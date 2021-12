Huawei P50 Pocket eerste indruk De P50 Pocket is een high-end klaptelefoon met een stevig prijskaartje. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze opvouwbare telefoon en hoe verhoudt het toestel zich ten opzichte van de razendpopulaire Samsung Galaxy Z Flip 3?

Huawei heeft de P50 Pocket officieel aangekondigd in China. Het is de eerste opvouwbare smartphone van het merk dat uitvouwt in de lengte, in plaats van in de breedte. Daarmee heeft het toestel een vergelijkbare vormfactor als de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Motorola RAZR 5G. Het clamshell model zal naast de Huawei Mate X2 gevoerd worden – die uitvouwt tot tablet formaat. De stijlvol vormgegeven klaptelefoon heeft indrukwekkende specs, maar ook een forse prijs. Kan Huawei de verwachtingen waarmaken met de P50 Pocket?

De nieuwe opvouwbare telefoon van Huawei is uitgerust met een 6,9-inch flexibel display met een 120Hz refresh-rate. Wanneer het toestel is dichtgevouwen heb je een klein rond 1,04” cover-display tot je beschikking, met touch functionaliteit. Voor beide is een OLED display toegepast. Opgevouwen beschik je over een uiterst compact toestel, die je eenvoudig meeneemt in je broekzak of handtas.

Huawei P50 Pocket preview

De Huawei P50 Pocket is verkrijgbaar in de kleuren Black, White en Premium Gold. Het zwarte model heeft een gladde afwerking. De andere twee kleurvarianten hebben een bijzondere finish met een 3D patroon. Deze structuur ziet er niet alleen stijlvol uit, het zorgt ook voor extra grip als je de telefoon open- en dichtvouwt. De nieuwe clamshell van Huawei is absoluut een stijlicoon, waar menig vrouw mee gezien wil worden.

Noemenswaardig is ook dat het Premium Gold model is ontworpen door de Nederlandse Haute Couture modeontwerpster Iris van Herpen. Het 3D patroon is geïnspireerd op de veren die in de kleding van de ‘Roots of Rebirth collectie’ van Iris van Herpen zijn terug te vinden. Haar ontwerpen worden gekenmerkt door een combinatie van innovatieve techniek en oude ambachten. In 2018 werd zij zelfs genomineerd tot Kunstenaar van het Jaar. Blijkbaar zijn haar kwaliteiten ook Huawei niet onopgemerkt gebleven, dankzij Iris van Herpen is de P50 Pocket Premium Edition een prachtige telefoon geworden.

Het 6,9-inch hoofddisplay wordt gekenmerkt door een 21:9 beeldschermverhouding. Door de hoge 120Hz refresh-rate voelt scrollen door lange webpagina’s extra comfortabel aan. Ook tijdens het kijken van bewegende beelden komt deze hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht. Het hoofdscherm heeft een Full HD+ displayresolutie. Het scherm kan meer dan 1 miljard kleuren weergeven, heeft een 300Hz touch sampling rate en is voorzien van een Nano Optical Layer om de display te beschermen tegen krassen en stoten.

De P50 Pocket beschikt niet over Ultra Thin Glass (UTG) – zoals de Galaxy Z devices wel hebben. Ook de recent geïntroduceerde Oppo Find N is voorzien van een uiterst dun laagje glas. Daar moet wel bij gesteld worden dat verschillende expert reviews hebben aangetoond dat over dit dunne laagje buigbaar glas een plastic polymeer laag is geplaatst, die alsnog vrij gevoelig is voor krassen en dutsen. Het scherm blijft hierdoor onbeschadigd, maar dat geldt dus niet zozeer voor de screen protector.

Het ronde schermpje aan de voorzijde kan standaard informatie weergeven, zoals de tijd, de datum en het weer. Ook kun je een voice recording starten, zonder de telefoon open te hoeven vouwen. Evenals een muziektrack stoppen of doorspoelen of een telefoongesprek starten of beëindigen. Daarnaast is dit scherm inzetbaar voor het maken van hoge resolutie selfies met de hoofdcamera. Verschillende voorbeelden worden in onderstaande afbeelding weergegeven.

