Honor Magic 3 smartphone serie draait op Android OS

Honor heeft een drietal nieuwe high-end smartphones aangekondigd binnen de Magic 3 serie. Naast een basismodel wordt er een Magic 3 Pro en een Magic 3 Pro+ uitgebracht. De focus is duidelijk gelegd op het camerasysteem, het drietal beschikt over een immens groots, rond vormgegeven camera. De telefoons draaien op het Android 11 besturingssysteem – dat is weer mogelijk, nu Honor niet langer onderdeel uitmaakt van Huawei.

Het is overigens niet de eerste smartphone die Honor uitbrengt sinds het als zelfstandig bedrijf opereert, eerder dit jaar werd namelijk ook al de Honor View 40 5G uitgebracht. Dit toestel werd echter uitsluitend in China uitgebracht, zonder Google apps en services. De Magic 3 modellen zullen ook internationaal worden uitgebracht, het zijn de eerste Honor telefoons die weer met Google diensten geleverd worden.

Honor Magic 3 en Magic 3 Pro

De mobiele telefoons zijn voorzien van een prachtig 6,76-inch Full HD+ curved OLED display met een 120Hz refresh-rate en HDR10+ ondersteuning. Het scherm kan meer dan een miljard kleuren weergeven. In de linker bovenhoek is een breed gat gemaakt voor een dubbele punch-hole selfiecamera. Het betreft een 13 megapixel camera. Het Pro model is daarnaast voozien van een 3D ToF sensor.

De Honor Magic 3 is IP54 gecertificeerd, wat inhoudt dat het toestel spatwaterdicht en stofvrij is. Een plenspui kan geen kwaad, maar het toestel is niet net zo waterbestendig en stofbestendig als z’n grote broer. De Magic 3 Pro beschikt namelijk over een IP68-rating, wat inhoudt dat je de telefoon gedurende maximaal 30 minuten tot 1,5 meter diepte onderwater kunt houden.

Het instapmodel is uitgerust met een triple camera, bestaande uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel zwart/wit camera. Het Pro model heeft als voordeel dat er ook een 64 megapixel telefoto camera met OIS is ingebouwd, evenals een laser autofocus sensor, een flicker sensor en een kleurentemperatuur sensor.

Zoomliefhebbers kunnen met de Honor Magic 3 Pro goed uit de voeten. Deze telefoon beschikt namelijk over 3,5x optische zoom, 10x hybrid zoom en 100x digitale zoom. Het veelzijdige camerasysteem is ook goed inzetbaar voor macrofotografie.

Ook op het gebied van audio heeft Honor flink uitgepakt. Er zijn dual stereo speakers met DTX: X Ultra sound ingebouwd die samen zorgen voor een fantastische geluidskwaliteit met rijke tonen en diepe bassen. De speakers zijn aan de boven- en onderzijde geplaatst. Daarnaast zijn er drie microfoons beschikbaar.

Onder de motorkap is de prestigieuze Qualcomm Snapdragon 888 mobile processor te vinden. Met keuze uit 8GB/128GB of 8GB/256GB geheugen Voor de Magic 3 Pro is er gekozen voor de uiterst krachtige Snapdragon 888 Plus chipset. Dit is de geüpgraded variant van de Snapdragon 888, die nog snellere prestaties moet bieden dan z’n voorganger. Standaard wordt de Pro voorzien van 8GB/256GB geheugen, daarnaast kun je kiezen voor 12GB RAM/512GB ROM.

Mede dankzij de snelle processor, de GPU Turbo X Ultimate Engine en het prachtige meeslepende 120Hz display is deze Honor smartphone ook uitstekend inzetbaar voor het spelen van zware grafische games. Daarnaast is er een ingenieus ultradun VC Liquid Cooling systeem ingebouwd voor de warmteafvoer.

Het toestel ontgrendelen kan middels de vingerafdruksensor die onder het scherm is geplaatst. De Magic 3 Pro is daarnaast voorzien van geavanceerde 3D gezichtsdetectie. Deze functionaliteit is niet aanwezig in het basismodel, door het ontbreken van een 3D ToF camera.

Ten slotte worden de nieuwe modellen uitgerust met een 4.600 mAh batterij. De smartphone wordt geleverd met een snelle 66 Watt oplader. Naast 66W bedraad opladen biedt de Honor Magic 3 Pro ook ondersteuning voor 50W draadloos opladen, daarnaast behoort omgekeerd draadloos opladen tot de mogelijkheden.

De smartphones worden aangeboden in drie kleuren: Black (zwart), White (wit) en Golden Hour (rosé goud). Daarbij wordt er keuze geboden uit een glazen of kunstleren achterpaneel. Beide modellen beschikken overigens over een aluminium frame.

Honor Magic 3 Pro+ smartphone

De Honor Magic 3 Pro+ beschikt over alles waar het Pro model ook over beschikt, met een aantal extra’s. De Pro+ heeft ook een afwijkend design ten opzichte van z’n twee goedkopere broers. De smartphone is voorzien van een keramische achterzijde met een mat/glanzend streepjes patroon. Het displayformaat en resolutie is voor alle drie de modellen identiek.

De camera is bij de Magic 3 Pro Plus nog grootser vormgegeven, dit moet tevens de beeldkwaliteit ten goede komen. Voor het camerasysteem zijn extra grotere beeldsensoren ingezet, waardoor de gebruiker ook in slechte lichtomstandigheden mooie foto’s kan maken. Daarnaast is de 13MP ultra-groothoekcamera vervangen voor een 64MP exemplaar.

Van het topmodel wordt één geheugenvariant uitgebracht; 12GB RAM / 512GB ROM. Aan geheugen kom je met de Magic 3 Pro+ niet snel te kort.

Vooralsnog zijn de nieuwe modellen uitsluitend in China aangekondigd. Later dit jaar zullen de smartphones ook internationaal worden uitgebracht, zo heeft het bedrijf reeds laten weten. Een exacte release datum is echter nog niet bekend.

Aangaande de prijzen, de Honor Magic 3 krijgt een vanaf prijs van €900, voor de Magic 3 Pro beginnen de prijzen bij €1100. Ten slotte zal er voor het topmodel maar liefst €1.500 worden gerekend.