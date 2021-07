Z Flip 3: Over welke functies beschikt deze klaptelefoon De Galaxy Z Flip 3 krijgt een groter cover-display, een dubbele camera en een steviger frame. Samsung brengt ook een Thom Browne Limited edition uit.

Toon pagina inhoud

De Samsung Galaxy Note 21 zal dit jaar niet meer verschijnen. In plaats daarvan zal Samsung komende maand twee opvouwbare smartphones presenteren, de Galaxy Z Fold 3 en de gelijknamige Galaxy Z Flip 3. Laatstgenoemde wordt de opvolger van de Z Flip (5G). De afgelopen maanden is er al veel bekend geworden omtrent de nieuwe klaptelefoon van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt voornemens te zijn om verschillende features te upgraden en tegelijkertijd de prijs te laten dalen.

Afgelopen jaar kreeg de Galaxy Z Flip een adviesprijs van €1.500. Dat is een beduidend verschil met de Galaxy Z Fold 2, deze opvouwbare smartphone kreeg namelijk een adviesprijs van €2.000. Bij de Galaxy S21 serie besloot Samsung dit jaar een aantal opmerkelijke wijzigingen door te voeren, die tevens hebben geresulteerd in een langere verkoopprijs. Zo werd het basismodel, de Samsung Galaxy S21, maar liefst €150 goedkoper in de markt gezet dan het jaar ervoor.

De kans is groot dat Samsung soortgelijke wijzigingen gaat doorvoeren bij de Z Fold 3 en de Z Flip 3. In theorie zou dit kunnen betekenen dat de nieuwe clamshell voor een adviesprijs van zo’n €1.300 – €1.350 in de markt wordt gezet. Nog altijd een serieus bedrag natuurlijk, maar hiermee wordt wel het gat gedicht met reguliere smartphone modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S21 Ultra, met een vanaf prijs van €1.250.

Samsung klaptelefoon

Met de klaptelefoon richt Samsung zich voornamelijk op stijlvolle vrouwen. Dankzij de compacte vormgeving is dit toestel eenvoudig met je mee te dragen – in een handtas of zelfs in je broekzak. Door de telefoon open te klappen ontvouwt zicht een 6,7-inch flexibel display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. De displaygrootte en resolutie blijft identiek aan z’n voorganger, dankzij de verhoogde verversingssnelheid zal het nieuwe model meer scroll-gemak bieden. Bovendien zal de nieuwe vouwtelefoon iets kleiner en lichter worden (166 x 72.2 x 7.3mm) dan z’n voorganger – dit zal de draagbaarheid ten goede komen.

Een andere verbetering zal te vinden zijn in het cover-display. Dit was een 1,1” display en zal bij de Galaxy Z Flip 3 vergroot worden naar een 1,9” exemplaar. Het tweede schermpje is ideaal voor het weergeven van binnenkomende oproepen, notificaties en algemene status informatie. Verwacht wordt dat het grotere cover-scherm een duidelijke toegevoegde waarde zal leveren in de bediening ervan. De vingerafdruksensor zal overigens in de power-knop worden geïntegreerd, aan de zijkant van het toestel.

Even waren er geruchten dat Samsung de Z Flip ook compatibel zal maken met de S Pen. Samsung’s befaamde stylus was jarenlang uitsluitend bestemd voor de Galaxy Note reeks. Sinds begin dit jaar is ook de S21 Ultra te gebruiken met de styluspen van Samsung. De Galaxy Z Fold 3 wordt de allereerste vouwtelefoon die S Pen support zal bieden – deze zal overigens niet standaard worden meegeleverd.

De Fold is echter beduidend groter en duurder dan de Flip variant – waardoor de meerwaarde van een S Pen ook groter is. Zodoende dat de S Pen compatibiliteit dit jaar exclusief voorbestemt blijft voor de Z Fold 3. Al met al is het zeer aannemelijk dat Samsung toekomstige clamshell modellen wel degelijk zal uitrusten met een styluspen. Hiervoor zullen we hoogstwaarschijnlijk geduld moeten hebben tot de Galaxy Z Flip 4, die in 2022 verwacht wordt.