Het kleine cover-display is zelfs te gebruiken als spiegel. Ook is er een Sunscreen Detection mode beschikbaar. Eenmaal geactiveerd meet de telefoon of er voldoende zonnebrandcrème op je gezicht is aangebracht en of deze gelijkmatig verdeeld is. Ook kan de telefoon detecteren of je make-up goed verwijderd is. Eén voor een functies die vrouwen op prijs zullen stellen. Om dit mogelijk te maken is er een 32MP Hyperspectral camera ingebouwd. Op de camera specs komen we later in deze publicatie nog uitgebreid terug.

Vernieuwd scharnier verkleind vouwnaad

Huawei maakt gebruik van een nieuw type scharnier, die naadloos sluit. Dit is een belangrijk verschil met de Galaxy Z Flip 3 – waarbij er een kleine spleet ontstaat wanneer je het toestel dichtvouwt. Zodoende kan er ook eerder stof en vuil tussenkomen. Bovendien oogt het simpelweg minder premium.

Het multidimensionale scharnier is zodanig ontworpen dat de opvouwtelefoon ook een minimale kreuklijn vertoont wanneer je het toestel ontvouwt. Dat geldt overigens niet alleen voor de nieuwe Pocket van Huawei. Ook bij de Oppo Find N is de vouwnaad beduidend minder goed zichtbaar als bij de Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3 – ondanks dat Oppo’s vouwtelefoon gebruik maakt van een Samsung display.

Het vernieuwde scharnier van Huawei is ontworpen en gefabriceerd door het Chinese Dafu Fangyuan. Volgens de fabrikant gaat het om het meest duurzame scharnier ooit toegepast in de industrie. Uit de eerste hands-on video reviews blijkt dat het toestel uiterst soepeltjes op- en uit te vouwen is. Dat klinkt misschien als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het helaas nog niet. Toch is een goed werkend scharnier essentieel voor een goede gebruikerservaring met een foldable.

Dit is tevens één van de belangrijkste nadelen die genoemd wordt in verschillende online preview publicaties van de Oppo Find N. Doordat dit vouwtoestel glad is vormgegeven is er geen goede grip om de telefoon open- en dicht te vouwen. Hiervoor voelt het vouwproces een stuk minder natuurlijk.

Helaas is de Huawei P50 Pocket niet voorzien van een IP68 certificering. Oftewel, de clamshell telefoon is niet bestand tegen stof en water. De Samsung Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn vooralsnog ’s werelds enige opvouwbare telefoons die wel waterbestendig zijn – tot 1,5 meter diepte gedurende maximaal 30 minuten. Dat is gezien de bewegende constructie rondom het scharnier een hele prestatie.

Geavanceerde triple-camera

Huawei telefoons staan bekend om hun kwalitatieve camerasysteem. Daar vormt de nieuwe klaptelefoon geen uitzondering op. Dat is tevens een belangrijk pluspunt ten opzichte van de concurrentie. Bij Huawei hoef je niet te kiezen tussen een goede camera of een vouwtelefoon. Samsung daarentegen heeft ervoor gekozen om een minder geavanceerd camerasysteem in te bouwen, met als voordeel dat er een lagere prijs gehanteerd kan worden.

Er is een 10,7 megapixel selfiecamera beschikbaar. Deze is te gebruiken in uitgevouwen stand. Het gaat om een punch-hole camerasysteem, oftewel er is een ponsgat in het flexibele scherm gemaakt. Deze is gecentreerd geplaatst, waardoor je ook mooie selfies recht van voren kunt maken. Er is ook een Super Portrait mode beschikbaar, evenals een Super Pro modus. Deze zorgen voor natuurlijke opnames met een rijk detail en een authentieke huidskleur. De eerste test foto’s zien er veelbelovend uit.

