Samsung Galaxy Z Fold 2 de beste inklapbare smartphone Samsung heeft de specs, prijs en release datum van de Galaxy Z Fold 2 aangekondigd. Samsung´s derde opvouwbare telefoon is sterk verbeterd!

Samsung heeft deze week alle details bekend gemaakt omtrent de Galaxy Z Fold 2. De nieuwe opvouwbare smartphone werd afgelopen maand al aangekondigd tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event, waar ook de Galaxy Note 20 geïntroduceerd werd. Nu zijn ook alle specificaties van de Z Fold2 bekend gemaakt, evenals de prijs & release datum. Samsung’s derde inklapbare smartphone zal vanaf 18 september 2020 verkrijgbaar zijn in Nederland. De pre-order verkopen zijn per direct van start gegaan. De 5G telefoon is voorzien van tal van nieuwe functies, desalniettemin heeft Samsung toch kans gezien om het toestel goedkoper in de markt te zetten dan zijn voorganger.

De Samsung Galaxy Z Fold2 is de opvolger van de Galaxy Fold en vouwt net als zijn voorganger uit tot een volwaardige tablet. Het cover-display is beduidend groter uitgevoerd, de nieuwe vouwbare telefoon beschikt over een 6,2-inch front-scherm met een HD+ resolutie. Uitgevouwen heb je een 7,6-inch QXGA+ scherm tot je beschikking. Beide displays zijn voorzien van een hole-punch camera, ook wel een Infinity-O display genoemd.

Galaxy Z Fold 2 met groter scherm zonder notch

Ter vergelijking de Fold beschikte over een 4,6-inch cover-scherm en een 7,3-inch flexibel display. Dankzij het beduidend grotere front-scherm kun je het vernieuwde toestel veel beter gebruiken in opgevouwen mode. Ten slotte heb je niet altijd het grote scherm nodig, denk bijvoorbeeld aan het reageren op een appje of een mailtje, dat kan ook uitstekend via het cover-scherm.

Daarnaast oogt de smartphone beduidend moderner dan voorheen. Dat geldt niet alleen voor de voorkant, maar ook wanneer je de vouwbare smartphone open klapt. De veelbesproken brede notch van de Fold behoort namelijk tot het verleden. Ook zijn de schermranden gereduceerd met maar liefst 27%, waardoor gebruikers kunnen genieten van een full screen ervaring, zonder dat de totale afmetingen van het toestel zijn toegenomen.

Net als bij de Galaxy Z Flip clamshell is ook de Z Fold 2 voorzien van Ultra Thin Glass. Dit is een zeer dun laagje buigbaar glas, dat ervoor zorgt dat het flexibele scherm beduidend krasbestendiger is dan voorheen. Daarnaast is het front-display voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, dit is de nieuwste variant van Corning, ook wel Gorilla Glass 7 genoemd.

Bijzonder is ook de hoge refresh-rate van 120 Hertz, het is de allereerste opvouwbare telefoon die zo’n hoge verversingssnelheid ondersteunt – wat bijdraagt aan een betere scroll ervaring en ook bij het mobiel gamen komt deze hoge refresh-rate goed van pas. Het hoofdscherm wordt automatisch aangepast, van 11 tot 120 Hertz – afhankelijk van de app die je gebruikt, zo blijft de gebruikerservaring optimaal terwijl er gelijktijdig op de batterij bespaard kan worden.

Verbeterd scharnier verkrijgbaar in 4 kleuren

Samsung heeft ook het scharnier her-ontworpen. Een zeer goede zaak wat ons betreft, ten slotte zorgt een goed werkend scharnier voor een beduidend betere gebruikerservaring. Je wilt geen harde, krakende geluiden horen bij het op- en uitvouwen. Ook wil je niet het gevoel hebben dat het scharnier te kwetsbaar is of door de tijd heen slechter functioneert doordat er stof en vuil tussen het scharnier kan komen.

Net als bij de Z Flip heeft Samsung gekozen voor een hide-away hinge, oftewel het scharnier is niet/nauwelijks zichtbaar wanneer je de smartphone open vouwt. De zogenaamde ‘sweeper technologie’ is verder verfijnd, dit systeem is geïnspireerd op de borstelharen van een stofzuiger. Zodra je de telefoon dichtvouwt wordt het scharnier aan de binnenzijde gereinigd waardoor stof en vuil niet kan ophopen – wat de duurzaamheid van het apparaat ten goede komt.

