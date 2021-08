Xiaomi Mi Mix 4 met camera onder het scherm Xiaomi heeft de Mi Mix 4 aangekondigd, krachtige smartphone met 20MP under panel camera, prachtig afgerond display en waanzinnige snellaad technologie.

Het Chinese Xiaomi heeft in eigen land een nieuwe smartphone geïntroduceerd binnen de Mi Mix line-up. Deze serie staat bekend om z’n full screen ontwerp, de Mi Mix 4 bouwt voort op deze traditie. Ditmaal is er echter een totaal nieuwe oplossing gezocht voor de selfiecamera. Het is de eerste smartphone van het merk waarbij de front-camera onder het scherm is geplaatst. Doordat er een zogenaamd ‘Camera Under Panel’ is geïntegreerd bestaat de gehele voorzijde uit schermoppervlak – zonder inkeping of gat in het scherm.

Xiaomi is niet de eerste fabrikant die een smartphone uitbrengt met deze nieuwe selfiecamera technologie. ZTE heeft zowel de Axon 20 als de Axon 30 uitgerust met een camera die onder de display is geplaatst. Morgen zal Samsung de Galaxy Z Fold 3 introduceren, ook deze opvouwbare smartphone zal worden voorzien van een under panel camera. Het lijkt dan ook de nieuwe trend te worden.

De front camera is lange tijd een probleem geweest voor smartphone fabrikanten. De schermranden zijn door de jaren heen steeds verder verkleind, zodoende moest er telkens een nieuwe oplossing worden gezocht voor de selfiecamera. Nadat deze uit de bezel verdween hebben fabrikanten meerdere alternatieven bedacht, van pop-up camera’s tot punch-hole camera’s.

De under panel camera moet de ultieme oplossing gaan worden. Xiaomi omschrijft de camera als ‘vrijwel onzichtbaar’. Verwacht wordt dat deze bij komende generaties nog minder zichtbaar zal zijn, ook op het gebied van de beeldkwaliteit wordt er nog volop doorontwikkeld. De eerste expert reviews moeten gaan uitwijzen hoe goed de selfiecamera van de Mi Mix 4 in de praktijk presteert.

De technologie is in ieder geval geruime tijd in ontwikkeling geweest. Halverwege 2019 demonstreerde Xiaomi al een prototype smartphone waarbij de camera onder het scherm was geplaatst. Tijdens de product presentatie vandaag gaf Xiaomi te kennen dat de technologie 5 jaar in ontwikkeling is geweest, honderden engineers hebben eraan gewerkt, er zijn 60 patenten voor aangevraagd en er is maar liefst $77 miljoen dollar in geïnvesteerd.

Xiaomi Mi Mix 4 hands-on preview

De Xiaomi Mi Mix 4 is uitgerust met een 6,67-inch Full HD+ AMOLED display. Het is een prachtig 3D curved scherm met een 120 Hertz refresh-rate en een touch sampling rate van 480Hz. Het full screen ontwerp wordt door Xiaomi ook wel een ‘Full view Clean display‘ genoemd. Het scherm wordt beschermd middels Corning Gorilla Glass Victus. Ook wordt HDR10 ondersteunt evenals Dolby Vision.

De camera die onder de display is geplaatst beschikt over een 20 megapixel beeldsensor. Daarmee heeft Xiaomi de hoogste resolutie camera weten te implementeren van alle merken tot nu toe. De ZTE Axon 30 is voorzien van een 16 megapixel image sensor. De Samsung Galaxy Z Fold 3 zal over een 4 megapixel sensor beschikken, met grote 2 micron pixels om meer licht op te kunnen vangen.

Onze gewaardeerde collega Ice Universe heeft al de kans gehad om een hands-on sessie met de Mi Mix 4 te houden. Tevens is hij in de gelegenheid gesteld om de nieuwe Xiaomi smartphone te vergelijken met de ZTE Axon 30, die over soortgelijke selfiecamera technologie beschikt.

Uit de door hem gepubliceerde live foto’s op Twitter blijkt dat de selfiecamera van Xiaomi beduidend minder goed zichtbaar is dan die van ZTE. Het scherm heeft een pixeldichtheid van 400 ppi, rondom de camera is dezelfde pixeldichtheid toegepast als bij de rest van het displaypaneel. Het blijft echter nog wel even de vraag of dit ook zal resulteren in de beste beeldkwaliteit.

Hoewel de Z Fold 3 pas later vandaag officiëel geïntroduceerd zal worden, is ook van dit toestel de eerste hands-on video al online verschenen. Hierbij blijkt dat de under panel camera van Samsung’s opvouwbare smartphone een stuk beter zichtbaar zal zijn. Vermoedelijk zal dit er echter ook in resulteren dat de beeldkwaliteit beter is – doordat de camerasensor beter door het scherm kan schijnen.