Uiteraard is deze camera ook inzetbaar voor het voeren van videogesprekken. Video opnames kunnen worden vastgelegd in 4K resolutie – 3840×2160 pixels. Door het vouwbare ontwerp kun je de telefoon eenvoudig stabiel op tafel neerzetten – zonder dat je deze hoeft vast te houden. Zodoende houdt je je handen vrij tijdens het videogesprek. Wel jammer, er is geen Flex mode beschikbaar zoals Samsung wel kent.

Aan de voorzijde is een geavanceerde triple-camera ingebouwd. De vormgeving hiervan is duidelijk geïnspireerd op de Huawei P50 serie. Niet voor niets heeft Huawei de clamshell telefoon in een andere serie (P-serie) ondergebracht, als de eerder uitgebrachte vouwtoestellen die uitvouwen tot tablet-formaat (Mate-serie: Mate X, Mate Xs en Mate X2).

Er is één camera extra beschikbaar ten opzichte van de Samsung Z Flip 3. Ook de resolutie is hoger. Er is een 40 megapixel hoofdcamera (f/1.8) toegepast, samen met een 13 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2, 120°) en een 32 megapixel monochrome Hyperspectral camera (f/1.8). In het ronde camerasysteem is tevens een LED flitser verwerkt.

Het camerasysteem van de Huawei P50 Pocket is ook in staat om gedetailleerde macro foto’s van slechts 2,5cm afstand vast te leggen. Video’s kunnen in 4K resolutie worden vastgelegd. Ook wordt 960fps super slow motion ondersteunt, in Full HD 1080p resolutie.

Opvallend genoeg is de camera ditmaal niet in samenwerking met de Duitse lensfabrikant Leica vormgegeven. Er gaan al langer geruchten de ronde dat deze succesvolle samenwerking tot een einde is gekomen – het kelderende marketaandeel van Huawei ligt hieraan ten grondslag. De Huawei P50 / P50 Pro zijn de laatste smartphones van het merk met Leica optics.

Noemenswaardig is verder dat de Huawei P50 Pocket is uitgerust met een dual speaker – beide luidsprekers zijn echter aan de onderzijde geplaatst. Bij de Galaxy Z Flip is er zowel aan de boven- als onderzijde een speaker geplaatst. Dit zorgt voor een mooier surround sound effect, zeker wanneer je de telefoon in half open stand gebruikt (landschap- of portretmodus) – bijvoorbeeld tijdens het kijken van een video.

Krachtige opvouwbare telefoon met HarmonyOS 2

De smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 4G SoC. Dat is noemenswaardig, aangezien Huawei telefoons voorheen altijd werden voorzien van een eigen-gemaakte Kirin SoC. Het bedrijf is echter niet in staat om nieuwe chips te produceren. Door de aanhoudende Amerikaanse handelssancties mag Huawei ook geen 5G technologie gebruiken – zodoende dat alle recente Huawei smartphones uitsluitend ondersteuning bieden voor het 4G LTE netwerk. Daar vormt de P50 Pocket helaas geen uitzondering op.

Er zijn twee geheugen varianten uitgebracht. Standaard wordt de P50 Pocket voorzien van 8GB RAM / 256GB ROM. Daarnaast is er een extra geavanceerd model uitgebracht met 12GB RAM / 512GB ROM. Laatstgenoemde wordt de Huawei P50 Pocket Premium Edition genoemd. Beide varianten bieden ook ondersteuning voor een NM-geheugenkaart – een soort nanoSD kaart, die kleiner is dan een reguliere microSD geheugenkaart.

