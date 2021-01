Xiaomi Redmi Note 9T telefoon met 5G connectiviteit De Redmi Note 9T is een goedkope Xiaomi telefoon met 5G ondersteuning, een 6,5-inch display, een triple-camera, dual speakers en een grote batterij.

Xiaomi heeft een tweetal nieuwe budget smartphones geïntroduceerd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de Redmi Note 9T en de Redmi 9T. In deze publicatie beperken we ons tot de Redmi Note 9T, deze smartphone is verkrijgbaar vanaf €230. Het is het eerste toestel binnen de Redmi Note-serie dat 5G ondersteuning biedt. In combinatie met een 5G abonnement kun je met deze telefoon gebruik maken van het snelle 5G netwerk dat afgelopen jaar in Nederland is geactiveerd door Vodafone, KPN en T-Mobile.

Met de Redmi Note 9T 5G ben je dus helemaal voorbereid op de toekomst, maar wat heeft dit toestel nog meer te bieden en vanaf wanneer kun je deze telefoon kopen?

Xiaomi Redmi Note 9T met 48 megapixel triple-camera

De Xiaomi Redmi Note 9T beschikt over een 6,53-inch Full HD+ display met een unibody 3D geboden achterzijde. Het LCD scherm biedt een maximale helderheid van 450 nits. Er is een leesmodus en een nachtmodus geïntegreerd. Ook is het display gecertificeerd door TÜV Rheinland voor ‘Low Blue Light’, wat bijdraagt aan een hoger oogcomfort. Ten slotte wordt het scherm beschermt tegen krassen middels een Corning Gorilla Glass 5 screen protector. Dankzij de toepassing van een speciale nano coating is de telefoon ook spatwaterdicht.

In de linker bovenzijde is een gaatje gemaakt in het scherm waar de 13 megapixel front-camera (f/2.25) in geïntegreerd is. Videobellen kan in Full HD resolutie @ 30fps. Ook biedt deze Xiaomi smartphone ondersteuning voor 120fps slow-motion video’s. Op de achterzijde is een drievoudige camera te vinden, die samen met de flitser onderdeel uitmaakt van een rond vormgegeven camera eiland. Het gaat om een 48 megapixel groothoekcamera (f/1.79), een 2 megapixel macro sensor en een 2 megapixel dieptesensor. Video’s kan dit camerasysteem maken in 4K resolutie @ 30fps.

De smartphone wordt aangedreven door een 7nm octa-core MediaTek Dimensity 800U chipset met geïntegreerde 5G modem. Er worden twee geheugenvarianten uitgebracht. Het goedkope model beschikt over 4GB RAM en 64GB ROM, het duurdere model heeft 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Laatstgenoemde biedt tevens ondersteuning voor de nieuwe UFS 2.2 flash-opslag.

De Redmi Note 9T beschikt over een dual speaker waardoor je ook optimaal van audio kunt genieten. Het betreft een dual-sim telefoon met een ingebouwde FM radio. Ook de 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt niet bij dit model. Verder biedt deze Xiaomi smartphone NFC ondersteuning en een IR blaster. De vingerafdruksensor is bij dit model aan de zijkant geïntegreerd, in de aan-/uit knop.

De Xiaomi smartphone wordt voorzien van een krachtige 5.000 mAh batterij, waarmee je gemakkelijk de dag doorkomt. Dankzij de ondersteuning voor 18 Watt snelladen kun je deze smartphone ook in rap tempo bijladen. Er wordt standaard een 22,5W snellader meegeleverd.

Meer weten over alle specs? Download hier de lijst met technische specificaties van de Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Benieuwd naar de eerste impressies van dit toestel? Er is al een Nederlandse hands-on preview beschikbaar, waarin er dieper wordt ingegaan op Xiaomi’s nieuwe 5G telefoon.

Xiaomi Redmi Note 9T in de aanbieding tijdens de voorverkoop

Het toestel draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de MIUI 12 gebruikersinterface. De Xiaomi Redmi Note 9T wordt uitgebracht op 18 januari 2021 in twee kleuren: Nightfall Black en Daybreak Purple. Het is nu al mogelijk om een preorder bestelling te plaatsen voor deze 5G telefoon.

Onder de noemer ‘Early Bird korting’ geeft Xiaomi tijdens de voorverkoop 10% directe kassakorting. Zodoende kun je de Note 9T kopen voor €200 – in plaats van €230. Hiervoor ontvang je het 4GB/64GB model. Voor de 4GB/128GB variant betaal je €270, dit model is overigens niet in de aanbieding.