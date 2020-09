HTC opvouwbare smartphone die je wellicht nooit kunt kopen De eerste 5G telefoon van HTC is inmiddels een feit, daarnaast lijkt de fabrikant zich bezig te houden met de ontwikkeling van een opvouwbare smartphone.

Lange tijd bleef het angstvallig stil rondom nieuwe HTC smartphones. De Taiwanese fabrikant besloot haar pijlen volledig te richten op de VR-markt. Nadat HTC in september 2019 een nieuwe CEO heeft aangesteld lijkt er echter weer wat meer beweging in de zaak te komen. 5G moet nieuwe kansen bieden, vooral in het hoge middensegment zou het bedrijf nog mogelijkheden zien. Dit leidde in juni dit jaar tot de onthulling van de HTC U20, de eerste 5G telefoon van het merk. Gelijktijdig werd er ook een goedkope HTC telefoon geïntroduceerd, de Desire 20 Pro. Laatstgenoemde kun je ook in Nederland kopen, de U20 is niet in ons land verkrijgbaar.

In een openhartig interview heeft de nieuwe CEO van HTC, dhr. Yves Maitre, de verwachting uitgesproken om uiterlijk in 2025 weer over een winstgevende smartphone divisie te beschikken. Mogelijk zelfs sneller, dit zal mede afhangen van de snelheid waarmee netwerkproviders 5G uitrollen, zo werd eraan toegevoegd.

5G is echter niet de enige belangrijke ontwikkeling op smartphone-gebied. De flexibele display zorgt ook voor totaal nieuwe type smartphones en bedieningsmogelijkheden. Denk aan opvouwbare smartphones, uittrekbare smartphones en zelfs oprolbare smartphones. Er zijn inmiddels verschillende fabrikanten die een vouwtelefoon hebben geïntroduceerd, waaronder Samsung, Motorola en Huawei.

Maar hoe zit het eigenlijk met HTC… als het bedrijf weer wil innoveren, dan kan het de trend van opvouwbare displays toch moeilijk overslaan? Een nieuw patent duidt aan dat HTC wel degelijk een vouwbare smartphone in ontwikkeling heeft.

HTC opvouwbare smartphone

Op oudejaarsdag 2019 -drie maanden na de aanstelling van de nieuwe CEO- heeft HTC Corporation een patent aangevraagd in Amerika voor een ‘Foldable display device’. De documentatie werd op 20 augustus 2020 vrijgegeven en gepubliceerd in de WIPO (World Intellectual Property Office) database.

In de omschrijving wordt gesproken over een opvouwbaar display apparaat, in de vorm van een smartphone of tablet, waarbij het scharnier het mogelijk moet maken om het toestel half-open of helemaal open te kunnen gebruiken. Alle benodigde componenten voor het scharnier worden uitgebreid besproken.

Aan beide zijkanten van de gepatenteerde HTC telefoon zijn ter hoogte van het scharnier twee ondersteuningsmodules aangebracht waarin verschillende tandwielen zijn verwerkt. Dit systeem moeten ervoor zorgen dat het flexibele display paneel niet overmatig wordt uitgerekt tijdens het vouwproces. Zodoende kan de kans op rimpels in het scherm verkleind worden, zo staat in de documentatie vermeld.

Door dit mechanisme steekt het scharnier wel iets uit ten opzichte van de behuizing. Het blijft dan ook even de vraag hoe dit in de praktijk zal functioneren; blijft je niet achter het scharnier steken wanneer je het toestel wilt opbergen in je broekzak? En hoe zit het met stof- en vuil; kan dit niet gaan ophopen rondom het scharnier? Helaas blijven deze aspecten onbeantwoord.

Het flexibele scherm van deze HTC opvouwbare smartphone bevindt zich aan de buitenzijde wanneer je het toestel vouwt, dit wordt ook wel een ‘outward folding device’ genoemd. De Huawei Mate X en Mate Xs hebben een enigszins vergelijkbaar design – hoewel deze toestellen uitvouwen in de breedte (tablet), in plaats van in de lengte (clamshell). Voorts lijkt HTC ervoor te kiezen om een volledig full screen scherm te implementeren, zonder brede camera bies. Hierdoor blijft het wel onduidelijk wat HTC´s plannen zijn omtrent het camerasysteem.

Door het display aan de buitenzijde te plaatsen vervalt de noodzaak van een separaat cover-display, zodoende kan er op de productiekosten bespaard worden. Er zit echter ook een duidelijk nadeel aan; het flexibele scherm kan namelijk veel makkelijker beschadigen wanneer je deze met je meedraagt. Toch lijkt HTC hier vooralsnog de meeste potentie in te zien.

Uit de patentdocumentatie valt op te maken dat de ontwikkeling van deze HTC opvouwbare smartphone zich nog in de beginfase verkeerd. Zo ligt de focus op het scharnier en niet zozeer op het mobiele apparaat zelf. Hierdoor blijven bijbehorende functies onbesproken – denk aan de vormgeving, maar ook de camera’s, de knoppen en aansluitingen etc. Desalniettemin is het interessant om te zien dat ook HTC zich op de achtergrond bezig houdt met de implementatie van een flexibel display in een smartphone.

Het design team van LetsGoDigital heeft op basis van dit octrooi een reeks 3D kleuren renders gemaakt om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren. Wij hebben ons de vrijheid voorbehouden om bepaalde missende design elementen zelf in te vullen. Zo hebben we gekozen voor een clamshell model, temeer omdat er in de documentatie meermaals wordt gesproken over de mogelijkheid om de opvouwbare smartphone zowel half-open als helemaal open te kunnen gebruiken. Een half-open stand lijkt vooral toegevoegde waarde te bieden wanneer je de telefoon horizontaal vouwt – denk bijvoorbeeld aan de Flex mode op de Galaxy Z Flip.

