Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 hands-on video preview De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones worden uitgebreid gedemonstreerd in eerste hands-on YouTube video.

Vanmiddag zal Samsung tijdens Galaxy Unpacked 2021 twee nieuwe opvouwbare smartphones presenteren, het gaat om de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Over beide vouwtelefoons is de afgelopen periode al veel gezegd en geschreven. Er is tal van marketing materiaal online verschenen, waarop de nieuwe devices vanuit alle kanten te zien waren. Desondanks zijn er weinig live beelden online verschenen. Tot vandaag, want nu is er alsnog een hands-on video review online verschenen waarin beide opvouwbare smartphones uitgebreid aan bod komen.

Ondanks dat er al zoveel details bekend zijn over de nieuwe Z Fold en Z Flip devices, zijn er ook nog veel praktische vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vouwnaad, zijn de schermkreukels nog net zo goed zichtbaar als bij de Galaxy Z Fold 2? En hoe staat het met de under panel camera? Samsung heeft voor het eerst de selfiecamera onder het scherm geplaatst, maar hoe onzichtbaar is deze camera?

De volgende 1:25 minuut durende video geeft een goede eerste impressie wat je mag verwachten van de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. De YouTube video werd online gezet door DroneMania uit Roemenië. (Update: video pulled offline)

Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 hands-on review

Beide opvouwbare smartphones worden uitgebreid gedemonstreerd in de YouTube video. Om te beginnen met de Samsung Galaxy Z Fold 3. Dit wordt het grootste model, het is tevens de enige opvouwbare smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm is geplaatst.

Uit de hands-on video blijkt dat de under panel camera, zoals Samsung de nieuwe selfiecamera technologie noemt, licht zichtbaar zal zijn. Dat werd overigens al wel verwacht. Dit geldt namelijk ook voor de ZTE Axon 30 en de gisteren geïntroduceerde Xiaomi Mi Mi 4. Doordat er ter hoogte van de selfiecamera een transparant schermdeel is ingezet kun je de camera licht onderscheiden, zeker wanneer er een lichte achtergrond wordt getoond. In de video wordt dit gedemonstreerd met een heldere witte achtergrond.

Ter hoogte van het scharnier is er nog altijd een kleine vouwnaad zichtbaar in het flexibele scherm. Deze schermkreukels zijn overigens wel wat minder goed zichtbaar als bij het voorgaande model.

Bij de Galaxy Z Flip 3 is deze vouwnaad beduidend minder goed te onderscheiden. Dit komt mede doordat het toestel over de horizontale as vouwt, waardoor de vouwnaad veel minder lang is als bij de Z Fold 3. Het vernieuwde two-tone design ziet er bijzonder stijlvol uit. Bij beide modellen werkt de gebruikersinterface snel.

Om 16:00 Nederlandse tijd gaat de product presentatie van start, het Galaxy Unpacked evenement zal via een live stream te volgen zijn. Tijdens het event zal Samsung alle details uit de doeken doen. Naast de twee opvouwbare smartphones worden er ook twee smartwatches verwacht, de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Daarnaast zal er een nieuw setje draadloze oordopjes worden aangekondigd, de Galaxy Buds 2.