Oppo blijft het vooralsnog ook onbekend wanneer het merk haar eerste smartphone met under screen camera zal introduceren. Wel heeft het bedrijf aangegeven dat het niet lang meer zal duren.

De Oppo Find X4 serie die in maart 2022 wordt verwacht zou een goede kandidaat kunnen zijn. Halverwege 2019 behoorde de Chinese fabrikant samen met Xiaomi tot de eerste die deze nieuwe selfiecamera technologie demonstreerde. Tot een eindproduct is het vooralsnog niet gekomen.

Door de camera onder het scherm te plaatsen kunnen fabrikanten een volledige full screen ervaring creëren. In het verleden zijn er al verschillende smartphones uitgebracht met een pop-up camera, om hetzelfde effect te bereiken. Voor een uitschuifbare camera worden echter meerdere bewegende componenten gebruikt, waardoor er een groter risico bestaat dat er iets kapot gaat. De under display camera technologie moet een nieuwe revolutie op gang gaan brengen binnen de smartphone industrie.

Oppo is nu aangekomen bij de derde generatie. Ditmaal is er extra tijd en aandacht uitgegaan naar de beeldkwaliteit. Voorgaande test foto’s toonde nog veel ruis, ook was de belichting verre van perfect. Om de vernieuwde beeldkwaliteit van de 3de generatie under display camera te demonstreren heeft Oppo twee test foto’s beschikbaar gesteld, zoals onderstaand te zien is. Het lijkt erop dat de toevoeging van AI algortimes, om de HDR en witbalans automatisch te corrigeren, goed z’n werkt weet te doen.



Download origineel: Test foto 1 en Test foto 2

Het ontwikkelen van dit nieuwe type selfiecamera is nog niet zo eenvoudig. Wanneer de camera onder het scherm wordt geplaatst, heeft het licht dat door het OLED-paneel wordt uitgezonden invloed op de optiek van zowel het scherm als de camera. Dit heeft voor een behoorlijke uitdaging gezorgd.

Oppo heeft haar under-screen camera (USC) technologie al sinds 2018 in ontwikkeling. Lange tijd was de beeldkwaliteit een groot probleem, hoewel de kwaliteit nog altijd iets onder lijkt te doen aan reguliere selfiecamera’s zijn er op dit punt inmiddels grote stappen gemaakt.

Ook de zichtbaarheid van de camera is een belangrijk aandachtspunt geweest. Hoe transparanter het scherm, hoe beter de camera door het scherm kan schijnen om kwalitatieve foto’s te kunnen maken. Aan de andere kant, zorgt diezelfde transparantie dat je de camera beter kunt zien zitten. Vooralsnog wordt voor de gulden middenweg gekozen, nieuwe technologieën moeten ervoor gaan zorgen dat straks het beste van beide werelden mogelijk wordt.