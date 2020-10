Oppo Reno Flip 5G telefoon Oppo ontwikkelt een opvouwbare telefoon met een binnenwaarts vouwbaar flexibel display. Deze clamshell telefoon beschikt over een ingenieus scharnier.

Oppo brengt met regelmaat nieuwe smartphones uit, zo werden de Reno4 5G Series afgelopen week onthuld – bestaande uit drie spraakmakende 5G telefoons. Hoewel de Chinese smartphonefabrikant bekend staat om innovatie en vooruitstrevendheid is er tot op heden geen Oppo opvouwbare telefoon uitgebracht. Toch toonde het bedrijf begin 2019 al een prototype van een Oppo opvouwbare smartphone. Dit model bood echter te weinig toegevoegde waarde voor de gebruiker, zo liet de president van Oppo destijds weten.

In de maanden die volgden heeft Oppo verschillende opvouwbare telefoon ontwerpen gepatenteerd. Zo rapporteerde LetsGoDigital over een opvouwbare telefoon van Oppo die uitvouwt tot een tablet en over een pop-up camera beschikt. Recentelijk legde het bedrijf ook een clamshell model vast.

Bij alle genoemde inklapbare telefoons vouwde het flexibele display naar de buitenzijde. Hierdoor is het scherm beduidend minder goed beschermd wanneer je de telefoon opgevouwen met je meeneemt. Inmiddels lijkt Oppo echter ook te werken aan een binnenwaarts vouwbare smartphone.

Oppo opvouwbare telefoon met clamshell design

In februari dit jaar diende Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een octrooi in bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) voor een ‘Foldable terminal’. De documentatie werd op 3 september 2020 goedgekeurd en gepubliceerd.

De 41-pagina tellende documentatie gaat in hoofdzaak om het scharnier. Het gaat om een roterend scharnier met tandwielen. Een tweetal afdekplaten zijn roteerbaar gekoppeld met de draagplaat en maken het mogelijk om de behuizing uit te schuiven ten opzichte van de afdekplaten. Zodoende kan het lengteverschil tussen het beeldscherm en de behuizing opgevangen worden, tijdens het op- en uitvouwen. Dit komt de duurzaamheid van het apparaat ten goede.

Het scharnier is iets breder vormgegeven dan de telefoon zelf. Hierdoor moet het mogelijk worden om de telefoon op verschillende punten vast te zetten. Denk aan de Flex mode op de Samsung Galaxy Z Flip. Het scharnier van de vouwbare Oppo telefoon toont overigens veel overeenkomsten met de vorige week door ons behandelde HTC opvouwbare smartphone. Bij Oppo zit het flexibele scherm echter aan de binnenzijde, terwijl het bij HTC om een buitenwaarts vouwbaar scherm ging.

Scharnier met 4 gebruikersstanden

Een goed werkend scharnier zal in belangrijke mate zorgdragen voor een betere gebruikerservaring. Zo wil je geen vreemde kraakgeluiden horen tijdens het vouwen, ook mag het scharnier niet te stroef werken. Maar te soepel is ook niet goed, want dan kan het toestel weer te makkelijk uitvouwen in je broekzak. Daarnaast moet voorkomen worden dat er stof- en vuil in het mechanisme kan komen, wat de werking van het vouwproces negatief kan beïnvloeden.

Kortom, een goed werkend scharnier is nog niet zo eenvoudig om te ontwikkelen, maar wel erg belangrijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat smartphonefabrikanten hier een belangrijk focuspunt van maken. Zo werd het scharnier van de Samsung Galaxy Z Fold 2 ook verbeterd, deze kun je nu vastzetten in een hoek van 75 of 115 graden. Bij de gepatenteerde Oppo telefoon moet het mogelijk worden om de telefoon op 4 punten vast te zetten: in een hoek van 30 graden, 60 graden, 90 graden en 120 graden.

De vormgeving van het scharnier moet er tevens voor zorgen dat deze Oppo telefoon een uiterst slank design krijgt. De Chinese fabrikant zet vaker in op ultra slim ontwerpen, zo was de Oppo Find X2 Neo ’s werelds dunste 5G telefoon en ook de nieuwe Reno4 Pro is erg slank uitgevoerd, zeker als je je bedenkt dat deze telefoon over 65W SuperVooC 2.0 snellaad-technologie beschikt.

Ook zou dit scharnier ervoor moeten zorgen dat het scherm geen kreuken vertoont op de vouwlijn, wanneer je de inklapbare telefoon in uitgevouwen stand gebruikt. Het buigbare displaydeel wordt continue goed ondersteunt, waardoor er geen concaaf oppervlak kan ontstaan – aldus de patentomschrijving.

