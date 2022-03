Samsung Galaxy Z Flip Slide opvouwbare smartphone Samsung patenteert unieke Galaxy Z Flip telefoon met een opvouwbaar en uittrekbaar display, waardoor het schermoppervlak dubbel zo groot wordt.

Ditmaal onderzoekt Samsung Electronics de mogelijkheden om de Galaxy Z Flip niet alleen opvouwbaar, maar ook uittrekbaar te maken. Zodoende ontstaat er een dubbel zo groot display, die verschillende nieuwe gebruikersmogelijkheden met zich meebrengt.

Samsung Galaxy Z Flip en Slide smartphone

Het betreft een patent dat Samsung Electronics in september 2021 heeft aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation). De 80-pagina tellende documentatie getiteld ‘Multi-folding electronic apparatus’ is op 10 maart 2022 gepubliceerd.

De uitgebreide documentatie omschrijft een opvouwbare telefoon met een horizontale vouwlijn – vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip clamshell modellen. In z’n meest compacte vorm is de telefoon net zo klein en compact als de bestaande Z Flip 3. Het gepatenteerde model is echter niet alleen uitvouwbaar, maar ook uittrekbaar.

De gebruiker kan het displayoppervlak met nog eens 100% vergroten door het toestel uit te trekken. Het uittrekken verloopt via de onderzijde van het toestel. Het extra displayoppervlak ligt opgeslagen in het bovenste deel van de behuizing – daar waar zich ook de camera’s bevinden. Zodoende blijft er in het onderste gedeelte voldoende ruimte over om een batterij te integreren. Bovendien blijft op deze wijze het frame aan de boven- en onderzijde intact, waardoor het toestel optimaal beschermt blijft tegen stoten.

In volledig uitgevouwen stand is de telefoon dubbel zo lang als de Galaxy Z Flip 3. Door de unieke constructie is het tevens mogelijk om de displaydelen zodanig te vouwen dat de gebruiker aan weerskanten een rechtopstaand en een liggend scherm tot z’n beschikking heeft. Er liggen dan als het ware twee Z Flip toestellen tegen elkaar aan. De twee rechtopstaande displaydelen worden magnetisch naar elkaar toe getrokken.

Het is een perfect elektronisch device voor multi-player mobile gaming, denk aan een spelletje Zeeslag – waarbij je het scherm van je tegenstander niet mag zien. Samsung voorziet het toestel ook van virtuele game buttons – waaronder een D-pad, om extra veelzijdig te werk te kunnen gaan.

Samsung multi-opvouwbare telefoon

Het is tevens mogelijk om het toestel alleen uit te trekken – en dus niet uit te vouwen. Dit is vooral handig wanneer je de telefoon in opgevouwen stand wilt gebruiken. In dat geval komt er een klein stukje extra schermoppervlak beschikbaar als soort van front-display – zoals ook op de bovenste patentafbeelding getoond wordt. Het toestel beschikt dan ook niet over een separaat front-scherm – zoals wel het geval is bij de bestaande Galaxy Z Flip modellen.

Aangaande de camera’s, in de documentatie wordt gesproken over een punch-hole selfiecamera. Daarnaast worden er op de achterzijde meerdere camera’s geïmplementeerd, zo valt uit de omschrijving op te maken. Afgaande op de patentbeelden lijkt het te gaan om een dubbele camera, zoals ook het geval is bij de huidige clamshell modellen van het merk.

Opvallend is verder de bocht waarin het scherm ligt opgeslagen. Het gaat om een zeer scherpe vouw. In november 2021 maakte Samsung Display reeds bekend nieuwe Flex OLED displays in ontwikkeling te hebben met een opmerkelijk kleine 1,4R kromming. Mogelijkerwijs dat dergelijke displays ook geschikt zijn voor het gepatenteerde toestel.

Of en wanneer Samsung deze Galaxy Z Flip Slide smartphone zal introduceren blijft helaas onbekend. Vermoedelijk zal het nog meerdere jaren gaan duren alvorens de eerste multi-opvouwbare telefoonmodellen geïntroduceerd worden. In de tussentijd kijken we vast vooruit naar augustus 2022, tegen die tijd worden de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 verwacht. Wellicht zal Samsung dit jaar ook z’n eerste uittrekbare smartphone presenteren – zoals Samsung Display inmiddels meermaals heeft gedemonstreerd.

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Flip Slide smartphone.