De Huawei P50 Pocket draait op het HarmonyOS 2.0 besturingssysteem – dat gebaseerd is op Android 10. Hier is de EMUI 12 interface overheen geplaatst. Helaas heeft Huawei geen Flex mode ontwikkelt – zoals de vouwtelefoons van Samsung en Oppo wel hebben. Deze mode zorgt ervoor dat de interface automatisch wordt aangepast, aan de hand van hoe het toestel in gebruik is – helemaal of deels opengevouwen. Dit maakt de bediening van de clamshell een stuk plezanter.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het toestel te ontgrendelen. Er is een vingerafdruksensor ingebouwd aan de zijkant, in de power-knop. Ook biedt de P50 Pocket ondersteuning voor Face Unlock. Met deze vouwtelefoon heb je dan ook voldoende mogelijkheden om het toestel te ontgrendelen. Velen prefereren een vingerafdrukscanner omdat deze veiliger is dan de Face Unlock functionaliteit.

Grote batterij en snelle oplaadmogelijkheden

De smartphone is uitgerust met een 4.000 mAh batterij met ondersteuning voor 40W Fast Charging. Dat is een behoorlijk verschil met de 3.300 mAh batterij die in de Z Flip 3 te vinden is. Ook de Motorola RAZR 5G komt met z’n 2.800 mAh batterij niet in de buurt van Huawei’s klaptelefoon.

In onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review constateerde we dat de accuduur tot het grootste minpunt behoort van dit toestel. Daar zal je bij de P50 Pocket geen last van hebben. De 4.000 mAh batterij is krachtig genoeg om zonder problemen de dag door te komen. Daar komt bij dat de opvouwbare telefoon ook sneller op te laden is. Dat komt de algehele gebruikerservaring zeker ten goede. Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.

Draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen wordt niet ondersteunt. Om gebruik te kunnen maken van de maximale laadsnelheid dien je de benodigde 40W Huawei SuperCharge charger te kopen. Dat geldt tevens voor de bijbehorende SuperCharge kabel. Helaas is het niet meeleveren van een adapter een nieuwe trend aan het worden. Zo levert concurrent Samsung ook geen oplader mee bij de laatste vouwtoestellen, deze dien je als losse accessoire aan te schaffen.

Met een gewicht van 190 gram is de P50 Pocket goed handelbaar. Het toestel is 7 gram zwaarder dan Samsung’s tegenhanger. De afmetingen bedragen: 87.3×75.5×15,2mm (opgevouwen) en 170×75.5×7.2mm (uitgevouwen). In opgevouwen stand is het toestel aanzienlijk dunner dan de Z Flip 3 (15,2mm vs 17,1mm) – dit wordt mogelijk gemaakt door het vernieuwde scharnier die geen spleet creeert wanneer je de telefoon dichtvouwt. Verder biedt de klaptelefoon ondersteuning voor twee simkaarten, Bluetooth 5.2, WiFi 6 en NFC.

Huawei P50 Pocket Premium Edition vormgegeven in samenwerking met de Nederlandse kledingontwerpster Iris van Herpen.

Huawei P50 Pocket Prijs & Verkrijgbaarheid

De nieuwe Huawei opvouwbare telefoon is in China per direct verkrijgbaar als pre-order. Er wordt keuze geboden uit drie kleuren – zwart, wit en premium goud – en twee geheugenuitvoeringen. Het gouden model is duurder en voorzien van meer opslaggeheugen. De adviesprijs is als volgt samengesteld:

• Zwart / Wit model – 8GB / 256GB – 9.000 CNY omgerekend zo’n € 1.245.

• Goud model – 12GB / 512GB model : 11.000 CNY omgerekend zo’n € 1.525.

Een behoorlijk stevige prijs voor een clamshell telefoon. Zeker als je je bedenkt dat het toestel niet over Android beschikt, geen UTG display heeft, geen Flex mode bevat, geen 5G ondersteuning biedt en geen IP68 rating heeft. Eén voor één punten die de Z Flip 3 wel heeft. Daar komt bij dat de clamshell van Samsung voor 8.000 CNY wordt aangeboden – dat is toch aanzienlijk goedkoper dan de P50 Pocket.

