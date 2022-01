Xiaomi Mix 5 Pro verwacht in plaats van Xiaomi 12 Ultra In maart 2022 wordt de Xiaomi Mix 5 serie verwacht, waarvan de Mix 5 Pro het nieuwe topmodel wordt. Deze beelden geven een goede eerste impressie.

Vorige maand heeft Xiaomi een nieuwe high-end smartphone line-up aangekondigd in China. Het gaat om drie modellen, de Xiaomi 12, de 12x en het topmodel, de Xiaomi 12 Pro. Destijds werd veronderstelt dat er ook nog een Xiaomi 12 Ultra in de pijplijn zit, als vervanger voor de vorig jaar gelanceerde Mi 11 Ultra. In de tussentijd is er echter gebleken dat dit model hoogstwaarschijnlijk niet zal verschijnen. In plaats daarvan zal Xiaomi ditmaal twee innovatieve Mix modellen aankondigen, waarvan de Mix 5 Pro de langverwachte 12 Ultra wordt – zo meldde de Finse Twitteraar Teme begin deze maand.

Hoewel de modelnaam lange tijd onbekend is geweest, zijn er al wel beelden gelekt in de vorm van een dummy en telefoonhoesjes. Op de afbeeldingen is een geheel nieuw vormgegeven camera design te zien. Het gaat om een gigantisch rondvormig camerasysteem met meerdere lenzen, die op een rechthoekige verhoging is geplaatst.

Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft de getalenteerde grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie product renders van het nieuwe topmodel gemaakt. De telefoon wordt afgebeeld in de kleuren zwart en grijs. Ook onderstaande video van de Xiaomi Mix 5 Pro is door Technizo Concept vormgegeven.

Xiaomi Mix 5 Pro met under display camera

De Mix serie van Xiaomi staat bekend als innovatieve smartphone line-up, daar lijken de nieuwe modellen geen uitzondering op te vormen. Zo was de Xiaomi Mi Mix 4 de eerste telefoon van het merk met een under-display camera sensor. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Mix 5 Pro ook over deze nieuwe selfiecamera technologie zal beschikken.

Zodoende kan er een prachtige full screen ervaring gecreëerd worden – zonder inkeping of ponsgat in het scherm. Over de camera resolutie is nog enige onduidelijkheid. Het lijkt in ieder geval vast te staan dat het om een hogere resolutie beeldsensor zal gaan dan z’n voorganger.

Daarnaast wordt al enige tijd gesproken over de mogelijke integratie van een 48MP under display front-camera. Dat zou een behoorlijk verschil zijn met de 20MP selfiecamera van de Mix 4 – nog maar niet te spreken over het verschil met de 4MP under-panel camera van de Galaxy Z Fold 3. Het lijkt erop dat Xiaomi de under-display camera technologie verder heeft verfijnd, waardoor deze ook beter in staat zal zijn om voldoende licht op te vangen, voor hoge kwaliteit foto en video opnames.

Xiaomi voorziet haar topmodellen van een afgerond display, dat er voor het oog simpelweg prachtig uitziet. De schermranden zijn symmetrisch, wat eveneens bijdraagt aan het stijlvolle karakter van dit toestel. Op Notebookcheck was onlangs te lezen dat het Pro model wordt uitgerust met een 6,73″ AMOLED display met een WQHD+ resolutie en een adaptieve 120Hz refresh-rate. De display heeft een piekhelderheid van 1500 nits. Het scherm wordt hoogstwaarschijnlijk beschermd middels Corning Gorilla Glass Victus. Ook zal HDR10 worden ondersteunt evenals Dolby Vision.



Grote ronde camera set-up

De achterzijde van de Mix 5 Pro lijkt minstens zo spraakmakend te worden als de voorzijde. Ik heb het dan uiteraard over de camera, die geheel nieuw wordt vormgegeven en erg in het oog springt. Het ontwerp heeft ook wel wat weg van de Honor Magic 3 serie – die toestellen zijn eveneens voorzien van een gigantisch ronde camera set-up.

Aangaande de configuratie, er wordt al langer gesproken over de integratie van een 50 megapixel groothoekcamera. Hiervoor wordt vermoedelijk de nieuwe Samsung ISOCell GN5 beeldsensor ingezet, die verbeterde Dual Pixel Pro autofocus mogelijk maakt. Het gaat om de opvolger van de ISOCell GN2, die in de Mi 11 Ultra is toegepast.

Xiaomi kennende zullen ook de andere camera’s worden voorzien van een hoge resolutie beeldsensor. Verwacht wordt dat er naast de 50MP hoofdcamera, een 48MP ultra-groothoekcamera en een 48MP periscopische telefoto zoomlens wordt toegepast. Laatstgenoemde zal minstens 5x optische zoom mogelijk maken en een groot digitaal zoombereik afdekken.

Details omtrent de vierde cameralens (die centraal bovenaan is geplaatst) blijven vooralsnog onbekend. Xiaomi zou kunnen kiezen voor een tweede zoomlens -zoals we ook kennen van de Samsung Galaxy S21 Ultra – of voor een monochrome camera – zoals bij de Huawei P50 Pro. Het is echter ook mogelijk dat dit geen camera, maar een andere type sensor betreft.

Rechts van deze vierde ‘camera’ is er ook nog een onbekende camera of sensor aangebracht – met exact dezelfde rechthoekige vorm. Vervolgens zijn er aan de rechterzijde nog twee sensoren zichtbaar, die samen het dTOF laser autofocussysteem vormen. Verder naar de onderzijde is een drievoudige LED flitser geplaatst – zoals we kennen van de Xiaomi Mi 11 Ultra.

