Samsung Galaxy Z Flip 3 Louis Vuitton Limited Edition Samsung brengt binnenkort een Galaxy Z Flip 3 Limited Edition uit. In plaats van Thom Browne, hebben we het toestel ditmaal in een Louis Vuitton-stijl gegoten.

Op 11 augustus zal Samsung een Galaxy Unpacked 2021 evenement organiseren, waar onder andere de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones gepresenteerd zullen worden. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital exclusief dat Samsung voornemens is om ook een Thom Browne Limited Edition uit te brengen van beide vouwtelefoons. Dit heeft de Italiaanse grafisch kunstenaar Giuseppe Spinelli ertoe geïnspireerd om een Galaxy Z Flip 3 Thom Browne editie te maken.

Deze publicatie heeft behoorlijk wat losgemaakt binnen de tech-branche. Naderhand is LetsGoDigital door verschillende media en social media influencers benaderd. Eén bron wist het door ons gebrachte nieuws te bevestigen en heeft ons tevens verteld dat er naast een Galaxy Z Flip 3 Thom Browne, ook een Z Fold 3 Thom Browne editie gelanceerd zal worden. Hoewel wij dit reeds als zeer aannemelijk achtte, hadden we deze informatie afgelopen week nog niet bevestigd gekregen.

Inmiddels is ons echter ook een ander verhaal ter ore gekomen. Een andere voor LetsGoDigital betrouwbare bron heeft ons vertelt dat Samsung inderdaad een Limited Edition zal uitbrengen van beide opvouwbare telefoons. Echter, de Zuid-Koreaanse fabrikant zou ditmaal met een andere fabrikant gaan samenwerken. Het zou gaan om een niet nader genoemd Frans merk.

Samsung Z Flip 3 Louis Vuitton edition

Frankrijk staat bekend om haar vele fashionmerken, ook binnen het luxe segment. Denk bijvoorbeeld aan Christian Dior, Cartier, Celine, Chanel en Hermès. Eén merk staat echter al jaren bekend als meest succesvolle modehuis in Frankrijk: Louis Vuitton. Het is in 2021 zelfs het meest waardevolle merk in Frankrijk.

Zodoende heeft Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, besloten om een Galaxy Z Flip 3 te maken geheel in stijl van het iconische modemerk Louis Vuitton. Deze digitale renders zijn uitsluitend gemaakt ter illustratie. LetsGoDigital gelooft niet dat Samsung een samenwerking is aangegaan met Louis Vuitton. Het is dan ook meer een ‘wat als’ verhaal.

Louis Vuitton Malletier is opgericht in 1854 door de Franse ambachtsman Louis Vuitton. Het legendarische monogram met de letters L en V stampt uit 1896 en is ontworpen door de zoon van de oprichter, Georges Vuitton. Hij ontworp het logo ter ere van zijn vader, die vier jaar eerder was overleden. Georges Vuitton plaatste de letters op een donkerbruine achtergrond, zoals nog altijd wordt toegepast.

Vele jaren later, in 1965, werd het monogram-canvas ontworpen door Gaston Louis Vuitton – de zoon van Georges en de kleinzoon van Louis Vuitton. Naast de initialen, werden de drietal bloemen gevormd om een specifiek karakter te geven aan het merk. Nog altijd wordt dit kenmerkende logo patroon gebruikt, voor kleding, tassen en andere accessoires. Zodoende dat ook de door Giuseppe vormgegeven Galaxy Z Flip 3 Louis Vuitton editie is voorzien van dit kenmerkende monogram-canvas.

Als Samsung inderdaad heeft besloten samen te gaan werken met een Frans merk om haar volgende Limited Edition toestellen vorm te geven, dan zal hier ongetwijfeld een luxe merk voor worden gekozen – net zoals Thom Browne bekend staat als luxemerk. Wat dat betreft zou Louis Vuitton een goede optie zijn.

Louis Vuitton heeft echter al een partner gevonden in Royole. Deze Chinese fabrikant was de allereerste ter wereld die een opvouwbare smartphone presenteerde – de Royole Flexpai werd ruim vier maanden voor de Samsung Galaxy Fold geïntroduceerd. Louis Vuitton heeft sindsdien verschillende luxe tassen uitgebracht met een flexibel scherm van Royole, deze collectie wordt ‘Canvas of the Future’ genoemd.

Het is wat ons betreft dan ook veel waarschijnlijker dat de samenwerking tussen Samsung en Thom Browne wordt voortgezet voor de Z Flip 3 en de Z Fold 3. Merken van dit kaliber gaan vaak een samenwerking aan voor meerdere jaren. Denk bijvoorbeeld aan Apple en Hermès. LG heeft lange tijd met het Italiaanse Prada samengewerkt en Google heeft een partner gevonden in Yves Saint Laurent.

Samsung heeft door de jaren heen met meerdere fashion en beauty fabrikanten samengewerkt, waaronder Hugo Boss en Giorgio Armani. We hebben het nu echter wel over jaren geleden – voor totaal andere type mobiele telefoons.

De Galaxy Z Flip 3 zal de Z Flip opvolgen en de Z Fold 3 wordt de opvolger van de Z Fold 2. Van beide modellen heeft Samsung een Thom Browne editie aangekondigd. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat deze samenwerking wordt voortgezet voor de nieuwe modellen.

Heb je zelf nog een goede suggestie, met welk merk wil jij graag dat Samsung gaat samenwerken voor haar volgende Limited Edition uitvoering? Laat het ons weten in een reactie op Twitter.

Note to publishers : The Galaxy Z Flip 3 Louis Vuitton edition is a concept smartphone created by graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The product renders are for illustrative purposes only. This product has not been officially released, nor did Samsung Electronics announce a partnership with Louis Vuitton. You can use the images for your own website, YouTube and/or social media channels, but please be so respectful to include a clickable source link into your publication.