Voordelen zijn er natuurlijk ook, denk aan het multidimensionale scharnier die de vouwnaad aanzienlijk verminderd en er bovendien voor zorgt dat je het toestel naadloos kunt sluiten. Ook de camera is van hoogstaande kwaliteit. Daarnaast behoren de grote accucapaciteit en oplaad snelheid absoluut tot de pluspunten.

Toch lijkt de prijs een serieus obstakel te vormen. Ter vergelijking, de Oppo Find N met 7,1” display is in China verkrijgbaar voor 7.700 CNY (8GB / 256GB). Dit zal dan ook ongetwijfeld een geduchte concurrent worden van de P50 Pocket – ondanks dat het ene model een verticale vouwlijn heeft en de ander horizontaal gevouwen kan worden.

Huawei heeft ook verschillende bijpassende accessoires uitgebracht voor de nieuwe clamshell telefoon. Er zijn vier ‘Premium Edition PU Case’ hoesjes uitgebracht, die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren – zoals hieronder afgebeeld wordt. De telefoonhoesjes zijn voorzien van een fijne structuur, voor extra grip.

Wordt deze vouwtelefoon uitgebracht in Europa?

Vooralsnog is de P50 Pocket uitsluitend aangekondigd voor de Chinese markt. Volgens Huawei Central zal het toestel begin 2022 ook internationaal worden aangekondigd. ‘Het is ook mogelijk dat Huawei deze telefoon vervroegd naar sommige Europese markten brengt’, zo vervolgt de website. Hoewel de Huawei Mate Xs wel in Europa en Nederland is verschenen, is de later uitgebrachte Mate X2 niet internationaal verkrijgbaar.

De aanhoudende handelssancties van Amerika liggen hieraan ten grondslag. Het bedrijf mag hierdoor niet langer gebruikmaken van producten waarin Amerikaanse technologie is toegepast. Als gevolg hiervan mag Huawei ook niet langer telefoons uitbrengen met Android OS, Google services en/of een 5G SoC. Deze situatie duurt inmiddels al ruim twee jaar voort. Hierdoor is Huawei het overgrote marktaandeel in Europa kwijtgeraakt. Ook in thuisland China heeft het bedrijf te maken met een forse daling.

Dit is tevens de reden waarom Huawei afstand heeft gedaan van dochteronderneming Honor. Begin dit jaar werd de Honor View 40 aangekondigd, als eerste smartphone van het merk sinds het als zelfstandige onderneming is verder gegaan. Zodoende kan Honor de Amerikaanse sancties die zijn opgelegd aan Huawei omzeilen.

Opvouwbare smartphone modellen in 2022

Inmiddels is bekend dat Honor binnenkort ook z’n eerste opvouwbare telefoon zal introduceren, de Honor Magic V. Deze opvouwbare smartphone wordt naar verluidt voorzien van een 8” flexibel display en een 6,5” display aan de buitenzijde.

Dat is overigens niet het enige vouwbare model dat in de eerste helft van 2022 verwacht wordt. Waarschijnlijk zal binnenkort ook de Vivo Fold worden aangekondigd, evenals de Xiaomi Mix Fold 2 en de Huawei Mate X3. Ook is bekend dat Lenovo werkt aan een nieuwe Motorola Razr 3 – als opvolger van de Razr 5G.

Daarnaast lijkt Oppo voornemens te zijn om komend jaar haar eerste oprolbare smartphone uit te brengen, genaamd de Oppo Scroll. Waarschijnlijk zal ook Samsung in 2022 haar eerste uittrekbare smartphone introduceren, genaamd de Galaxy Z Slide. Halverwege 2022 worden ook nog de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 verwacht.

Mogelijkerwijs zal komend jaar ook de langverwachte Google Pixel Fold worden uitgebracht – in verbeterde vorm weliswaar, want Google heeft dit jaar besloten om van de release af te zien. Al met al worden er nog een hoop vouwbare modellen verwacht. Hoewel een opvouwbare iPhone Flip vermoedelijk pas in 2023 zal arriveren.