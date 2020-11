Oppo smartphone met verticaal uittrekbaar scherm Compact, vierkant vormgegeven Oppo telefoon kan eenvoudig uitgetrokken worden, waarna het totale displayoppervlak aanzienlijk vergroot wordt.

Komende week vind het jaarlijkse event Oppo INNO Day 2020 plaats. Tijdens het digitale evenement, dat via een livestream te volgen is, zal Oppo een inkijkje geven in de laatste technologische doorbraken. Onder de noemer ‘Leap into the Future’ zal er ook aandacht besteedt worden aan human-tech interacties. Vooralsnog blijft het gissen wat Oppo komende week exact zal onthullen. Vermoedelijk zal de supersnelle laadtechnologie van Oppo aan bod komen, ook zal er waarschijnlijk meer bekend worden over de in ontwikkeling zijnde in-display selfie camera technologie en de AR-bril.

Mogelijk dat er tijdens het event ook meer onthult wordt over nieuwe type Oppo smartphones, zoals opvouwbare smartphones. Zo gaan er geruchten de ronde dat Oppo een binnenwaarts opvouwbare telefoon in ontwikkeling heeft. Begin vorig jaar toonde de Chinese fabrikant al een werkend prototype van een buitenwaarts opvouwbare smartphone. Daarnaast lijkt Oppo te werken aan een uittrekbare smartphone, zo blijkt uit een nieuw octrooi.

Oppo mobiele telefoon met uittrekbaar display

Eind april 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) voor een compacte mobiele telefoon met een uittrekbaar display. De documentatie werd vandaag, 13 november 2020, vrijgegeven en bevat 28 afbeeldingen waarop deze unieke Oppo smartphone van alle kanten getoond wordt.

In z’n meest compacte vorm heb je een vierkant vormgegeven mobieltje tot je beschikking. Deze is klein en slank genoeg om in je broekzak te stoppen. Zowel de boven- als onderzijde van deze Oppo telefoon is prachtig afgerond, dat geldt tevens voor het display – wat het toestel een bijzonder futuristische uitstraling meegeeft.

Het unieke aan deze mobiele telefoon is de mogelijkheid om het schermoppervlak te vergroten, door de telefoon uit te trekken. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een flexibel display. Tijdens het vergroten van het displayoppervlak zal het bovenste framedeel meebewegen, waardoor het scherm ook in uitgevouwen stand aan alle kanten beschermd blijft door de behuizing – dit zal de duurzaamheid ongetwijfeld ten goede komen.

Helemaal uitgevouwen wordt het scherm met ongeveer de helft vergroot, ten opzichte van de meest compacte stand. Er is geen selfie-camera zichtbaar, vermoedelijk zal Oppo deze onder de display willen plaatsen. Halverwege vorig jaar toonde Oppo al een smartphone met een camera onder het scherm. Destijds werd vermeld dat de beeldkwaliteit nog niet toereikend was om toe te passen in een eindproduct.

Hoewel er vooralsnog geen Oppo smartphones verkrijgbaar zijn met een in-display camera wordt deze technologie op de achtergrond nog wel verder doorontwikkeld. Vermoedelijk zal de nieuwe generatie in-display selfie camera tech ook aan bod komen tijdens INNO Day 2020.

Op de achterzijde is in het bovenste deel van de behuizing één camera geplaatst, die ten alle tijden bruikbaar blijft. Wanneer het scherm wordt uitgetrokken beweegt deze camera mee, samen met het bovenste framedeel. Het is overigens best mogelijk dat Oppo in het uiteindelijke ontwerp besluit om meerdere rear camera’s naast elkaar te integreren.

Aangezien het een design patent betreft blijven bepaalde aspecten, zoals de batterij, onderbelicht. Oppo staat natuurlijk bekend om haar SuperVooC snellaad-technologie. Zo introduceerde het bedrijf halverwege dit jaar een 125 Watt bedrade oplader en een 65 Watt wireless oplader. Als Oppo inderdaad voornemens is om deze smartphone te ontwikkelen, dan zal het ongetwijfeld ook over bijzonder snelle laadtechnologie beschikken.

Daarnaast mag je er vanuit gaan dat het een 5G telefoon wordt. Tenslotte heeft Oppo inmiddels een breed assortiment aan 5G compatibele smartphones. Denk bijvoorbeeld aan de Oppo Reno 4 en Oppo Find X2 modellen.

Voordelen van een uittrekbare smartphone

Of Oppo daadwerkelijk een uittrekbare smartphone in ontwikkeling heeft blijft vooralsnog onbekend. Het is echter zeker niet ondenkbaar, temeer omdat dit niet de eerste keer is dat LetsGoDigital over een uittrekbare Oppo smartphone rapporteert. In augustus dit jaar toonde LetsGoDigital ook een enigszins vergelijkbare Oppo slider smartphone met een uittrekbaar display.

De uittrekbare Oppo telefoon lijkt in ieder geval een erg gebruiksvriendelijke vormfactor te hebben – afgezien van het feit dat dit toestel ook bijzonder modern oogt, mede dankzij het afgeronde display aan de boven- en onderzijde. Opgevouwen heb je namelijk een uiterst compact en slank mobieltje tot je beschikking, die je eenvoudig in je handpalm legt of in je broekzak opbergt.

Doordat het geen opvouwbare smartphone betreft zal het toestel in z’n meest compacte vorm ook beduidend slanker zijn dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip in gesloten stand. Door het scherm vervolgens uit te trekken ontstaat een volwaardige telefoon met een display van pak en beet 6,7” – vergelijkbaar met de huidige topmodellen van Oppo. Het zou dan ook een uitstekend alternatief kunnen zijn voor clamshell opvouwbare telefoons.

Wellicht krijgen we komende week meer te horen over Oppo’s plannen aangaande smartphones met een flexibel display. Oppo INNO Day 2020 vindt plaats op dinsdag 17 november en gaat om 09:00 Nederlandse tijd van start.

Bekijk hier het patent van de Oppo smartphone with expandable display.