Deze nieuwe Xiaomi smartphone beschikt niet alleen over een full screen ontwerp met onzichtbare selfiecamera, het toestel is ook uiterst krachtig. De Mi Mix 4 wordt aangedreven door de octa-core Qualcomm Snapdragon 888 SoC, die in veel hedendaagse vlaggenschip modellen is terug te vinden. Deze chipset beschikt over een geïntegreerde 5G modem, waardoor je in combinatie met een 5G abonnement ook kunt genieten van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft.

Er worden verschillende geheugenvarianten beschikbaar gesteld. Het goedkoopste model beschikt over 8GB/128GB geheugen, Heb je behoefte aan meer opslaggeheugen, dan is 8GB/256GB een goede optie. Ten slotte kun je ook nog een variant kopen met 12GB RAM en 512GB ROM. Aan opslaggeheugen dus geen gebrek bij deze smartphone.

De achterzijde wordt gedomineerd door een groots vormgegeven camerasysteem. Het betreft een triple-camera. De hoofdcamera is voorzien van een 108 megapixel Samsung HMX sensor met optische beeldstabilisatie (OIS) – deze groothoekcamera is vergelijkbaar met die van de Xiaomi Mi 11. Daarnaast is er een 13 megapixel ultragroothoekcamera met optical free-form lens ingebouwd, deze heeft een beeldhoek van 120 graden. De derde camera heeft een telefoto lens en een 8 megapixel sensor. Deze lens maakt 5x optische zoom en 50x digitale zoom mogelijk.

Ook op audiogebied zal de Mi Mix 4 niet teleurstellen. De smartphone wordt voorzien van stereo speakers die getuned worden door audiospecialist Harman Kardon – dat sinds 2017 onderdeel is van Samsung. De eerste resultaten van deze nieuwe samenwerking hebben we reeds bij de Mi 11 kunnen zien. De nieuwe Mi Mix is daarnaast voorzien van een Hi-Res Wired en Wireless certificaat

De Xiaomi Mi Mix is uitgerust met een 4.500 mAh batterij die razendsnel opgeladen kan worden. Er wordt een 120 Watt snellader meegeleverd, waarmee je een lege batterij in slechts 15 minuten weer volledig kunt opladen. Daarnaast wordt 50 Watt wireless opladen ondersteunt, zodoende ben je binnen een half uur weer van een volle accu voorzien. Hoewel dit niet de enige Xiaomi smartphone is die dergelijke snellaadtechnologie ondersteunt, behoort de technologie van Xiaomi zonder twijfel tot de snelste van de markt. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S21 ondersteunt slechts 25W bedraad opladen – dit zorgt voor een gigantisch verschil in oplaadtijd.

Het toestel draait uit de doos op Android 11, hier is de MIUI 12.5 gebruikersinterface overheen geplaatst. Xiaomi biedt overigens wel een iets andere software ervaring dan de meeste andere fabrikanten. Zo toont het bedrijf ook advertenties in haar apps. Het is een andere manier van inkomsten verdienen, daar alle telefoons van het merk bijzonder scherp geprijsd in de markt worden gezet. Overweeg je om een Xiaomi smartphone te kopen en heb je nog geen ervaring met dit merk? Stap dan eens een MediaMarkt of BCC binnen en test wat modellen uit om vast een goede eerste impressie op te doen.

Aangaande de ontgrendelmethodes, de Mi Mix 4 beschikt zowel over een under display vingerafdruksensor als AI Facial Recognition. Daarnaast biedt de smartphone ondersteuning voor Ultra Wide Band (UWB) technologie, dat een zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk maakt met behulp van radiotechnologie. De UWB technologie kan ook worden gebruikt om de smartphone te verbinden met andere

Prijs & Verkrijgbaarheid

Vooralsnog is de Mi Mix 4 alleen in China aangekondigd, daar is het vanaf heden mogelijk om een preorder te plaatsen. Op 16 augustus wordt het toestel uitgebracht in drie kleuren: Ceramic White, Ceramic Black en Ceramic Gray. Er is gekozen voor een keramisch achterpaneel, dat minder vingerafdrukgevoelig is dan glas. Ook is de behuizing gecertificeerd volgens de IP68-normering.

De vanaf prijs is vastgesteld op 4,999 yuan, omgerekend zo’n €660. Prijzen lopen op tot 6,299 yuan / €830 voor het 12GB/512GB model. Xiaomi heeft ook verschillende bijpassende accessoires aangekondigd, van een handige wireless charging stand tot een eco-friendly lederen case.

Xiaomi is sinds het tweede kwartaal van 2021 de grootste smartphone fabrikant in Europa. De kans is dan ook groot dat deze nieuwe smartphone binnenkort ook bij ons verkrijgbaar zal zijn. De prijzen zullen hier wel hoger uitvallen, mogelijk wordt de Europese vanaf prijs zo’n €900.

Gelijktijdig met de Xiaomi Mi Mix 4 heeft het bedrijf ook de Mi Pad 5 en Mi Pad 5 Pro aangekondigd, twee nieuwe Android tablets met een 120Hz display. Mogelijkerwijs dat deze tablets binnenkort ook buiten China zullen worden uitgebracht.