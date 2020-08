Samsung Galaxy telefoons krijgen 3 jaar Android OS update Samsung voorziet veel Galaxy telefoons en tablets voortaan van drie generaties Android besturingssysteem updates waardoor je toestel langer up-to-date blijft.

Samsung is daarmee de eerste Android smartphonefabrikant die drie jaar lang besturingssysteemupdates garandeert, waardoor gebruikers drie generaties Android OS updates mogen verwachten. Oftewel, consumenten die de Galaxy Note 20 (Ultra) kopen zijn ervan verzekert dat hun Android 10 apparaat straks een update zal krijgen naar Android 11, naar Android 12 en uiteindelijk ook naar Android 13.

Dit geldt overigens niet alleen voor de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra, inmiddels heeft de Koreaanse fabrikant een lijst samengesteld met alle Samsung smartphone modellen die in aanmerking komen voor de 3 jaar lange upgrade. Opvallend genoeg bevat de lijst ook verschillende goedkope telefoons, waaronder de populaire Galaxy A51, die momenteel voor iets minder dan €300 over de toonbank gaat.

Samsung telefoons krijgen 3 jaar Android updates

Het gaat om de volgende Galaxy telefoons en tablets:

• Galaxy S-serie: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Plus (4G / 5G), S20 (4G / 5G), S10 Plus, S10, S10e, S10 Lite en alle toekomstige toestellen uit de S-serie

• Galaxy Note-serie: Galaxy Note 20 Ultra (5G), Note 20 (4G / 5G), Note 10 Plus, Note 10, Note 10 Lite en alle toekomstige toestellen uit de Note-serie

• Galaxy Z-serie: Galaxy Z Fold 2 (5G), Galaxy Z Flip (4G / 5G), Fold en toekomstige opvouwbare telefoons

• Galaxy A-serie: Galaxy A71, A51 en geselecteerde toekomstige toestellen uit de A-serie

• Tablets: Galaxy Tab S7 Plus (4G / 5G), Tab S7 (LTE), Tab S6 (LTE), Tab S6 Lite (LTE), en toekomstige toestellen uit de Tab S-serie

Het is een belangrijke toezegging van Samsung. Voorheen was er namelijk dikwijls onduidelijkheid over hoe lang gebruikers konden rekenen op OS updates. Dit geldt overigens zeker niet alleen voor Samsung, met name Chinese merken blijven vaak schimmig over welke modellen welke updates mogen verwachten.

Samsung lijkt nu het voortouw te nemen om hier een eind aan te maken. Want door de periode van OS updates te verlengen naar 3 jaar kunnen gebruikers langer genieten van up-to-date software en de nieuwste functies, wat niet alleen de levensduur van het apparaat, maar ook het gebruiksgenot ten goede komt.

De Galaxy S20 wordt de eerste Samsung telefoon die een upgrade zal ontvangen naar Android 11. Kort daarna zullen ook andere Galaxy apparaten volgen.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland: Wij vinden het belangrijk dat je gebruik kunt maken van de laatste features. Omdat mensen hun toestellen langer gebruiken, werken we eraan om veilige bescherming en nieuwe functies te bieden. Door tot drie generaties Android OS-upgrades te ondersteunen, verlengen we de levenscyclus van onze Galaxy-producten en beloven we dat we een eenvoudige en veilige mobiele ervaring bieden die gebruikmaakt van de nieuwste innovaties zodra deze beschikbaar zijn.

De frequentie van beveiligingsupdates blijft overigens ongewijzigd. Drie jaar lang brengt Samsung maandelijks een beveiligingsupdate uit voor haar high-end toestellen. Na de periode van drie jaar wordt de updatefrequentie verlaagd naar eens per kwartaal.