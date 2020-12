Oppo A73 5G telefoon De Oppo A73 is een goedkope 5G smartphone met een prachtig 90Hz scherm, een triple-camera, veel geheugen en een grote batterij met snelladen.

Smartphonefabrikant Oppo introduceert een nieuwe en uiterst betaalbare 5G telefoon. De Oppo A73 5G is een modern vormgegeven smartphone met een dun en licht ontwerp, waardoor het toestel een extra fijne handligging biedt. Het nieuwe model is vanaf 3 december 2020 verkrijgbaar in Nederland in de kleur Navy Black. Je kunt de Oppo A73 kopen voor een adviesprijs van €330 bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl, Belsimpel en de Oppo eStore.

De Oppo A73 5G is de opvolger van de in mei dit jaar geïntroduceerde A72. Het nieuwe model is uitgerust met een helder 6,5-inch Full HD+ LCD display. Dankzij de hoge refresh-rate van 90 Hertz zien bewegende beelden er extra vloeiend uit. Deze hoge verversingssnelheid is dit jaar bij veel high-end en enkele mid-range modellen terug te vinden. Oppo brengt het 90Hz display nu ook naar de budget-modellen, waardoor deze smartphone een bijzonder fijne kijkervaring zal bieden, ook bij het bekijken van films of het spelen van een mobiele game.

Goedkope 5G telefoon met 90Hz display

Aan de voorzijde is een gaatje in het scherm gemaakt voor de front-camera. Deze biedt een resolutie van 8 megapixels. Dankzij de functie AI Beautification wordt de beeldkwaliteit van je selfies automatisch verbeterd op het gebied van warmte, helderheid en licht. Doordat deze 5G budget telefoon niet voorzien is van een notch (inkeping bovenin het scherm), maar van een hole-punch camera ziet het toestel er extra stijlvol en modern uit.

Het toestel wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 720, deze chipset levert niet alleen vlotte prestaties, maar maakt ook de 5G connectiviteit mogelijk. Dankzij het 90Hz display en de lage 5G-latentie zien animaties er beduidend vloeiender uit, met minder vertraging en nauwkeurigere touch-aanrakingen. Oppo voorziet de A73 5G van maar liefst 8GB RAM geheugen, daarnaast wordt er 128G opslaggeheugen ingebouwd.

Op de achterzijde van de Oppo A73 is een triple camera te vinden. De 16 megapixel hoofdcamera wordt ondersteunt door een 8 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel zwart/wit camera. Om je foto’s een extra creatief tintje mee te geven zijn er 15 stijlvolle filters beschikbaar, waaronder 7 nieuwe moderne filters.

Er is een speciale nacht-opname mode beschikbaar, om ook in de avonduren detailrijke opnames te kunnen maken. Ook de camera aan de voorzijde biedt een soortgelijke functie, genaamd ‘Front Low-light Portrait’. Deze functie verfraait niet alleen het onderwerp in de foto, maar speelt ook met achtergrondlicht om zoveel mogelijk details te behouden. Dankzij de Ultra Night modus zien de nacht-filmopnames er ruisvrij uit. Ook kun je gebruik maken van HDR om extra kleur aan je beelden toe te voegen.

Dankzij een speciale gradiëntcoating ziet deze zwarte smartphone er bijzonder premium uit voor een toestel in deze prijsklasse. Voor het ontgrendelen van de A73 5G heeft Oppo een vingerafdruksensor ingebouwd in de power-knop, die aan de zijkant van het toestel te vinden is.

Telefoon met grote batterij met 18W snelladen

De Oppo A73 5G wordt uitgerust met een 4.040 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 18 Watt snelladen. De batterij is ruim voldoende krachtig om de dag door te komen, dankzij de meegeleverde 18W oplader kun je de smartphone in een mum van tijd bijladen. Mocht je toch een keer onverhoopt tegen een lege batterij aanlopen dan kun je gebruik maken van één van de twee energiebesparende modi, om de batterijduur overdag of tijdens het slapen te optimaliseren.

Op softwareniveau is de Oppo A73 uitgerust met Hyper Boost 3.0, wat zorgt voor hogere aanraakresponses en minder in-game vertragingen, zodat gebruikers ongestoord kunnen gamen. Game Space, een speciale functie waar hardcore mobiele gamers dol op zijn, biedt een startscherm om toegang te krijgen tot al je games. Ook kun je hier functies zoals ‘Niet storen’ activeren.

De A73 gebruikt ook Dirac 2.0, om geluiden per scenario aan te passen. Denk aan het geluid van video’s, games of het beluisteren van muziek. Dankzij een Widevine L1-certificering kunnen gebruikers ook HD-video’s streamen van Netflix, Amazon Prime en Google.

De nieuwe Oppo smartphone draait op Android 10 in combinatie met de nieuwste ColorOS 7.2 gebruikersinterface. Deze interface biedt veelzijdige opties, zoals Dark Mode, Eye Care-modus, energiebesparingsopties, Smart Sidebar en een zwevende on-screen drawer.

Oppo A73 kopen

De Oppo A73 5G in Navy Black met 8 GB RAM en 128 GB ROM is per direct verkrijgbaar in Nederland via de Oppo eStore voor een adivesprijs van €330. Vanaf 3 december 2020 zal de smartphone ook verkrijgbaar zijn bij onder andere MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Belsimpel.