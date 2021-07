Samsung Galaxy Buds 2 wireless oordopjes Samsung staat op het punt volledig draadloze oordopjes aan te kondigen. De Galaxy Buds 2 met Active Noise Cancelling worden goedkoper dan de Buds Pro.

Toon pagina inhoud

De Galaxy Buds 2 zullen naast de Galaxy Buds Pro worden gevoerd, laatstgenoemde werd begin dit jaar aangekondigd ten tijde van de Galaxy S21 serie. De nieuwe Buds2 worden minder geavanceerd en zullen ook goedkoper in de markt worden gezet. Desondanks zullen ook deze true wireless oordopjes Active Noise Cancelling (ANC) technologie bieden – oftewel actieve ruisonderdrukking waarbij lawaaiige omgevingsgeluiden gereduceerd worden.

Met de Galaxy Buds Pro gaat Samsung de concurrentie aan met de geliefde Apple AirPods Pro. De nieuwe Buds 2 worden goedkoper in de markt gezet en kunnen vermoedelijk ook concurreren met de oortjes van Chinese merken – zoals de onlangs geïntroduceerde OnePlus Buds Pro.

De Buds Pro van OnePlus hebben een adviesprijs van €150. Volgens de geruchten zullen de Buds 2 van Samsung een vergelijkbare adviesprijs krijgen. Daarmee worden de oordopjes aanzienlijk goedkoper dan de Buds Pro, die begin dit jaar voor een prijs van €230 in de verkoop gingen.

Samsung Buds 2 specificaties

Het is vooralsnog onbekend of de Buds 2 voorzien worden van hetzelfde geavanceerde ruisonderdrukking systeem zoals in de Pro variant is toegepast, of dat het om een gelijksoortig systeem gaat als bij de vorig jaar aangekondigde Buds Live. Laatstgenoemde lijkt minstens net zo waarschijnlijk, aangezien er toch op enkele functies bespaard zal moeten worden om een lagere adviesprijs te kunnen hanteren.

Vermoedelijk zullen de nieuwe oortjes ook niet waterbestendig zijn – zoals wel het geval is bij de Buds Pro. Waarschijnlijk worden de in-ear oordopjes IPX2 gecertificeerd, wat inhoudt dat ze wel bestand zijn tegen zweetdruppels. Tijdens het sporten kun je dus gewoon gebruik blijven maken van de headset.

Daarnaast moet het mogelijk worden om de headset met meerdere apparaten tegelijkertijd te verbinden – denk aan een Galaxy smartphone, smartwatch en/of tablet. Ook zullen de oortjes een verbeterde geluidskwaliteit leveren met een diepere bas. Uiteraard zal de virtuele assistent Bixby ook weer op te roepen zijn. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat er per oordopje drie microfoons worden ingebouwd.

Qua design zullen de Samsung Buds 2 wireless oordopjes een soort mix zijn van de begin dit jaar uitgebrachte Buds Pro en de vorig jaar augustus geïntroduceerde Galaxy Buds Live. Er worden ten minste vier kleurvarianten verwacht: zwart, wit, olijfgroen en violet. De nieuwe oortjes zullen een perfecte match vormen met de andere nieuwe Galaxy producten, die in een vergelijkbaar kleurenpalet zullen worden uitgebracht. De oplaadcase zal overigens wit zijn, ongeacht welke kleur oordopjes je kiest. Wel wordt de kleur van de binnenzijde van de oplaadcase afgestemd op de kleur van de oordopjes.

Op woensdag 11 augustus zal het Samsung Galaxy Unpacked event plaatsvinden, dat vanaf 16:00 Nederlandse tijd via een live stream te volgen is. Op dat moment zal Samsung ongetwijfeld alle details uit de doeken doen. Vermoedelijk zullen de aangekondigde producten twee dagen later in de verkoop gaan als pre-order, waarna de daadwerkelijke release twee weken later zal volgen.

Met dank aan Evan Blass voor de afbeeldingen die in dit artikel zijn gebruikt.