Desalniettemin zou HTC deze technologie ook kunnen toepassen voor een vouwtelefoon die uitvouwt tot een tablet formaat – waarbij een soort laptop-scherm ontstaat wanneer je het apparaat in half-open stand gebruikt, denk aan de Samsung Galaxy Z Fold 2. HTC spreekt echter over het kosten-efficiënt te werk gaan; een clamshell model is beduidend goedkoper en makkelijker om te produceren dan een verticaal vouwbaar apparaat. Hoe dan ook, ongeacht of het om een horizontale of verticale vouwlijn gaat, het gepatenteerde scharnier is alleen bruikbaar voor HTC telefoons waarbij het flexibele display aan de buitenzijde geplaatst wordt.

Optioneel zou er gekozen kunnen worden voor een hole-punch camera, zoals HTC reeds heeft toegepast bij de recent geïntroduceerde HTC U20 5G telefoon. Daarnaast zou er een camerasysteem op de achterzijde geplaatst kunnen worden, voor de renders hebben we gekozen voor een triple camera. Het is echter ook mogelijk dat HTC alleen een selfie-camera zal implementeren. Ten slotte beschik je dan al over voldoende fotografie mogelijkheden, want als je het toestel opvouwt ontstaat er een dual display telefoon waarbij je het scherm aan de achterzijde kunt gebruiken als viewfinder. Bovendien werkt een separaat camerasysteem aan de achterzijde alleen wanneer je de telefoon volledig open gebruikt. Door dit camerasysteem helemaal weg te laten kan er opnieuw op de kosten bespaard worden.

HTC en de smartphone industrie

HTC was natuurlijk al actief in de telefoonbranche ten tijde van de feature phones. Het bedrijf werd opgericht in 1997 door mevr. Cher Wang en dhr. Peter Chou. Eerstgenoemde bleef tot september 2019 aan als CEO van het bedrijf en is nog altijd actief als voorzitter van het HTC bestuur.

Door de jarenlange ervaring heeft de Taiwanese producent door de jaren heen tal van verschillende type toestellen uitgebracht, denk bijvoorbeeld aan de HTC Touch klaptelefoon. Maar bijvoorbeeld ook de HTC P4350 slider telefoon. Daarnaast bracht het bedrijf compacte zakcomputers met toetsenbord uit, zoals de HTC Touch Pro2 en de HTC TyTN II. Door de grote verschillen in vormfactor vergde deze telefoons ook een totaal andere manier van bediening en besturing. Op dat gebied heeft HTC dus al de nodige ervaring opgedaan.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar HTC was ook de allereerste smartphone fabrikant die een Android telefoon introduceerde. Destijds behoorde HTC tot één van de grootste telefoonfabrikanten. De eerste Android smartphone was de HTC Dream, ook wel bekend als de T-Mobile G1 – dit telefoonmodel werd halverwege 2008 aangekondigd. Deze slider smartphone met Azerty toetsenbord werd geroemd om zijn solide en robuuste design met uitstekende hardware, destijds werd er echter nog getwijfeld aan het Android OS door gebrek aan functionaliteit en third-party software.

Naderhand heeft HTC ook nog aan de wieg gestaan van de Google Nexus en Google Pixel smartphones. Zo werd begin 2010 de Google Nexus One uitgebracht in samenwerking met HTC. In 2016 werd zelfs de allereerste Google Pixel smartphone nog gefabriceerd door HTC. Ook de Pixel XL en Pixel 2 werden door HTC ontworpen. Sinds de Pixel 3 heeft Google de ontwikkeling geheel voor eigen rekening genomen. In de tussentijd heeft Google overigens ook telefoons uitgebracht die in samenwerking met LG en Samsung zijn ontworpen.

Waar fabrikanten zoals Google, Samsung en Apple nooit zijn gestopt met innoveren, is dit bij HTC wel het geval geweest. Niet innoveren betekent stilstaan, wat automatisch resulteert in een achteruitgang. Daar kwam bij dat HTC té vroeg in de markt van VR is gestapt. Deze premature markt is nog altijd nauwelijks winstgevend. Toch verwacht HTC aan de winnende hand te zijn. De nieuwe CEO ziet een kansrijke toekomst weggelegd voor zowel de VR-afdeling als de smartphone divisie van HTC.

De tijd zal moeten uitwijzen of HTC daadwerkelijk nog in staat is om in deze overvolle smartphone industrie een winstgevende onderneming neer te zetten. Ten slotte vergt dit meer dan alleen het uitbrengen van nieuwe modellen. Ook de marketing divisie zal opnieuw op poten gezet moeten worden, zo is het bedrijf in Europa nog maar zeer minimaal actief.

Deze HTC telefoon kun je nog wel kopen

De ‘laatste’ HTC smartphone modellen – de U12+ en de U12 Life uit 2018 – kun je niet meer kopen in Nederland, hetzelfde geldt voor de mid-range Desire 12 / 12s. Het nieuwe 5G toestel is (vooralsnog) alleen uitgebracht in thuisland Taiwan. Dat geldt tevens voor de vorige maand geïntroduceerde HTC Wildfire X.

Zodoende blijft alleen de Desire 20 Pro nog over, dit telefoonmodel is sinds augustus 2020 verkrijgbaar via BelSimpel. Veel kleuren varianten zijn er echter niet; zwart is de enige optie. De quad-camera smartphone kreeg in Nederland een adviesprijs van €280. Hoewel deze HTC telefoon pas een maandje verkrijgbaar is kun je de Desire 20 Pro nu al kopen in de aanbieding, voor €250.

Bekijk hier de documentatie van de HTC opvouwbare smartphone.