Oppo zet Snapdragon 888 in voor Find X3 Pro De Oppo Find X3 Pro wordt in maart 2021 verwacht. Wat heeft dit topmodel te bieden en hoe verhoudt deze smartphone zich t.o.v. Samsung en Apple?

In maart 2020 bracht Oppo de Find X2 en X2 Pro uit, dit waren de eerste 5G telefoons die je in Nederland kon kopen. In de tussentijd zijn ook de goedkopere Find X2 Neo en Find X2 Lite aangekondigd, eveneens 5G toestellen. Rond maart 2021 zal Oppo de nieuwe Find X3 serie introduceren, waarbij de Oppo Find X3 Pro het nieuwe topmodel wordt.

Begin deze maand liet Oppo middels een persbericht weten als één van de eerste fabrikanten een 5G smartphone uit te willen brengen dat wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888. Het gaat om een Find X smartphone die in het eerste kwartaal van 2021 geïntroduceerd zal worden, zo valt uit het persbericht op te maken. Logischerwijs wordt hiermee de Find X3 serie bedoelt.

De Snapdragon 888 werd enkele dagen eerder officieel aangekondigd door Qualcomm. De vernieuwde chipset zal sterke verbeteringen brengen als het gaat om 5G connectiviteit, imaging en AI toepassingen. Daarnaast zullen de nieuwe vlaggenschip modellen van Oppo over een baanbrekend camerasysteem en geavanceerde displaytechnologie beschikken, mede dankzij Android’s eerste 10-bit Full-Path Color Management systeem, dat tijdens Oppo INNO Day 2020 werd aangekondigd – waar ook de werkende oprolbare telefoon van Oppo gedemonstreerd werd.

Oppo Find X3 Pro met 6,7” curved display

Tot zover de officiële informatie van Oppo zelf. Via het social media platform Voice bracht Evan Blass afgelopen week de eerste details naar buiten omtrent de Oppo Find X3 Pro (codenaam: Fussi). Er worden drie modellen verwacht, die allemaal in het eerste kwartaal van 2021 geïntroduceerd worden, om vervolgens in april in de verkoop te gaan.

De nieuwe Oppo smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, waar de ColorOS 11 interface van Oppo overheen geplaatst wordt. Deze gebruikersinterface is de afgelopen jaren sterk verbeterd en levert inmiddels een bijzonder prettige gebruikerservaring – zo concludeerde we ook in onze Oppo Find X2 Pro review.

De Oppo Find X3 Pro wordt slechts 8mm dik en weegt 190 gram. Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn geraakt zal er gekozen worden voor premium materialen, zoals een keramische achterzijde en een mat-glas variant. Mogelijk wordt er ook weer een kunstleren variant uitgebracht, zoals de X2 Pro met oranje vegan leather. Oppo zou het nieuwe model willen uitbrengen in twee kleuren: zwart en blauw. Een witte variant zal op een later moment worden aangekondigd, aldus Blass.

De displaygrootte blijft met 6,7-inch gelijk. Het gaat om een gebogen OLED display met 525ppi en een resolutie van 1440×3216 pixels. Ook zal de smartphone ondersteuning bieden voor de adaptieve 120 Hertz refresh-rate. In tegenstelling tot de toestellen van Samsung wordt deze functie ook ondersteunt in de hoge QHD+ resolutie. Het scherm kan maar liefst 1,07-miljard kleuren weergeven – zoals overigens ook al het geval is bij de Find X2 Pro.

Het camerasysteem wordt compleet vernieuwd. Oppo lijkt een viervoudige camera te willen implementeren. Het zou gaan om een 50 megapixel hoofdcamera met een Sony IMX766 beeldsensor. Daarnaast wordt er een ultragroothoekcamera ingezet, een 13 megapixel telefoto camera en een 3 megapixel macro-camera.

Laatstgenoemde maakt 25x zoom mogelijk, om zeer gedetailleerde macro-opnames te kunnen maken. Speciale LED verlichting, die rondom de cameralens wordt geplaatst, maakt accurate belichting van het onderwerp mogelijk. Hoewel er meer telefoonmodellen verkrijgbaar zijn met een macro functie, lijkt de Oppo Find X3 Pro het eerste toestel te worden met zo’n hoge mate van vergroting – waardoor een soort microscoop functie gecreëerd wordt.

Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel zal worden uitgerust met een dual cell 4.500 mAh batterij, die ondersteuning biedt voor 65 Watt SuperVOOC snellaadtechnologie evenals 30 Watt VOOC Air Wireless charging. Het nieuwe model zal dus ook draadloos opladen ondersteunen, dit was nog niet het geval bij de X2 Pro. Ook nieuw wordt de NFC radio, bovendien maakt het dual-body antenne design ‘tap-to-pay’ functionaliteit mogelijk – ongeacht hoe je de smartphone vasthoudt. In andere woorden, het is niet langer nodig om de achterzijde van het toestel naar de reader te richten.

BenFen principe

Hoogstwaarschijnlijk zal Oppo ook gewoon een oplader en oordopjes meeleveren. Dit in tegenstelling tot concurrent Apple, die de iPhone 12 modellen zonder oplader en zonder oordopjes verkoopt. Samsung lijkt voornemens te zijn hetzelfde te gaan doen bij de Galaxy S21 modellen, die in januari gepresenteerd worden.

Oppo streeft echter het BenFen principe na, wat inhoudt dat het bedrijf als doel heeft goede, kwalitatieve producten te leveren – in plaats van alleen te willen winnen op basis van slimme marketingslogans, waarbij de consument vervolgens bedrogen uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan de ‘100x Space Zoom’ functie van de Samsung S20 Ultra, waar werkelijk niemand gebruik van zal maken – althans niet diegene die geven om beeldkwaliteit.

Deze mentaliteitsvorm zie je ook terug in de inhoud van de verkoopverpakking van Oppo telefoons. Zo wordt elk toestel, zelfs de goedkope modellen -zoals de onlangs geïntroduceerde Oppo A73– geleverd met een (transparant) telefoonhoesje. Hetzelfde geldt voor de oplader en oordopjes. Als een Oppo telefoon ondersteuning biedt voor 65 Watt snelladen – zoals de Reno 4 Pro en de Find X2 Pro – dan wordt deze oplader ook gewoon standaard meegeleverd.

Hier wordt niet op bezuinigd door Oppo, zoals we bijvoorbeeld wel zien bij gerenommeerde fabrikanten zoals Samsung en Apple. Zo biedt de Samsung S20 Ultra wel ondersteuning voor 45 Watt snelladen, maar standaard wordt er een beduidend langzamere 25 Watt adapter meegeleverd – je moet goed op de kleine letters letten wil je dat van te voren doorhebben.

Sommige Nederlanders zijn nog altijd van mening dat een Chinese smartphone nooit datgene kan bieden wat Samsung of Apple biedt. Het is dan ook een feit dat Samsung en Apple hun naam meeheeft, waardoor veel consumenten geloven hier er voorbaat goed aan te doen om zo’n model te kopen. Maar zoals wel vaker geldt in het leven; behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Oftewel, bedrijven als Oppo en OnePlus doen extra hun best om de consument een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden, juist ook om een goede naamsbekendheid te creëren. Samsung en Apple hoeven niet langer zo te denken, met als gevolg dat de innovatie uitblijft en consumenten te veel moeten betalen voor datgene wat ze geleverd krijgen. Wij kijken dan ook erg uit naar de nieuwe Oppo Find X3 serie.