Oppo Reno Flip 5G smartphone gevisualiseerd

Om een beter beeld te krijgen bij de gepatenteerde vouwtelefoon van Oppo heeft het design team van LetsGoDigital een reeks 3D renders ontworpen. De productrenders zijn gebaseerd op de patentafbeeldingen en zijn louter bedoelt ter illustratie – je kunt dit product niet kopen. Aangezien het een utility patent betreft, en dus geen design patent, blijven bepaalde designaspecten ook onderbelicht.

Zo is het onduidelijk wat Oppo’s plannen zijn aangaande een cover display. Zo’n tweede display is handig wanneer je de telefoon dichtgevouwen gebruikt. Hierop kunnen notificaties, maar ook binnenkomende berichtjes en oproepen getoond worden. De huidige flip telefoons, denk aan de Motorola Razr 5G en de Z Flip 5G beschikken beide over een cover-display. Waarschijnlijk zal ook Oppo besluiten om zo’n tweede scherm te integreren wanneer het daadwerkelijk besluit om een clamshell telefoon uit te brengen.

Ook blijft het helaas onduidelijk wat voor een camerasysteem Oppo wil toepassen. Voor de renders hebben we gekozen voor een triple camera, zoals we ook zien bij de laatste topmodellen van het merk – denk aan de Oppo Find X2 Pro en de Reno4 Pro. Mogelijk ziet Oppo kans om er ook een 5x Hybrid Zoom lens in te verwerken, ten slotte is er geen enkele andere fabrikant die zoveel smartphones heeft uitgebracht met een 5x of zelfs 10x Hybrid Zoom functie.

Waar Oppo vorig jaar meerdere telefoonmodellen met pop-up camera heeft uitgebracht is dit niet langer het geval bij de 2020 modellen. In plaats daarvoor is er gekozen voor een hole-punch camera, waarbij een klein gaatje in het scherm wordt gemaakt waar de selfiecamera achter schuil gaat. Deze trend hebben we ook doorgetrokken in onze renders.

Oppo legt in toenemende mate nadruk op de video kwaliteit. Zo zijn de nieuwe Reno4 en Reno4 Pro beide voorzien van een Ultra Night mode. Ook is er een Ultra Steady Video 3.0 ingebouwd, deze geavanceerde optische beeldstabilisatie maakt het mogelijk om trillingsvrije video opnames te maken ook wanneer je veel beweegt tijdens de opname. Het ligt voor de hand dat dit soort nieuwe technologieën ook in de vouwtelefoon van Oppo verwerkt zullen worden.

Het overgrote merendeel van alle Oppo 2020 smartphone modellen bieden ondersteuning voor het supersnelle 5G mobiele netwerk. Waar andere fabrikanten keuze bieden uit 4G en 5G modellen zijn alle mid-range en high-end Oppo smartphones tegenwoordig voorzien van 5G ondersteuning.

Oppo was overigens ook de allereerste fabrikant die een 5G smartphone in Europa introduceerde, de Reno 5G. En ook in Nederland was het bedrijf de eerste, met de lancering van de Find X2. Je mag er dan ook vanuit gaan dat Oppo’s opvouwbare smartphone ook een 5G telefoon zal worden.

Een ander punt waar Oppo in weet te excelleren is snelladen. Zo worden de Find X2 (Pro) en Reno4 (Pro) allemaal geleverd met een 65 Watt snellader, waardoor je een lege batterij binnen 35 minuten weer volledig kunt opladen. Deze technologie wordt door Oppo SuperVooC 2.0 Flash Charge genoemd.

Oppo blijft continue op zoek naar nieuwe methodes om nog betere en snellere prestaties te bereiken. Zo introduceerde het bedrijf in juli dit jaar zelfs een 125W oplader, evenals een 65W AirVooC snellader. Mogelijk dat deze technologie te zijner tijd ook in de vouwtelefoon van Oppo terug te vinden zal zijn. In ieder geval is het zo goed als zeker dat het toestel bijzonder snel op te laden zal zijn.

Ook op het gebied van geheugen verwachten we imposante getallen terug te zien. Zo worden budget modellen zoals de Reno4 Z al standaard voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen.

Het blijft echter nog wel de vraag; wanneer kunnen we de eerste opvouwbare Oppo telefoon verwachten? Helaas blijft dit vooralsnog koffiedik kijken, het is echter zeker niet ondenkbaar dat binnen nu en een half jaar de eerste Oppo vouwtelefoon geïntroduceerd zal worden. Vermoedelijk zal zusterbedrijf Vivo niet veel later volgen.

Concurrent Xiaomi zou naar verluidt zelfs dit jaar nog een opvouwbare smartphone willen presenteren. Ook Huawei lijkt op het punt te staan een volledig nieuw model te introduceren, de Huawei Mate X2 krijgt hoogwaarschijnlijk een binnenwaarts vouwbaar display – in tegenstelling tot de Mate X en Mate Xs.

Bekijk hier het patent van de Oppo Reno Flip smartphone.