Samsung vouwtelefoon met dual camera en punch-hole selfie camera

Als het gaat om het camerasysteem zal de Z Fold 3 eveneens een streepje voor krijgen, dit toestel wordt namelijk Samsung’s eerste smartphone met een under-panel camera. Bij de Samsung Z Flip 3 zal er opnieuw voor een punch-hole selfiecamera worden gekozen. Dit cameratype ziet er misschien minder stijlvol uit, maar vermoedelijk zal de beeldkwaliteit van deze camera wel minstens net zo goed zijn. De 10MP resolutie blijft hoogstwaarschijnlijk gehandhaafd.

In dichtgevouwen stand kan er gebruik worden gemaakt van de dubbele camera. Het zal opnieuw om twee 12 megapixel camera’s gaan – met een groothoek en een ultragroothoeklens. Voor het eerst zal Samsung voor een tweekleurig ontwerp kiezen, waarbij het camerasysteem en het cover-scherm een zwarte afwerking krijgen die afwijkt van de rest van de behuizing. Over de beschikbare kleuren komen we later in deze publicatie nog terug.

Allereerst de hardware en software. Uiteraard zal de nieuwe Flip worden aangedreven door de nieuwste high-end chipset. Het gaat om de uiterst snelle Qualcomm Snapdragon 888. Hoogstwaarschijnlijk zal het toestel voorzien worden van 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Mogelijk wordt er nog een extra 128GB variant uitgebracht, om de vanaf prijs te kunnen verlagen. Mocht je overwegen om de Z Flip 3 te kopen, houdt er dan rekening mee dat het geheugen niet uitbreidbaar zal zijn middels een microSD geheugenkaart.

De vouwtelefoon zal uit de doos draaien op het Android 11 OS, in combinatie met de One UI 3 interface. Samsung biedt inmiddels 3 jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Kies je voor een Galaxy Enterprise Editie dan ben je zelfs verzekert van 5 jaar firmware updates.

Ten slotte zal de Samsung Z Flip 3 5G worden uitgerust met een dubbele batterij met een totale capaciteit van zo’n 3.300 mAh. De batterij zal ondersteuning bieden voor 15W bedraad en draadloos opladen. Een oplader zal hoogstwaarschijnlijk niet standaard worden meegeleverd – deze trend heeft Samsung reeds ingezet bij de Galaxy S21 serie. Verder zal het vouwtoestel Wi-Fi 6, LTE, Bluetooth 5.0, GPS en NFC ondersteunen. Ten slotte wordt de mobiele telefoon voorzien van een simkaart compartiment die plaats biedt voor één sim-kaart. Daarnaast zal eSIM worden ondersteunt.

In totaal worden er maar liefst 8 kleurvarianten verwacht van de nieuwe Samsung foldable, waarvan 4 kleuren als standaard worden aangeboden. De standaard kleuren worden zwart, crème, donkergroen en violet paars. Daarnaast zal de clamshell worden verkocht in de kleuren grijs, wit, blauw en roze. Mogelijk dat de 4 laatstgenoemde kleuren exclusief via de website van Samsung beschikbaar worden gesteld, net zoals Samsung ook diverse exclusieve custom kleuren voor de Galaxy Z Fold 2 heeft geïntroduceerd.

Samsung Z Flip 3 Thom Browne Limited Edition

Verwacht wordt dat Samsung gelijktijdig met de introductie van de Z Flip 3 en Z Fold 3 ook een Limited Edition model van beide opvouwbare smartphones zal introduceren. Eerder deze maand wist LetsGoDigital exclusief te melden dat er opnieuw een Thom Browne Editie zal worden aangekondigd. Deze Limited Edition uitgave zal overigens niet alleen de vouwtelefoon bevatten, maar ook de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2. Inmiddels heeft een oud medewerker van Samsung Korea dit nieuws, onder de naam Super Roader, bevestigd via Twitter en YouTube. Ook de Koreaanse Twitteraar @FrontTron bevestigde de Thom Browne Limited Edition uitvoering.

