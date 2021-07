Xiaomi Mi Mix Flip opvouwbare smartphones Technizo Concept visualiseert de tweetal recent gepatenteerde Xiaomi clamshell smartphones; een Samsung Z Flip tegenhanger en een goedkoper Lite model.

In april dit jaar kondigde Xiaomi haar eerste opvouwbare smartphone aan in China, de Xiaomi Mi Mix Fold. Deze vouwtelefoon beschikt over een binnenwaarts vouwbaar scherm dat uitvouwbaar is tot tablet-formaat. Qua ontwerp heeft het toestel veel weg van de Samsung Galaxy Z Fold 2 en de komende maand verwachte Galaxy Z Fold 3. Diverse media hebben de afgelopen maanden gerapporteerd dat Xiaomi voor eind 2021 nog twee opvouwbare modellen zal aankondigen.

Naast het binnenwaarts vouwbaar model zou Xiaomi ook een buitenwaarts vouwbaar model in ontwikkeling hebben – vergelijkbaar met de Huawei Mate Xs. Daarnaast wordt er ook nog een clamshell model verwacht – zoals we kennen van de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola Razr. Voor het gemak noemen we dit toestel de Xiaomi Mi Mix Flip – over de definitieve benaming is op het moment van schrijven echter nog geen informatie bekend. Soms wordt er naar dit model ook gerefereerd als Mi Mix Flex.

Afgelopen week kreeg Xiaomi een tweetal designpatenten toegewezen voor een clamshell telefoon. Het eerste clamshell model toonde duidelijke overeenkomsten met de Z Flip van Samsung, het tweede Xiaomi Mi Mix Flip model lijkt een goedkopere variant te zijn, zonder cover-display en met een camerasysteem dat vergelijkbaar is met de goedkope Redmi Note 9T. Beide patentaanvragen zijn zowel in China als in Europa ingediend.

Om een beter idee te krijgen bij het design van deze vouwtelefoons heeft grafisch designer Technizo Concept op basis van de patentdocumentatie een serie 3D renders gemaakt.

Xiaomi opvouwbare smartphones

Om te beginnen met de overeenkomsten tussen beide modellen. De gepatenteerde klaptelefoons van Xiaomi zijn beide uitgerust met een flexibel scherm met een dubbele punch-hole camera, die in de linker bovenhoek is gesitueerd. Vermoedelijk betekent dit dat Xiaomi zich met dit model wil richten op jongeren, die houden zich ten slotte het meest bezig met het maken van selfies.

De schermranden zijn een stuk breder dan we bij reguliere smartphone modellen zien. Dat zien we overigens ook terug bij vouwtoestellen zoals de Z Flip en de Razr. Desalniettemin zijn de randen bij Xiaomi’s model nog net wat breder – afgaande op de patentbeelden.

Wanneer het toestel wordt open gevouwen valt het scharnier mooi weg, vergelijkbaar met de hide-away hinge van Samsung. Het vouwmechanisme wordt ook gedemonstreerd in onderstaande video van Technizo Concept. Of Xiaomi ook zo’n zelfde soort Sweeper systeem zal inbouwen als Samsung, om stof- en vuil af te kunnen afvoeren, blijft vooralsnog onbekend.

Het zijn vaak dit soort duurzaamheidsaspecten die als eerste achterwege worden gelaten om een lagere verkoopprijs te kunnen hanteren. Desalniettemin is de Xiaomi Mi Mix Fold getest om maar liefst 400.000x gevouwen te kunnen worden, terwijl Samsung bij de Z Fold een test van ‘slechts’ 100.000x heeft uitgevoerd. Daar staat echter wel tegenover dat het flexibele scherm van Xiaomi een duidelijkere vouwnaad laat zien.

Over de displaygrootte is vooralsnog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal de grootte ergens tussen de 6,5” en 7” uitkomen. Kijkende naar de clamshell modellen die tot op heden zijn aangekondigd, de Galaxy Z Flip 3 wordt voorzien van een 6,7” scherm, net als z’n voorganger. De Motorola Razr 5G heeft een beduidend kleiner display van 6,2”. Waarschijnlijk zal Xiaomi eerder voor 6,7” dan voor 6,2” kiezen, temeer omdat de reeds geïntroduceerde Mi Mix Fold de allergrootste vouwtelefoon ooit is. Dit model heeft een flexibel scherm van ruim 8”.

