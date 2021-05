Officiële persafbeeldingen Huawei P50 Pro Eerste officiële beelden van de P50 Pro tonen een bijzonder camera ontwerp. Twee grote ringen bieden plaats voor vier camera’s en een ColorTemp sensor.

In maart 2021 verschenen de eerste render beelden van de Huawei P50 Pro online. Hoewel toen al duidelijk werd dat de smartphone over een uitzonderlijke camera zal beschikken, bleef de indeling van het camerasysteem nog onduidelijk. Inmiddels zijn ook de eerste officiële productbeelden online verschenen, waardoor we voor het eerst een beter beeld krijgen van de tweetal mysterieuze ringen waar de camera’s in verwerkt zijn.

Het was Twitteraar Teme (@rodent950) die gisteren een tweetal officiële persafbeeldingen online zette. De altijd oplettende Alexander Fagot, editor bij NotebookCheck, merkte al snel op dat het om een 13-90mm Leica lens gaat. Het toestel bevat dus geen periscopische zoom camera, zo concludeerde hij.

Als reactie liet Teme weten dat het een variabele periscooplens betreft, misschien met 3x zoom ofzo – zo voegde hij eraan toe. In een latere tweet meldt hij dat de P50 Pro over een Leica SUMMILUX-H 1:1.6-3.5/13-90 ASPH lens zal beschikken.

Uit de afbeeldingen wordt verder duidelijk dat de bovenste cirkel plaats biedt aan een drievoudige camera, met nagenoeg identiek formaat lenzen. De tweede cirkel bevat nog een vierde camera en een ColorTemp sensor. Ook is er een Dual LED flitser in het ontwerp opgenomen. Verdere specificaties blijven helaas onbekend.

Verwacht wordt dat de Huawei P50 Pro over een 6,6” display zal beschikken met licht afgeronde hoeken en bijzonder smalle schermranden. Er zal een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera worden ingebouwd, over de resolutie van deze front-camera is nog geen informatie bekend. De vingerafdruksensor zal onder het scherm verwerkt worden. Mogelijk wordt de P50 serie de eerste Huawei smartphones die draaien op het HarmonyOS.

Wat is de release date van de Huawei P50 Serie?

De lanceringsdatum blijft vooralsnog een raadsel, hoewel Rik Henderson van Pocket-lint meent dat de release van de P50 serie deze maand nog zal plaatsvinden. Voorheen introduceerde Huawei in maart, kort na de Mobile World Congress, haar nieuwe P-serie smartphones. Dit jaar loopt echter alles anders, voor Huawei in het bijzonder.

Het bedrijf heeft te maken met serieuze chip-tekorten, daarnaast gaat Huawei al tijden gebukt onder zware handelssancties vanuit Amerika. Zodoende is het ook nog onduidelijk welke modellen er in Europa zullen worden uitgebracht. Naast de Huawei P50 wordt er een P50 Pro en een P50 Pro Plus verwacht.

Opvallend genoeg verschenen onlangs ook de eerste beelden van Honor 50 online, waaruit bleek dat deze smartphone over een soortgelijke camera ring lay-out zal beschikken -via GSMArena. Tot november vorig jaar maakte Honor onderdeel uit van Huawei. Het bedrijf werd echter van de hand gedaan, zodat Honor smartphones voortaan verkocht kunnen worden zonder alle voor Huawei geldende handelssancties. De Honor 50 wordt in juni verwacht, het is zeker niet ondenkbaar dat de P50 serie nog voor die tijd verschijnt.