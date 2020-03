BelSimpel heeft de Oppo Reno 2 in de aanbieding Op zoek naar een Android smartphone met goede camera specs, een helder display én een krachtige batterij? De Oppo Reno 2 is de juiste keuze!

In oktober 2019 kondigde Oppo de Reno 2 aan. ‘Een interessante smartphone met high-end functies voor een betaalbare prijs’, zo concludeerde we destijds in onze Oppo Reno 2 review. Inmiddels is deze Android smartphone met viervoudige camera alweer verschillende maanden verkrijgbaar, wat betekent dat je al een leuke korting kunt krijgen. Bovendien hebben eindgebruikers inmiddels ook hun oordeel kunnen geven. Zo beoordelen de klanten van BelSimpel de Reno 2 met een 9,2 ‘Uitstekend’.

De prijs/kwaliteit verhouding is bovengemiddeld goed, hetzelfde geldt voor de snelheid, batterijduur, het scherm en de camera. Al met al heeft Oppo met de Reno 2 een zeer complete smartphone in de markt gezet die het qua functionaliteit kan opnemen tegen de beduidend duurdere smartphonemodellen.

Oppo Reno 2 kopen bij BelSimpel

Tijdens de introductie kreeg de telefoon een adviesprijs mee van €500. Inmiddels kun je bij BelSimpel de Reno 2 kopen voor een prijs van €478, dit is de prijs voor een simlockvrij los toestel. Een enorm hoge korting is het misschien niet, maar aangezien de prijs/kwaliteit verhouding al uitzonderlijk goed was, is elk tientje natuurlijk meegenomen.

Besluit je de telefoon met abonnement te kopen, dan kun je nog wat extra korting krijgen, want in verhouding betaal je dan nog minder voor het toestel. Zo rekent Tele2 een toestelprijs van €456. Bij T-Mobile dien je dezelfde prijs te betalen voor de Reno 2 in combinatie met een abonnement. Wat de beste keuze is voor je portemonnee hangt natuurlijk ook samen met het abonnement dat je wenst af te sluiten. Dus vergelijken loont altijd.

Bij BelSimpel kun je deze Oppo Reno kopen als los toestel, maar ook in combinatie met een abonnement. Wil je meer weten over de Reno 2, de Nederlandse retailer heeft ook een videoreview online gezet, waarin de plus en minpunten van dit toestel uitgebreid aan bod komen.

Oppo Reno 2Z het goedkope alternatief

Geef je liever wat minder uit voor je telefoon? Dan kan de Oppo Reno2 Z een uitstekend alternatief bieden. Deze smartphone werd gelijktijdig gelanceerd voor een adviesprijs van €350. Op het moment van schrijven betaal je voor dit model bij BelSimpel een prijs van €345 voor een los toestel. Ook dit toestel kun je met telefoonabonnement kopen, zo betaal je bij Vodafone en KPN een bedrag van €288 aan toestelkosten voor de Reno2 Z – ongeacht of je een eenjarig of tweejarig abonnement afsluit.

Oppo Find X2 smartphones

Ben jij juist op zoek naar een echte high-end smartphone met 5G connectiviteit? Afgelopen week werden de Oppo Find X2 en Find X2 Pro onthuld, deze smartphones worden aangedreven door de meest krachtige processor van dit moment en beschikken over een 3K scherm met een 120 Hz refresh rate. Ook op cameragebied zullen deze toestellen niet teleurstellen.

Deze 5G telefoons zijn per direct verkrijgbaar in Nederland bij T-Mobile en MediaMarkt voor een adviesprijs van €1000 voor de Find X2 (12GB/256GB). Voor het Pro model (12GB/512GB) met 10x Hybrid zoom functie dien je €200 extra te betalen.