Het is niet ondenkbaar dat Xiaomi gebruik zal maken van de UTG technologie van Samsung. De nieuwe Galaxy Z-smartphones zullen worden voorzien van de tweede generatie Ultra Thin Glass. Inmiddels is bekend dat Samsung Display haar UTG technologie ook beschikbaar stelt voor andere fabrikanten.

Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat de clamshell van Xiaomi eveneens over ultradun glas zal beschikken – in plaats van plastic, zoals het geval is bij de Mi Mix Fold. Volgens recente geruchten zullen Google en Vivo eveneens gebruik gaan maken van Ultra Thin Glass voor hun foldables. De Google Pixel Fold en de Vivo NEX Fold worden beide dit jaar nog verwacht.

Opengevouwen zien de twee gepatenteerde Xiaomi clamshell modellen er identiek uit, ook de knoppen en poorten zijn identiek. Aan de rechterzijde zijn zowel de aan/uitknop als de volumeknoppen aangebracht. Vermoedelijk is de vingerafdruksensor in de power-knop verwerkt. Onderaan is een USB Type-C aansluiting geplaatst, evenals een microfoon en een speaker.

Ook het simcompartiment is toegankelijk via de onderzijde van de vouwtelefoon. Of dit compartiment ook plaats biedt voor een microSD geheugenkaart is vooralsnog onbekend, maar zeker niet onwaarschijnlijk. Bij de Mi Mix Fold is dit namelijk ook het geval, waardoor je het opslaggeheugen eenvoudig kunt uitbreiden. Dit is vaak goedkoper dan een duurder opslagmodel te kiezen. In tegenstelling tot fabrikanten als Apple en Samsung biedt Xiaomi vooralsnog bij al haar telefoonmodellen de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden via een microSD geheugenkaart – zodoende achten we het aannemelijk dat dit ook het geval zal zijn bij de Mi Mix Flip.

Xiaomi opvouwbare smartphone met cover-display

Zodra de twee clamshells worden dichtgevouwen zijn er een aantal kenmerkende verschillen te constateren. We beginnen met het meest geavanceerde model. Dit toestel beschikt over een dubbele camera met direct daarnaast een klein cover-display.

Het ontwerp heeft veel weg van de Samsung Galaxy Z Flip. Xiaomi heeft overigens ook al eens een tweede scherm aangebracht aan de achterzijde, denk aan de eerder dit jaar geïntroduceerde Xiaomi Mi 11 Ultra. Dit tweede display kan dienst doen om algemene informatie weer te geven, zoals een batterij indicator, de tijd en/of de netwerk status. Ook kan het cover-scherm gebruikt worden om binnenkomende oproepen op te nemen of te weigeren. Daarnaast kunnen notificaties worden weergeven via het kleine tweede schermpje.

Direct naast het cover-scherm is een dubbele camera geïntegreerd. Deze beschikt over relatief grote lenzen. Toch steekt het camerasysteem minimaal uit ten opzichte van de behuizing. Dit duidt erop dat er geen telelens is geïntegreerd. In plaats daarvan is het waarschijnlijk dat Xiaomi dit model voorziet van een groothoek en een ultragroothoekcamera – zoals overigens ook het geval zal zijn bij de Galaxy Z Flip 3.

De Flip modellen worden goedkoper in de markt gezet als de Fold modellen, mede daarom worden deze toestellen ook niet voorzien van het meest geavanceerde camerasysteem. Desondanks mag je aannemen dat de fotokwaliteit ruim voldoende zal zijn. Zo is het zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi kiest voor een 108MP camerasensor, zoals het inmiddels al in veel telefoonmodellen heeft toegepast.

\

De Mi Mix Fold is voorzien van een drievoudige camera, naast een 108MP groothoekcamera is er een 13 MP ultragroothoekcamera en een 8MP macro/telefoto camera geïntegreerd. Voor laatst genoemde camera is een Liquid lens gebruikt – ’s werelds eerste Liquid Lens in een smartphone.

In plaats van een vaste lens is er een vloeibare lens toegepast, waarmee je zowel macrofoto’s als zoomfoto’s, tot 3x optische zoom, kunt maken. Hoewel Xiaomi deze lens sterk heeft gepromoot bij de Mi Mix Fold zal deze hoogstwaarschijnlijk niet terug te vinden zijn bij het clamshell model van Xiaomi.