Dit alles heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli ertoe geïnspireerd om een indrukwekkende set Galaxy Z Flip 3 Thom Browne renders te maken. Puur voor vermaak heeft Giuseppe ook een aantal concept modellen gemaakt, het gaat om een Z Flip 3 Louis Vuitton Edition en een stijlvolle Gucci Edition. Laatstgenoemde modellen zijn echter niet gemaakt op basis van geruchten, verwacht wordt dat Samsung de samenwerking met Thom Browne zal voorzetten voor de komende vouwbare modellen.

Ten slotte blijft het nog even afwachten wat voor een accessoires Samsung zal uitbrengen. Voor de Z Flip is een telefoonhoesje ontworpen die uit twee delen bestond. In mei dit jaar kreeg de Zuid-Koreaanse fabrikant een patent toegewezen voor een Z Flip protective cover die uit één deel bestaat – waardoor deze een betere bescherming biedt rondom het scharnier. Mogelijk dat Samsung dergelijke hoesjes voor de Z Flip 3 zal aankondigen.

De verwachting is dat Samsung bij de komende vouwbare modellen sterk zal inzetten op duurzaamheid. Zo zal zowel de voor- als achterzijde van de Galaxy Z Flip 3 voorzien worden van Gorilla Glass Victus – de opvolger van Gorilla Glass 6. Ook heeft Samsung haar UTG (Utra Thin Glass) technologie verbeterd, wat het scherm nog kras- en valbestendiger moet maken.

Daarnaast lijkt Samsung haar opvouwbare smartphones voor het eerst te willen voorzien van een IP-rating. Geheel stof- en waterdicht zullen de vouwtelefoons nog niet zijn, dit is vanwege de constructie nog niet zo eenvoudig te realiseren. Desalniettemin zal de klaptelefoon volgens de geruchten wel spatwaterdicht (IP57) worden – wat uiteraard al een stap de goede richting in zou zijn.

Ten slotte lijkt Samsung ook het frame te willen versterken, het zou gaan om een Armor Frame. Het blijft vooralsnog echter onduidelijk of dit nieuwe type frame alleen voor de Z Fold 3 of ook voor de Z Flip 3 zal worden ingezet.

Galaxy Unpacked 2021

Op woensdag 11 augustus 2021 zal Samsung een Galaxy Unpacked 2021 evenement opzetten. Het event gaat hoogstwaarschijnlijk om 16:00 Nederlandse tijd van start gaan en zal via een live stream te volgen tevens. Tijdens het grootste event zal Samsung verschillende nieuwe Galaxy producten aankondigen.

Naast de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Z Fold 3 wordt er ook een Galaxy S21 FE (Fan Edition) verwacht, evenals een Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic smartwatch en nieuwe oordopjes, in de vorm van de Galaxy Buds 2. Deze oordopjes worden overigens goedkoper dan de begin dit jaar aangekondigde Galaxy Buds Pro, het gaat dan ook om een eenvoudigere variant die wel voorzien wordt van Active Noise Cancelling technologie.

De nieuwe mobiele devices zullen hoogstwaarschijnlijk eind augustus in de verkoop gaan. Vermoedelijk gaat de preorder periode al op vrijdag 13 augustus van start. Samsung zal ongetwijfeld een aantrekkelijke actie opzetten, waarbij je bijvoorbeeld de Galaxy Buds 2 cadeau krijgt bij aankoop van een vouwtelefoon. Exacte details hieromtrent zijn echter nog niet bekend en zullen per regio verschillen.

Note to publishers : The Z Flip 3 5G product renders in this publication (4K and 8K) are created by graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The copyrighted images are based on the latest leaks and are for illustrative purposes only. This product is not yet for sale. Samsung is expected to officially introduce the Z Flip 3 on August 11. Feel free to use the 3D product gallery on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.