Honor View 40 5G smartphone Eerste Honor smartphone geïntroduceerd, sinds het bedrijf verkocht is door Huawei. Vooralsnog is de View 40 alleen in thuisland China verkrijgbaar.

Afgelopen jaar heeft Huawei haar dochteronderneming Honor verkocht aan een consortium van meer dan 30 agenten en dealers. De Chinese kopers hebben hiervoor een nieuw bedrijf opgezet met de naam Shenzen Zhixin New Information Technology. Deze week is de eerste Honor smartphone uitgebracht, sinds het bedrijf verkocht is door Huawei. De Honor View 40 5G (ook wel V40 genoemd) is vooralsnog uitsluitend in China aangekondigd, of dit toestel op een later moment ook internationaal wordt uitgebracht is nog onbekend.

De belangrijkste reden voor Huawei om dochterbedrijf Honor te verkopen is het aanhoudende handelsverbod vanuit de VS. Hier zijn beide bedrijven door getroffen, door Honor van de hand te doen kan het bedrijf onder de opgelegde handelsbelemmeringen uitkomen. Zodoende zouden er in de toekomst ook weer Honor smartphones met Google diensten kunnen verschijnen.

Voor diegene die zich zorgen maken over de Chinese overheid, onder de nieuwe eigenaren bevinden zich ook staatsorganisaties. Zodoende blijft het de vraag of Honor in de toekomst niet opnieuw met Amerikaanse sancties te maken krijgt.

Honor V40 een geavanceerde 5G smartphone met goede specs

Over Google diensten gesproken, de Honor V40 wordt nog zonder Google apps en services uitgebracht. Dit komt doordat de smartphone uitsluitend in China verkrijgbaar is, waar sowieso geen gebruik wordt gemaakt van Google diensten. Mogelijk dat er later in 2021 ook nog een internationale lancering zal volgen, in dat geval is het waarschijnlijk dat er wel Google app (zoals Gmail, Maps, YouTube etc) worden voorgeïnstalleerd.

De V40 beschikt over een 6,72-inch curved OLED display met een 2676×1236 pixel resolutie. Het HDR10+ scherm biedt een 120Hz refresh-rate. Er is een dubbele punch-hole camera toegepast, deze herbergt een 16 megapixel selfie-camera en een extra kleurtemperatuursensor.

Het toestel wordt aangedreven door de 7nm MediaTek Dimensity 1000+ chipset met 8GB RAM geheugen. Consumenten hebben keuze uit een 128GB en een 256GB model. Deze processor heeft een geïntegreerde 5G modem, zodoende biedt het toestel ook ondersteuning voor het snelle 5G mobiele internet netwerk.

Op de achterzijde is een drievoudige camera ingebouwd. Het gaat om een 50 megapixel primaire camera, een 8 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel macro camera. Daarnaast is er een laser autofocussensor aangebracht, direct naast de LED flitser. Ten slotte wordt de Honor View 40 uitgerust met een 4.000 mAh batterij die 66W bedraad opladen en 50W draadloos opladen ondersteunt.

In China is de V40 5G per direct verkrijgbaar. Voor het instapmodel betaal je omgerekend zo’n €455. Voor het 256GB model is de prijs zo’n €505. De nieuwe Honor smartphone is uitgebracht in de kleuren zwart, zilver titanium en rosé goud.