De Xiaomi Mix 5 en 5 Pro worden waarschijnlijk ook de eerste toestellen met een Leica-branded camera. De gerenommeerde Duitse lens producent Leica is lange tijd partner geweest van Huawei. Deze samenwerking is vorig jaar tot een eind gekomen, sindsdien heeft Leica samengewerkt met het Japanse Sharp – voor de Aquos R6 met 1” sensor. Daarnaast gaan er al geruime tijd geruchten de ronde dat Leica een partner heeft gevonden in Xiaomi.

Hoewel de recent geïntroduceerde Xiaomi 12 serie niet zijn voorzien van Leica optics, is het zeker niet uit te sluiten dat de Mix 5 serie wél wordt uitgerust met een Leica camera. De samenwerking tussen Huawei en Leica is altijd erg succesvol geweest en ook de nieuwste Sharp heeft een bijzonder indrukwekkende camera. We zijn dan ook erg benieuwd waar de samenwerking met Xiaomi in zal resulteren.

Surge C2 beeldverwerkingsprocessor

De camera is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van de smartphone. Telefoons worden tegenwoordig standaard voorzien van meerdere camera’s, gecombineerd met slimme algoritmes die bijdragen aan een extra goede beeldkwaliteit.

De beeldverwerkingsprocessor, oftewel de ISP (Image Signal Processor), draagt daarbij zorg voor de verwerking van de opnames. Een goede ISP is dan ook essentieel om de beeldverwerking snel en efficiënt uit te kunnen voeren. Steeds meer fabrikanten lijken er dan ook voor te kiezen om een eigen ISP te ontwikkelen. Xiaomi is er één van die fabrikanten.

Ten tijde van de Xiaomi Mi Mix Fold opvouwbare smartphone introduceerde het bedrijf z’n eerste beeldverwerkingsprocessor, de Surge C1. Volgens de website Xiaomilui zal de Mix 5 Pro over de tweede generatie beschikken, de Surge C2 ISP. Het blijft helaas nog onbekend welke verbeteringen er worden doorgevoerd.

Ook op audiogebied zal de Xiaomi Mix 5 Pro niet teleurstellen. De smartphone wordt naar verwachting voorzien van stereo speakers die getuned worden door audiospecialist Harman Kardon – dat sinds 2017 onderdeel is van Samsung. De eerste resultaten van deze samenwerking hebben we reeds bij de Mi 11 kunnen zien. Bij de Mi Mix 4 werd daar Hi-Res Wired en Wireless ondersteuning aan toegevoegd.

Verder is het aannemelijk dat Xiaomi’s nieuwe topmodel zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – die ook in de Xiaomi 12 (Pro) te vinden is. Deze high-end chipset zal de komende periode in veel vlaggenschip smartphones worden toegepast, van uiteenlopende merken. Xiaomi lijkt voornemens te zijn om 12GB LPDRR5 RAM en 256GB opslaggeheugen te integreren. Daarnaast zal de Xiaomi Mix 5 Pro ongetwijfeld ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk.

Net als alle andere Xiaomi telefoons zal het toestel draaien op het Android besturingssysteem. Het gaat om versie Android 12, in combinatie de MIUI 13 gebruikersinterface. Xiaomi is inmiddels ook begonnen met het uitrollen van MIUI 13 op bestaande smartphone modellen. Eerder deze maand maakte het bedrijf inzichtelijk welke telefoons dit kwartaal een update naar MIUI 13, op basis van Android 12, mogen verwachten.

Xiaomi Mix 5 Pro geleverd met 200W oplader

Zoals we van de Chinese fabrikant gewend zijn zal het toestel ook voorzien worden van een grote batterij die in razendsnel tempo bij te laden zal zijn. Vermoedelijk wordt de Mix 5 Pro uitgerust met een circa 5.000mAh ingebouwde batterij. Verwacht wordt dat deze ondersteuning biedt voor 200W bedraad en 50W draadloos opladen.

Deze razendsnelle snellaad-technologie werd reeds in mei 2021 aangekondigd, destijds gaf het bedrijf aan dat de massaproductie in 2022 zal plaatsvinden. Met een 200W oplader kun je een lege telefoonbatterij in slechts 10 minuten weer volledig opladen.

Een ander groot voordeel, Xiaomi levert nog gewoon een oplader mee in de verkoopverpakking – ook bij de high-end modellen. Het gaat daarbij ook niet om een langzame oplader -zoals Samsung vaak doet bij de A-serie smartphones. Dankzij de meegeleverde lader kun je direct optimaal profiteren van de mogelijkheden die het toestel biedt.

Waarschijnlijk wordt de Xiaomi Mix 5 serie in maart 2022 officieel aangekondigd in China. Velen hopen dat deze line-up op den duur ook internationaal wordt uitgebracht. Details hieromtrent zijn echter onbekend. De Mi Mix 4 is niet verkrijgbaar buiten China. De in 2019 geïntroduceerde Mi Mix 3 daarentegen wel, dit toestel kun je nog altijd in Nederland kopen.

Over de prijs tasten we vooralsnog in het duister. De Mi Mix 4 werd voor een competitieve vanaf prijs van omgerekend zo’n €660 (5.000 CNY) in de markt gezet, met keuze uit drie kleuren: Ceramic White, Ceramic Black en Ceramic Gray. Mogelijkerwijs kiest Xiaomi opnieuw voor een keramisch achterpaneel, dat sterker en minder vingerafdrukgevoelig is dan glas.

Note to publishers : The Xiaomi Mix 5 Pro product renders presented in this article are created by graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept. The 3D renders are based on the latest rumors. This product is not (yet) for sale. Xiaomi is expected to introduce the Mix 5 series in March 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.