Xiaomi Redmi Note 9T 5G exclusive hands-on preview Morgen wordt de Xiaomi Redmi Note 9T budget telefoon officieel aagekondigd. Deze unboxing video geeft je vast een voorproefje wat je mag verwachten.

Sinds 2013 voert Xiaomi, naast haar Mi line-up, ook de goedkopere Redmi serie. Deze smartphones worden onderverdeeld in drie prijsklasses; de budget Redmi, de mid-range Redmi Note en de high-end Redmi K line-up. Morgen zal Xiaomi de Redmi Note 9T introduceren voor de Europese markt. Dit is een 5G telefoon met een 6,53″ display en een 90Hz refresh-rate.

Het is overigens niet voor het eerst dat er een budgettelefoon geïntroduceerd wordt met een 90Hz refresh-rate. Denk aan de Oppo A53 en de OnePlus Nord N100. De Xiaomi Redmi Note 9T lijkt een omgedoopte versie te zijn van de Chinese Redmi Note 9 5G, zo meldde AndroidWorld afgelopen week al.

Wil je meer weten over deze goedkope 5G telefoon? Dan hoef je niet langer te wachten want Jermaine Smit, aka Concept Creator heeft zojuist een exclusieve hands-on preview online gezet op zijn YouTube kanaal. In de unboxing video geeft hij zijn eerste indruk van het nieuwe smartphone model.

Update: De video is op verzoek van Xiaomi nog even offline gehaald, morgen kun je alle details bekijken.

Uit de video preview blijkt dat de Redmi Note 9T wordt aangedreven door de Mediatek Dimensity 800U processor. Daarnaast zal er een triple-camera worden ingebouwd. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdsensor, een 2 megapixel macro en een 2 megapixel dieptecamera. De vingerafdruksensor wordt aan de zijkant, in de power-knop geïntegreerd. De behuizing is gemaakt van kunststof en er is een 5.000 mAh batterij ingebouwd.

Morgen wordt de Xiaomi Redmi Note 9T officieel geïntroduceerd, dan zullen waarschijnlijk ook alle details bekend worden gemaakt aangaande de prijs en verkrijgbaarheid van dit nieuwe 5G model.