Huawei P50 en P50 Pro met Snapdragon chipset De nieuwste P-serie smartphones van Huawei draaien op HarmonyOS 2.0 en worden voor het eerst aangedreven door een Qualcomm Snapdragon SoC.

De Huawei P50 en P50 Pro zijn inmiddels officieel aangekondigd in China. Het zijn de eerste smartphones van het merk die uit de doos draaien op het HarmonyOS 2.0. Uit meerdere expert reviews is inmiddels gebleken dat het door Huawei ontwikkelde besturingssysteem erg veel weg heeft van het open-source Android OS van Google. Om precies te zijn; HarmonyOS 2.0 is duidelijk gebaseerd op Android 10. In de code zijn verschillende verwijzingen gevonden naar ‘versie 10’ en zelfs de welbekende Android Q easter egg app is gekopieerd naar het nieuwe Harmony besturingssysteem.

Huawei ontkent overigens ook niet gebruik te maken van een groot aantal open-source bronnen van derden, waaronder ook Linux. Uiteraard kan Huawei met deze werkwijze veel kostbare tijd besparen. Diegene die graag een alternatief hadden gezien op Android en iOS komen echter bedrogen uit. Huawei heeft duidelijk de focus moeten leggen op de ontwikkelsnelheid, waardoor er vooralsnog weinig tijd is geweest om eigen creatieve bedenksels toe te voegen. Maar wat niet is, kan nog komen uiteraard.

Huawei P50 serie met HarmonyOS 2.0

Hoewel HarmonyOS veel lijkt op Android OS zijn de bekende Google apps en diensten niet beschikbaar, denk aan de Play Store, maar bijvoorbeeld ook Gmail, Maps en YouTube. In de tussentijd heeft Huawei wel haar eigen Huawei Mobile Services (HMS) systeem opgezet, waar de Huawei AppGallery onderdeel van uitmaakt – als alternatief op de Google Play Store. Tot op heden zijn echter niet alle bekende apps beschikbaar. Twitter, TikTok en SnapChat zijn bijvoorbeeld wel te downloaden, maar dat geldt bijvoorbeeld (nog) niet voor Facebook, Spotify en Netflix.

In China is het Pro model inmiddels verkrijgbaar, het basismodel wordt komende maand uitgebracht. Verwacht wordt dat de nieuwe P-serie modellen in september/oktober ook in Europa zullen worden aangekondigd. Zoals we gewend zijn van de Huawei P-serie is er opnieuw een sterke focus gelegd op de camera’s, die in samenwerking met Leica zijn vormgegeven.

De P50 serie beschikt over een geheel nieuw Dual-Matrix camera ontwerp. Er is gekozen voor een unieke dubbele ringstructuur, met een zeer geavanceerde True-Chroma Shot, Huawei XD Optics en een XD Fusion Pro Image Engine, die samen zorgen voor een perfecte beeldhelderheid, een hoog dynamisch bereik en verbeterde slimme snapshot-mogelijkheden.

De nieuwe Huawei smartphones zijn verkrijgbaar in verschillende exotische kleuren: Cocoa Gold (crème), Charm Pink (roze), Golden Black (zwart) en Pearl White (wit). Van de Huawei P50 Pro wordt tevens een bijzondere Sky Blue variant uitgebracht, met een dynamische kleurstelling die verandert aan de hand van de lichtomstandigheden. Onderstaand vindt je alle details omtrent beide modellen.

Huawei P50 smartphone met AIS Pro beeldstabilisatie

De nieuwe P-serie smartphone beschikt over een groter scherm en een grotere batterij, desondanks is de telefoon lichter en slanker dan voorheen. Mede dankzij de afgeronde randen voelt het toestel comfortabel aan in de hand. Het toestel is IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de behuizing zowel stofbestendig als waterbestendig is.

Het basismodel is uitgerust met een 6,5-inch True Chroma AMOLED display. De vlakke display heeft een resolutie van 2700×1224 pixels en een 90Hz refresh-rate voor extra scroll-gemak. Het 458 ppi scherm kan meer dan 1 miljard kleurenweergegeven. Ditmaal is er gekozen voor een enkele punch-hole selfiecamera, die in het midden van het scherm is geplaatst. De front-camera beschikt over een 13 megapixel beeldsensor met een f/2.4 lens.