Daarnaast zorgt het vernieuwde scharnier ervoor dat je de mobiele telefoon ook half open kunt klappen en onder verschillende hoeken kunt vastzetten (van 75 tot 115 graden) – vergelijkbaar met een laptopscherm. Hierdoor ontstaan verschillende nieuwe bedieningsmogelijkheden in de Flex-mode, waar we later in deze publicatie nog op terug komen.

Ook nieuw is de mogelijkheid om zelf de kleur van het scharnier te kiezen. Deze gratis service wordt uitsluitend geboden via de Samsung eStore. De Samsung Galaxy Z Fold 2 is verkrijgbaar in twee kleurvarianten: Mystic Bronze en Mystic Black. Daarnaast kunnen consumenten kiezen uit de volgende scharniervarianten: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red en Metallic Blue.

Houdt er wel rekening mee, mocht je een gepersonaliseerde Z Fold willen kopen dan duurt de levering iets langer: 2 tot 5 weken. Ook is er sprake van beperkte beschikbaarheid, dus als je een speciale uitvoering wilt hebben, dan doe je er verstandig aan om niet te lang te wachten met je bestelling.

Vijf camera’s voor hoogwaardige fotografie

De Fold 2 beschikt in totaal over 5 camera’s. Via het cover-scherm heb je toegang tot een 10 megapixel selfie-camera (f/2.2). Zo’n zelfde camera is ook geïntegreerd in het grote hoofdscherm. Deze front-camera is gelijk aan die van de Note 20 Ultra. Hoewel het niet de hoogst mogelijke resolutie betreft, presteert deze selfie-camera wel ver boven gemiddeld. In de ranglijst van het onafhankelijke DxO Mark staat de Note 20 Ultra gerangschikt als Nr 2 beste selfie-camera smartphone aller tijden.

Op de achterzijde van de Z Fold2 is een triple camerasysteem geplaatst. Deze bestaat uit een 12 megapixel groothoek camera met optische beeldstabilisatie en Super Speed Dual Pixel AF, een 12 megapixel ultra groothoek camera en ten slotte een 12 megapixel telefoto camera. Ook is er een Pro Video mode ingebouwd en een verbeterde Nacht mode.

Nieuw is de Dual Preview mode, waarbij het hoofdscherm en Cover Screen tegelijkertijd gebruikt kan worden. Zo kunnen beide partijen (de fotograaf en degene die gefotografeerd wordt) direct zien wat er wordt vastgelegd. Ook stelt dit gebruikers in staat om mooiere selfies te maken, door de drietal camera’s op de achterzijde te gebruiken waarbij het Cover Screen als zoeker functioneert. Vanzelfsprekend dien je het toestel hierbij volledig open te klappen.

Ook handig is de Capture View-modus. Door gebruik te maken van de half-open stand (dat mogelijk wordt gemaakt door het vernieuwde scharnier), kun je de laatste 5 gemaakte foto’s en video’s direct terugzien op de onderste helft van het hoofdscherm. De bovenste helft kun je dan gebruiken als viewfinder om nieuwe beelden vast leggen.

Wil je een video of vlog van jezelf maken en heb je daarbij liever je handen vrij? Bijvoorbeeld om je kookkunsten te laten zien of je dansmoves, dan biedt de hands-free shooting mode met automatische framing uitkomst. De Z Fold kan je bewegingen detecteren en helpt je zodoende om een video opname te starten en te stoppen.

De Samsung Z Fold 2 is de meest geavanceerde Galaxy smartphone die je momenteel kunt kopen. Zo’n high-end toestel vraagt natuurlijk ook om de meest geavanceerde chipset van het moment. De vouwtelefoon wordt dan ook aangedreven door de 7nm octa-core Qualcomm Snapdragon 865 Plus chipset. Standaard wordt er 12GB werkgeheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen. Hierdoor leent het toestel zich uitstekend om te multi-tasken.

De hoeveelheid opslaggeheugen is overigens gehalveerd, de Fold werd namelijk voorzien van 512GB. Desalniettemin zal menigeen meer dan genoeg hebben aan 256GB, mocht je toch behoefte hebben aan meer opslagruimte dan kun je gebruik maken van cloud services.

Bediening van de inklapbare telefoon

Het moge duidelijk zijn dat Samsung de Z Fold 2 heeft voorzien van tal van verbeteringen op het gebied van design en hardware. Maar ook qua bediening zijn er verschillende belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Zo beschikt de nieuwe vouwtelefoon over 3 modes: ‘Dichtgevouwen’, ‘Half open’ en ‘Open’.

Het is nu dus ook mogelijk om het toestel half open te gebruiken – zoals een laptop. Dit biedt tal van voordelen en zorgt voor een geheel nieuwe gebruikerservaring. Het is misschien wel de belangrijkste toevoeging ten opzichte van de eerste generatie inklapbare smartphones.

