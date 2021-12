Huawei P50 Pocket wallpapers Gelijktijdig met de P50 Pocket introductie heeft Huawei ook een serie stijlvolle wallpapers vrijgegeven, speciaal ontworpen voor de nieuwe clamshell telefoon.

Huawei heeft deze week haar eerste klaptelefoon gepresenteerd, de Huawei P50 Pocket. Een geavanceerde opvouwbare telefoon met een langwerpig 6,9-inch flexibel scherm en een 1,04-inch cover-display. Het toestel heeft een stijlvol ontwerp en is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en goud. Het witte en gouden model is voorzien van een bijzonder 3D patroon, het zwarte model is glad vormgegeven. Bij een nieuwe smartphone horen natuurlijk ook nieuwe wallpapers, om het start- en vergrendelscherm te kunnen verrijken. Deze worden vaak in een bijpassend thema gegoten.

Huawei heeft een grote serie stock wallpapers ter beschikbaar gesteld voor de nieuwe klaptelefoon. Het gaat zowel om live wallpapers (bewegende achtergronden) als still wallpapers (statistische achtergronden). Onderstaand kun je de beelden in hoge resolutie downloaden. Uiteraard zijn de backgrounds ook te gebruiken voor ieder ander telefoonmodel.

Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4 – Wallpaper 5 – Wallpaper 6 – Wallpaper 7 – Wallpaper 8

De stock wallpapers van Huawei worden gekenmerkt door bijzonder veel detail. Daar kan Samsung nog een lesje van leren met hun Samsung Galaxy S22 wallpapers. Ook de Oppo Find N wallpapers zijn eenvoudiger vormgegeven.

Er zitten verschillende lichte, kleurrijke achterronden tussen, maar ook donkere varianten met gouden accenten. Laatstgenoemde vormen een uitstekende match met de P50 Pocket Gold Premium Edition – dit model is ontworpen door de Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen.

Waar Huawei zich met de Mate X serie vooral richt om mannen, spreekt de P50 Pocket met name dames aan. Dat is te zien aan het design van de telefoon, maar ook aan de officiële wallpapers. De achtergronden worden één voor één gekenmerkt door stijlvolle, vloeiende, scherpe lijnen.

De premium wallpapers passen goed bij het design van Huawei’s klaptelefoon. Afgezien van een mooi design is het toestel ook voorzien van een geavanceerde triple-camera (40MP + 13MP + 32MP). Ook de grote 4.000 mAh batterij met ondersteuning voor 40W snelladen zijn absolute pluspunten, zo concludeerde we in onze Huawei P50 Pocket preview. Daarnaast zorgt het multidimensionale scharnier ervoor die de vouwnaad aanzienlijk verminderd is. Bovendien sluit het toestel naadloos – zonder zichtbare spleet.

Nadelen zijn er echter ook, zo is de opvouwbare telefoon van Huawei (vooralsnog) uitsluitend in China verkrijgbaar. De P50 Pocket heeft ook een stevige prijs, van omgerekend zo’n €1.245 (8GB/256GB). Daarnaast draait het toestel niet op het Android OS maar op HarmonyOS. Het is ook geen 5G telefoon. Een ander nadeel, Huawei heeft haar klaptelefoon niet IP68 gecertificeerd – zoals Samsung wel heeft gedaan bij de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Zodoende is de P50 Pocket niet stof- en waterbestendig.