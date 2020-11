Oprolbare telefoon van Oppo is een echte smartphone innovatie Tijdens OPPO INNO Day 2020 werd de futuristische Oppo X 2021 concept smartphone getoond, deze uittrekbare telefoon heeft een oprolbaar scherm.

Gisteren vond INNO Day 2020 plaats. Het evenement werd georganiseerd door smartphone fabrikant Oppo en was bedoelt om een inkijkje te geven in de laatste innovaties en toekomstige producten van het merk. Er kwamen verschillende concept producten aan bod, waaronder de Oppo AR Glass 2021 en een nieuwe CybeReal Augmented Reality-applicatie. Oppo AR Glass is een geüpdate AR-bril die met een gewicht van 117 gram beduidend lichter is dan het model dat Oppo vorig jaar toonde.

Verrassend genoeg werd tijdens INNO Day 2020 ook een concept smartphone getoond, de Oppo X 2021 is een uittrekbare smartphone met een oprolbaar display.

Oppo oprolbare telefoon

Oppo wist de wereld te verrassen met haar oprolbare concept smartphone. Deze futuristische smartphone beschikt over een 6,7-inch afgerond display dat in de breedte is uit te trekken tot een 7,4-inch tablet-formaat.

Inmiddels hebben onze Chinese vrienden bij Digital Chat Station dit baanbrekende toestel al in handen. De oprolbare smartphone van Oppo functioneert al volledig en laat zich op bijzondere wijze bedienen. Aan de zijkant van de telefoon is een knopje aangebracht om het uitrol proces te kunnen bedienen.

De gebruiker kan zelf bepalen hoever het scherm wordt uitgetrokken, afhankelijk van de applicatie die wordt gebruikt. Zelfs de icoontjes worden groter naarmate je het toestel uittrekt, om zo het bedieningsgemak te vergroten. Het betreft een oprolbaar OLED scherm. Dankzij de automatische ‘Roll Motor’ en de metalen schuifconstructie in de behuizing is het een bijzonder duurzaam systeem, aldus Oppo.

Ook de achterzijde van deze oprolbare telefoon ziet er spectaculair uit. Oppo heeft niet gekozen voor een rechte, maar een schuine lijn, waardoor het toestel naadloos sluit en een extra stijlvolle uitstraling heeft. Er is een drievoudige camera ingebouwd, waarbij de hoofdcamera een 48 megapixel sensor met f/1.7 lens bevat – mogelijk gaat het om een vergelijkbaar camerasysteem als die van de high-end Oppo Find X2 Pro. Een front-camera is niet zichtbaar. Of deze onder het scherm is geplaatst is onbekend.

Wat zijn de voordelen van een smartphone met een oprolbaar display?

Een oprolbaar display heeft verschillende voordelen ten opzichte van een opvouwbaar scherm. Aangezien het toestel niet dubbel gevouwen hoeft te worden, zal deze in z’n meest compacte vorm beduidend slanker zijn. Dit komt de draagbaarheid van het apparaat ten goede.

Bovendien heb je niet te maken met een scharnier – wat nog altijd wordt gezien als het zwakste onderdeel van een opvouwbare telefoon. Ook hoeven er minder camera’s ingebouwd te worden, om toch dezelfde gebruikerservaring te kunnen bieden.

Smartphonefabrikanten zien de oprolbare smartphone dan ook als the-next-step ten opzichte van opvouwbare smartphones. Meerdere fabrikanten hebben inmiddels zo’n toestel in ontwikkeling, waaronder LG Electronics, Samsung en TCL. Ook Huawei en Xiaomi lijken aan zo’n type telefoon te werken.

Vooralsnog is het onbekend of en wanneer je de Oppo X 2021 kunt kopen. Of dit toestel komend jaar daadwerkelijk wordt uitgebracht zal ongetwijfeld samenhangen met de vraag vanuit de markt. Op de achtergrond lijkt Oppo ook aan een uittrekbare smartphone te werken die verticaal uitgetrokken kan worden, in plaats van horizontaal. Zodoende zou deze telefoon een uitstekend alternatief kunnen vormen voor de huidige clamshell telefoons – zoals de Samsung Galaxy Z Flip en Motorola RAZR 5G.