De smartphone wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888. Het gaat echter om een 4G variant – dit heeft te maken met de handelssancties vanuit de Verenigde Staten, waardoor Huawei nog altijd niet in staat is om samen te werken met Amerikaanse bedrijven en/of bedrijven die gebruik maken van Amerikaanse technologie/apparatuur.

Het is overigens ook voor het eerst dat de P-serie smartphones niet worden aangedreven door een Kirin SoC van Huawei-makelij – eveneens het gevolg van de handelsboycot. Standaard wordt de P50 voorzien van 8GB werkgeheugen, daarnaast wordt er keuze geboden uit 128GB of 256GB opslaggeheugen.

De geavanceerde triple-camera bestaat uit een 50 megapixel True-Chroma camera met een f/1.8 groothoeklens, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel telefoto camera met OIS en AF support.

Video’s kunnen in 4K resolutie (3840×2160 pixels) worden vastgelegd. Er is een vernieuwd AIS Pro beeldstabilisatiesysteem ingebouwd die ervoor zorgt dat je ook uit de hand stabiele videopnames kunt maken, zelfs wanneer je gebruik maakt van de zoomfunctionaliteit – aldus de fabrikant.

Daarnaast is er een dubbele stereo speaker ingebouwd, die bijdraagt aan een goede geluidservaring. De smartphone wordt uitgerust met een 4.100 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 66W Huawei SuperCharge technologie. Een oplader wordt overigens niet meegeleverd. Wel vindt je in de verkoopverpakking een flexibele Clear Case – een transparant telefoonhoesje om het toestel te kunnen beschermen tegen krassen en stoten.

Huawei P50 Pro camera met groot zoombereik

Het Pro model wordt voorzien van verschillende extra’s ten opzichte van het basismodel. Denk aan een extra geavanceerde camera met een bijzondere zoomlens, een afgerond scherm met een hogere verversingsfrequentie en een grotere batterij.

In tegenstelling tot het basismodel is de P50 Pro uitgerust met een prachtig 3D-scherm van gebogen glas. Het gaat om een 6,6-inch OLED display Ook de verversingsnelheid is hoger bij het Pro model; 120 Hertz ipv. 90 Hz. Beide modellen hebben een touch sampling rate van 300 Hz.

De Huawei P50 Pro beschikt ook over een extra geavanceerde camera met meer zoommogelijkheden. Er is een 50 megapixel hoofdcamera met OIS voorhanden, evenals een 40 megapixel groothoekcamera, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera met OIS.

Laatstgenoemde maakt 3,5x optische zoom lens mogelijk. Dit klinkt op papier misschien een beetje magertjes. Zeker in verhouding met de P40 Pro, die werd uitgerust met een 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom. Desondanks kun je deze twee gegevens niet zo makkelijk met elkaar vergelijken.

De 64MP telefoto camera met optische beeldstabilisatie is namelijk, mede dankzij de XD Optics en Huawei XD Fusion Pro image engine, in staat om gedetailleerde 100x zoomfoto’s vast te leggen – die van betere kwaliteit zijn dan digitale zoom foto’s. Dankzij quad-bayer sensor technologie worden de foto’s in 16 megapixel resolutie vastgelegd, met veel detail en weinig ruis.

Wil je nog verder inzoomen? Het toestel ondersteunt maar liefst 200x zoom. De eerste expert reviews zullen moeten uitwijzen of je ook daadwerkelijk wat hebt aan dat extra zoombereik. Vermoedelijk dendert de beeldkwaliteit na 100x zoom dusdanig achteruit dat je deze functie beter kunt negeren. Macro foto’s kun je van 2,5cm afstand maken.

Ten slotte is de Huawei P50 Pro ook uitgerust met een grotere accu – mede dankzij het iets grotere display met 120Hz ondersteuning. De 4.360 mAh batterij biedt ondersteuning voor 66W bedraad opladen en 50W wireless charging. Standaard wordt het Pro model uitgerust met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Een microSD kaart wordt overigens niet ondersteunt door de nieuwe P-serie modellen.

In China is de Huawei P50 verkrijgbaar voor een vanaf prijs van omgerekend zo’n €585. Voor de P50 Pro beginnen de prijzen bij €780. Internationale prijzen zullen ongetwijfeld hoger uitvallen, mede door lokale belastingen en toeslagen.