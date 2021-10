Samsung Galaxy Z Fold 4 met dual-sided vingerafdruksensor Samsung ontwikkelt dubbelzijdige in-display vingerafdrukscanner voor vouwtelefoons. Verschijnt mogelijk als eerst in de Samsung Z Fold 4.

Samsung behaalt zeer goede verkoopresultaten met de nieuwe Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphones. Hoewel het nieuwe duo pas 6 weken verkrijgbaar is, zijn er inmiddels alleen al in Zuid-Korea meer dan één miljoen exemplaren van verkocht. De Z Flip 3 is met name populair vanwege z’n gunstige prijs. De Z Fold 3 daarentegen heeft de meest innovatieve functies, waaronder S Pen support en een under-display camera.

Lange tijd werd gedacht dat de Z Fold 3 ook zou worden voorzien van een in-display vingerafdruksensor – zoals we al verschillende jaren kennen van reguliere Samsung Galaxy smartphones. Bij de Fold 3 heeft Samsung er echter voor gekozen om een side-fingerprint sensor toe te passen. Deze is in de power-knop verwerkt.

Een nieuw patent duidt aan dat Samsung wel degelijk voornemens is om toekomstige foldable modellen uit te rusten met een in-display vingerafdruksensor. Het is goed mogelijk dat de Galaxy Z Fold 4 de eerste Samsung opvouwbare smartphone wordt waarbij deze sensor onder het scherm wordt geplaatst.

Samsung Z Fold 4 met dubbelzijdige vingerafdruksensor onder het scherm

Op 31 maart 2021 heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Foldable electronic device capable of detecting fingerprint through at least part of the display’. De 51-pagina tellende documentatie werd vandaag, 7 oktober 2021, gepubliceerd.

Voor de patentbeelden is de Galaxy Fold als basis gebruikt. Allereerst wordt de problematiek beschreven; doordat een vouwtelefoon wordt uitgerust met een flexibel scherm zal deze eerder kreukels vertonen wanneer er druk op het scherm wordt uitgeoefend. Dit komt de vingerafdrukidentificatie niet ten goede. Zodoende moet de bestaande technologie worden aangepast, om ook toe te kunnen passen bij opvouwbare telefoons – net zoals de S Pen Fold Edition ook is aangepast voor het flexibele scherm.

Hier heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant een oplossing voor bedacht. Ook over de plaatsing van de sensor heeft Samsung nagedacht. Uit de patentdocumentatie blijkt dat Samsung voornemens is om de vingerafdruksensor zodanig te verwerken dat deze zowel te gebruiken is via het cover-scherm, als wanneer het toestel wordt opengevouwen tot tablet-formaat. Het gaat dus om een dubbelzijdige vingerafdruksensor.

Om dit mogelijk te maken wordt de vingerafdruksensor in de onderste linkerhelft van het flexibele scherm verwerkt. Deze kan twee kanten op gebruikt worden – waardoor de biometrische authenticatie in opengevouwen en gesloten stand kan plaatsvinden. Tussen de sensoren wordt een kleine printplaat (PCB) geplaatst, die op zijn beurt weer is verbonden met de hoofdprintplaat.

Opvolger Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt goedkoper

Samsung heeft de afgelopen periode vaker een vouwtelefoon gepatenteerd waarbij melding werd gemaakt van een in-display vingerafdruksensor. Echter, tot nu toe was er geen separate documentatie beschikbaar waarin ook de toegepaste technologie staat beschreven. Dit octrooi daarentegen is geheel toegespitst op de in-display vingerafdruksensor.

De documentatie borduurt voort op een patent dat Samsung in april 2020 in Zuid-Korea heeft ingediend. In de tussentijd is er geruime tijd verstreken, wat het des te aannemelijker maakt dat de volgende generatie vouwtelefoons van Samsung voorzien zullen worden van een in-display vingerafdrukscanner.

De derde generatie Galaxy Z smartphones zijn net anderhalve maand verkrijgbaar. Het zal naar verwachting nog 10 maanden duren alvorens de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 worden geïntroduceerd. Vooralsnog is er nog weinig bekend omtrent de in 2022 verwachte vouwtelefoons.

Wel is duidelijk dat Samsung de productieteken verder optimaliseert, om de volgende generatie foldables goedkoper in de markt te kunnen zetten. Vooral de Z Fold 4 lijkt komend jaar een beduidend lagere verkoopprijs te krijgen. Het huidige model is voor €1.800 in de markt gezet – dat is ook al €200 goedkoper dan zijn voorganger.

Op deze wijze wil Samsung haar voorsprong op het gebied van opvouwbare smartphones behouden. Verwacht wordt dat meerdere smartphone merken komend half jaar een opvouwtelefoon zullen uitbrengen, waardoor deze betrekkelijk nieuwe markt in hoog tempo vormgegeven zal worden.

Mogelijkerwijs begint het deze maand al met de Google Pixel Fold. Ook de Huawei Mate V wordt mogelijk later deze maand officieel geïntroduceerd. Daarnaast zijn er signalen dat ook Xiaomi, Vivo en Oppo dit jaar nog een foldable willen uitbrengen. Veel van deze toestellen zullen overigens gebruik gaan maken van een flexibel displaypaneel van Samsung Display.

Download documentation : Samsung Galaxy Z Fold with dual-sided in-display fingerprint sensor.