Opgevouwen kenmerkt de gepatenteerde Xiaomi Flip zich door dezelfde afgeronde hoeken als het Fold model. Het zou qua ontwerp dan ook goed passen binnen het huidige opvouwbare smartphone portfolio van Xiaomi. Persoonlijk verwacht ik dat de eerste clamshell telefoon van Xiaomi ook inderdaad over een cover-display zal beschikken. Het is zeker niet ondenkbaar dat het bedrijf op den duur ook een Xiaomi Mi Mix Flip Lite zal uitbrengen, mogelijk dat dit toestel geen cover-scherm krijgt.

Ten slotte waren er dit jaar ook meermaals geruchten over Samsung die zowel een Galaxy Z Fold 3 Lite als een Galaxy Z Flip 3 Lite in ontwikkeling zou hebben. Uiteindelijk zijn beide modellen gecanceld mede door chiptekorten, die zijn ontstaan door de coronapandemie. Desalniettemin is het aannemelijk dat dergelijke modellen in 2022 wel hun intrede zullen maken.

Door goedkopere Lite modellen te introduceren met een flexibel scherm maken fabrikanten het voor een grotere doelgroep mogelijk om een opvouwbare smartphone te kopen. Tenslotte kan en wil niet iedereen €1000 of meer aan een smartphone spenderen. Juist een merk als Xiaomi staat erom bekend prijsdoorbraken in de markt te kunnen forceren.

Uiteraard zullen hiervoor wel enkele concessies gedaan moeten worden, denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een mid-range processor – zoals overigens ook al het geval is bij de Motorola Razr. Andere componenten om op te besparen zijn onder andere het camerasysteem, het wel of niet integreren van een cover-display en het implementeren van een dual en/of quad speaker systeem.

Dat brengt ons bij het tweede opvouwbare model dat Xiaomi heeft gepatenteerd. Beide patentaanvragen zijn overigens op dezelfde dag ingediend (30 september 2020) in Europa en ook op dezelfde dag vrijgegeven (9 juli 2021). Het is dus niet zo dat het ene ontwerp nieuwer is dan het ander.

Zoals reeds vermeld lijkt dit model in grote lijnen op het eerst besproken ontwerp. Het scharnier en het flexibele scherm met dual punch-hole camera is identiek. Het camerasysteem aan de voorzijde is echter compleet anders vormgegeven. Xiaomi heeft ditmaal gekozen voor een ronde vormgeving waarin drie cameralenzen zijn verwerkt. Noemenswaardig is ook het kleine rondje linksboven op de behuizing, mogelijk is dit de LED flitser of een notificatielampje – laatstgenoemde zou uitkomst kunnen bieden vanwege het ontbreken van een tweede display.

Het ontwerp heeft in ieder geval veel weg van de uiterst betaalbare Redmi Note 9T. De lenzen hebben ook een kleiner formaat dan bij het eerst genoemde clamshell model. Dit alles duidt erop dat deze camera zal onderdoen ten opzichte van het andere model.

Net zo opvallend als de vormgeving van het camerasysteem is ook de afwezigheid van een cover-display. Met name de Motorola Razr wordt vaak geprezen vanwege z’n grote 2,7” cover-scherm. Samsung zal het cover-scherm bij de komende maand verwachte Galaxy Z Flip 3 dan ook vergroten. Het 1,1” display van de Z Flip zal hoogstwaarschijnlijk worden vervangen voor een 1,83” exemplaar.

Dat Xiaomi het tweede scherm bij dit model geheel weglaat toont aan dat het om een goedkoper model gaat. Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een clamshell smartphone zonder cover-display. Afgelopen jaar werd er ook een soortgelijke Oppo Reno Flip gepatenteerd.

Voordelen van een klaptelefoon

Een klaptelefoon heeft verschillende voordelen, zowel ten opzichte van reguliere smartphones als toestellen die uitvouwen tot tabletformaat. Eén van de grote voordelen is dat een clamshell in gevouwen stand bijzonder compact is, waardoor je het toestel eenvoudig kunt meenemen in een handtas of in je broekzak.

Bovendien is een clamshell beduidend lichter dan de smartphones die uitvouwen tot een tablet formaat. In het dagelijks gebruik is dit zeker merkbaar. In onze Galaxy Z Fold 2 review hebben we het gewicht en de dikte van het apparaat ervaren als één van de grootste nadelen.