In half open stand wordt de gebruikersinterface automatisch aangepast aan de hand van de app die je gebruikt. Bekijk je bijvoorbeeld een video, dan zal de bediening op het onderste schermdeel getoond worden en zal de video zelf op het bovenste schermdeel te zien zijn.

App Continuity is ook op de nieuwe Fold beschikbaar. Zo kun je een app openen op het cover display, zodra je de telefoon openklapt krijg je de applicatie automatisch te zien op het grote scherm. De interface wordt direct aangepast, voor een optimale weergave.

Deze krachtige Galaxy telefoon is vanzelfsprekend ook uitermate geschikt om te multi-tasken. Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden biedt de Multi-Active Window uitkomst. Zo kun je eenvoudig meerdere bestanden van dezelfde app naast elkaar bekijken.

Met Multi-Window Tray kun je ook meerdere apps (maximaal 3) tegelijkertijd openen en naast elkaar gebruiken. Ook is het mogelijk om een print-screen te maken van de ene app en deze direct te gebruiken in een andere openstaande app. Dankzij drag-and-drop functionaliteit kun je ook teksten, afbeeldingen en documenten zeer eenvoudig van de ene app naar de andere app overbrengen.

Dankzij de nauwe samenwerking met Google zijn populaire features zoals Gmail, YouTube en Maps standaard beschikbaar. Daarnaast biedt de Fold 2 alle gemakken die Microsoft te bieden heeft met haar Office-apps, zoals Outlook, Word, Excel en Powerpoint. Deze apps zijn natuurlijk uitstekend te gebruiken op het grote 7,6-inch tablet display.

Ook kun je gebruik maken van Spotify om al je favoriete muziek te beluisteren. Samsung heeft ook de nodige verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de geluidskwaliteit. De Galaxy Z Fold2 moet de beste audio-ervaring ooit leveren op een Galaxy smartphone. De dynamische dubbele luidsprekers zijn voorzien van verbeterde trilplaten, waardoor een beduidend mooier stereo effect gerealiseerd wordt.

Dual batterij ondersteunt 25W Fast Charging

Samsung heeft haar vouwtoestel voorzien van twee batterijen met een totale accucapaciteit van 4.500 mAh. Dankzij een verbeterd AI batterij management systeem wordt er uiterst efficiënt omgegaan met het vermogen, waardoor je de hele dag vooruit kunt zonder de telefoon tussentijds bij te hoeven laden, zo meldt Samsung.

In vergelijking met de Fold (4.350 mAh) biedt de dual batterij iets meer vermogen. Desalniettemin lijkt de capaciteit van 4.500 mAh aan de magere kant te zijn. Vermoedelijk is dit dan ook het zwakste punt van deze inklapbare telefoon, hoewel we dit nog niet zelf hebben kunnen testen. Ook op het gebied van Fast Charging laat het toestel wat te wensen over. De Fold 2 biedt ondersteuning voor 25 Watt Fast Charging, wat voor een smartphone in deze prijsklasse toch wel het absolute minimum is anno 2020.

Daarnaast biedt de telefoon ondersteuning voor Fast Wireless Charging en PowerShare reverse charging. Dankzij de ondersteuning voor reverse charging, oftewel omgekeerd draadloos opladen, is het ook mogelijk om accessoires, zoals je draadloze oordopjes op te laden via de accu van je telefoon.

Wat betreft de biometrische authenticatie mogelijkheden, er zijn verschillende opties om het toestel te ontgrendelen. Aan de zijkant is een vingerafdruksensor geplaatst, deze is goed te bedienen is met je wijsvinger. Daarnaast is de Samsung Z Fold 2 voorzien van gezichtsdetectie technologie.

Samsung opvouwbare smartphones

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over smartphones met een flexibel display. Tal van fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere prototypes getoond. Toch zijn er pas een handjevol modellen ook daadwerkelijk uitgebracht.

De Galaxy Z Fold 2 is alweer de derde inklapbare smartphone van Samsung, de Koreaanse fabrikant is duidelijk marktleider op dit gebied. In totaal zijn er in Nederland slechts 5 modellen uitgebracht, waarvan 3 afkomstig waren van Samsung – dat is natuurlijk al een knappe prestatie op zich.

Naast de Galaxy Fold en Galaxy Z Flip zijn ook de Huawei Mate Xs en Motorola RAZR verkrijgbaar in ons land. De tweetal Fold-devices zijn vooralsnog de enige toestellen die uitklapbaar zijn tot een tablet-formaat én waarbij het flexibele scherm aan de binnenzijde zit, waardoor deze beduidend beter beschermd blijft tegen invloeden van buitenaf.

