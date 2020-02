Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare limited edition smartphone De Galaxy Z Flip is officieel! Gelijktijdig wordt er ook een Thom Browne Limited Edition uitgebracht, een luxe en stijlvolle opvouwbare telefoon voor mannen.

De Galaxy S20 serie en de Galaxy Z Flip zijn gisteravond officieel aangekondigd door Samsung Electronics. Veruit de meeste details en specs van de nieuwe toestellen waren de afgelopen weken al bekend geworden. Toch wist Samsung ons met één smartphone te verrassen; de Galaxy Z Flip Thom Browne Limited Edition. Het gaat om een speciale uitgave van de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung, die in samenwerking met de Amerikaanse fashion designer Thom Browne is vormgegeven. De luxe en elegante vouwtelefoon verschijnt in een gelimiteerde oplage.

De Thom Browne Special Edition geeft de opvouwbare telefoon een extra mannelijk tintje door het toestel een stuk stoerder te maken, zonder de elegantie te verliezen. De luxe smartphone heeft een klassieke en stijlvolle uitstraling, het toestel wordt geleverd met een prachtig Thom Browne lederen hoesje.

Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Limited Edition

Er is gekozen voor een mat grijze behuizing, met in het midden de kenmerkende rood/wit/blauwe bies van Thom Browne. Het mat grijze hoesje wordt afgewisseld door glanzende elementen, rondom het scharnier. De speciale uitgave voel lekker zacht en comfortable aan en ligt goed in de hand, aldus Samsung.

Niet alleen het exterieur is aangepast. Ook als je het vouwtoestel open klapt waan je je in de wereld van Thom Browne. Denk aan speciale app pictogrammen, die in een klassiek lettertype worden weergegeven. Ook zijn er speciale thema’s voorhanden evenals een exclusieve Thom Browne app. Zelfs de geluidssignalen zijn aangepast. Qua functies heeft de Thom Browne editie exact hetzelfde te bieden als een reguliere Samsung Z Flip.

De nieuwe Galaxy Buds+ draadloze oordopjes en de reeds beschikbare Galaxy Watch Active 2 smartwatch hebben dezelfde unieke Thom Browne behandeling gekregen. Bij de smartwatch worden twee lederen horlogebandjes meegeleverd, zodat je het slimme horloge eenvoudig aanpast aan jouw kledingstijl. Ook worden er exclusieve watch faces meegeleverd, geheel in stijl van de Amerikaanse designer. Vanzelfsprekend wordt de Samsung Galaxy Z Flip Limited Edition geleverd in een prachtige doos, de Buds+ en de Watch Active2 worden daarbij standaard meegeleverd.

De Galaxy Z Flip kopen in Nederland

De speciale uitgave van de Galaxy Z Flip verschijnt in een gelimiteerde oplage. Samsung heeft echter niet aangekondigd hoeveel exemplaren van dit vouwtoestel geproduceerd zullen worden. Ook is de prijs van deze Limited Edition nog onbekend. Wel heeft Samsung laten weten dat het vanaf Valentijnsdag, vrijdag 14 februari 2020, mogelijk wordt om een preorder te plaatsen voor deze unieke opvouwbare telefoon. Vooralsnog lijkt deze special edition echter uitsluitend in Amerika verkocht te worden.

De standaard Samsung Galaxy Z Flip kun je wel in Nederland kopen. De nieuwe vouwtelefoon is verkrijgbaar vanaf vrijdag 21 februari 2020 voor een adviesprijs van €1500. De klaptelefoon wordt daarmee aanzienlijk goedkoper dan zijn grote broer. De Galaxy Fold is sinds 10 januari 2020 verkrijgbaar in ons land voor een prijs van €2.020. De Flip zal de Fold overigens niet opvolgen of vervangen. Doordat deze smartphone over de lengte vouwt, in plaats van in de breedte, zullen beide vouwtelefoons in het verkoopassortiment worden opgenomen.

Inmiddels hebben verschillende smartphonefabrikanten een opvouwbare telefoon uitgebracht, denk aan de Huawei Mate X en de Motorola RAZR. Toch zijn vooralsnog alleen de vouwtelefoons van Samsung verkrijgbaar in ons land. Bovendien levert Samsung met de S20 serie ook de eerste 5G telefoons in Nederland, later dit jaar zal het supersnelle mobiele 5G netwerk in Nederland in gebruik worden genomen. Van de Z Flip is overigens uitsluitend een 4G model verkrijgbaar.