Een ander belangrijk voordeel van een clamshell is de prijs. Samsung is vooralsnog de enige fabrikant die zowel een clamshell als een tablet-formaat vouwtelefoon heeft uitgebracht. Met een verkoopprijs van €1500 is de Z Flip maar liefst 25% goedkoper dan de €2000 kostende Z Fold.

Dit zijn overigens niet de enige clamshell modellen die Xiaomi heeft gepatenteerd. Begin dit jaar rapporteerde LetsGoDigital over een Xiaomi clamshell telefoon met een quad-camera en een nog groter cover-display. In het verleden heeft de Chinese fabrikant ook een klaptelefoon met pop-up camera vastgelegd. Afgelopen jaar kwam er zelfs een Xiaomi opvouwbare smartphone met een draaibaar camera systeem voorbij.

Ongeacht welke design keuzes Xiaomi zal maken, je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het bedrijf haar uiterste best zal doen om een lagere verkoopprijs te hanteren dan Samsung. Zo werd de Xiaomi Mi Mix Fold ook bijzonder scherp geprijsd. In China kreeg deze opvouwbare smartphone tablet een adviesprijs van 10.000 yuan. Ter vergelijking, de Z Fold 2 werd in China voor 12.500 yuan in de markt gezet. Dat is een prijsverschil van maar liefst 20%.

Xiaomi smartphone verkopen in Europa

Xiaomi profileert zich in toenemende mate als innovatieve fabrikant. Waar het bedrijf in het begin vooral naam maakte met haar budget Redmi line-up, worden de high-end modellen inmiddels ook gretig afgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de eerder dit jaar geïntroduceerde Mi 11 Lite, Mi 11i, Mi 11 en de Mi 11 Ultra. Dit alles vertaalt zich ook in een groeiend marktaandeel.

Samsung is met een marktaandeel van 35% nog altijd de onbetwiste marktleider in Europa. De Zuid-Koreaanse fabrikant wordt gevolgd door Xiaomi die in Q1 2021 een marktaandeel van 23% wist te vergaren, volgens market research bureau Canalys. Apple is met een marktaandeel van 19% de nummer 3 in Europa.

Ter vergelijking, nog geen 4 jaar geleden was Xiaomi’s marktaandeel in Europa nog geen 3,5%. De Chinese fabrikant heeft in een recordtempo naamsbekendheid opgebouwd en heeft op slimme wijze weten meeliften op het succes dat Huawei destijds had.

Sinds Huawei gebukt gaat onder de Amerikaanse handelssancties heeft Xiaomi hier goed van weten te profiteren. Het bedrijf heeft inmiddels ook een grote Mi Fan-community opgebouwd met een bijbehorend platform waar leden informatie met elkaar kunnen uitwisselen, over de nieuwste functies, updates en natuurlijk de verwachte modellen.

De goedkope verkoopprijs en de competitieve specificatie sheets trekken veel jongeren over de streep om ook een Xiaomi smartphone te kopen. De lage prijzen worden deels mogelijk gemaakt door de advertenties die in veel apps van Xiaomi verwerkt zijn. Xiaomi is ten slotte van oudsher een softwarebedrijf.

Het bedrijf is overigens niet alleen actief in de smartphone markt. Xiaomi heeft ook een brede lijn aan IoT producten en smart mobility producten – zoals de Mi Smart Folding bike. De laatste jaren is Xiaomi ook toegetreden tot de markt van TV’s, tablets en smartwatches. Zo gaat de Xiaomi Mi TV Luxe OLED Transparant Edition binnenkort ook in Nederland in de verkoop – als ‘s werelds eerste doorzichtige OLED TV.

Al met al zullen we de komende jaren ongetwijfeld nog veel van Xiaomi te horen krijgen, in Europa en daarbuiten. Hoewel het vooralsnog onbekend is of de Mi Mix Flip ook buiten China zal worden uitgebracht, is het aannemelijk dat er op den duur ook Xiaomi opvouwbare smartphones in Europa te koop zullen worden aangeboden.

Kijken we nog iets dichter bij huis, in Nederland kun je onder andere Xiaomi smartphones kopen bij grote retailers en webwinkels zoals MediaMarkt, Coolblue, BCC, Mobiel, BelSimpel en Bol. Voor een Xiaomi telefoon met abonnement kun je terecht bij de meeste Nederlandse telecomproviders, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 etc.

Bekijk hier de Xiaomi Flip met cover display en de Xiaomi foldable smartphone met ronde camera.