Hoewel de lancering van de Fold afgelopen jaar bepaald niet vlekkeloos verliep, heeft Samsung duidelijk lering getrokken uit het verleden. De nieuwe generatie lijkt enorme verbeteringen te hebben doorstaan, niet alleen qua design maar ook qua bedieningsmogelijkheden. LetsGoDigital verwacht binnenkort een review exemplaar te ontvangen, dan kunnen we de Z Fold 2 uitgebreid testen.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen

De Galaxy Z Fold 2 is per direct verkrijgbaar als pre-order in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black. Op 18 september 2020 vindt de lancering plaats van Samsung’s nieuwste opvouwbare telefoon. In Nederland is de adviesprijs vastgesteld op €2.000. Dat is €20 goedkoper dan zijn voorganger. Bravo! Zeker gezien de vele vernieuwingen en verbeteringen die zijn doorgevoerd.

Hoewel €2.000 natuurlijk een behoorlijke som geld is, lijkt het nieuwe toestel een beduidend betere prijs/kwaliteit verhouding te bieden dan zijn voorganger en ook een duidelijke meerwaarde te bieden ten opzichte van traditionele smartphone modellen.

Daar komt bij dat Samsung afgelopen maand heeft aangekondigd voortaan standaard 3 jaar Android OS updates uit te zullen rollen voor haar high-end devices – waaronder de Fold 2. Zo blijft je toestel dus langer up-to-date en voorzien van de nieuwste functies.

De Z Fold 2 beschikt overigens ook standaard over 5G ondersteuning, terwijl de Fold in Nederland uitsluitend verkrijgbaar was met 4G. Daar staat echter wel tegenover dat het nieuwe model over 256GB opslagruimte beschikt, in plaats van 512GB. Dit lijkt overigens een redelijk compromis te zijn, ten slotte heeft 5G de toekomst. En wat betreft het opslaggeheugen, zoals gezegd zal dit voor velen toereikend zijn.

Mocht je besluiten deze veelzijdige mobiele telefoon te willen kopen, dan doe je er verstandig aan om er ook een bijpassend hoesje bij aan te schaffen. Hiermee beperk je het risico op schade aanzienlijk. Jammer genoeg wordt er bij het nieuwe model geen Aramid Fiber Cover meegeleverd, dit was wel het geval bij de Fold. Samsung heeft wel een tweetal optionele accessoires aangekondigd, de Aramid Standing Cover kost €60, voor de Leather cover is de prijs vastgesteld op €80.

Samsung biedt overigens verschillende mogelijkheden om goedkoper aan de Z Fold2 te kunnen komen. Heb je bijvoorbeeld nog een oude telefoon liggen die je wilt inruilen? Tijdens de pre-order periode ontvang je maar liefst €200 extra voordeel bovenop de inruilwaarde. Op de Samsung site kun je jouw smartphone model opzoeken, waarna je direct te zien krijgt hoeveel deze waard is. Beschik je over de Galaxy Fold of de Z Flip en zou je eigenlijk liever het nieuwe model willen kopen? Dan ontvang je maar liefst €300 extra inruilkorting, wat de totale inruilwaarde maximaal €600 maakt.

Daarnaast komt de Samsung Z Fold 2, net als de Z Flip, met 1 jaar Galaxy Premier Service garantie. Dat houdt in dat je recht hebt op on-demand ondersteuning van een productexpert. Ook kun je eenmalig gratis gebruik maken van de schermprotector bevestigingsservice. Mocht het flexibele scherm binnen 1 jaar na aankoop beschadigd raken, dan kom je ook eenmalig in aanmerking voor gratis vervanging of reparatie van het scherm, hierdoor dien je wel te zijn aangemeld bij Samsung Care+. Details hieromtrent staan vermeld op de website van Samsung.

Thom Browne Limited Edition

Samsung heeft ook een Limited Edition aangekondigd, in de vorm van een Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. Deze exclusieve telefoon zal vanaf 25 september verkrijgbaar zijn in een beperkt aantal landen. Naast de inklapbare telefoon bevat de verkoop box tevens een Galaxy Watch 3 smartwatch en Galaxy Buds Live oordopjes – die allemaal in hetzelfde thema zijn getrokken.

Het is niet voor het eerst dat Samsung de samenwerking heeft gezocht met dit Amerikaanse mode-merk. Eerder dit jaar werd er ook een Galaxy Z Flip Thom Browne Editie aangekondigd. Dit toestel is overigens niet in Nederland uitgebracht.