Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen met of zonder abonnement Samsung's nieuwe opvouwbare smartphone is nu verkrijgbaar. De Galaxy Z Fold 2 kost €2000 als los toestel. Met abonnement krijg je korting op de toestelprijs.

In augustus kondigde Samsung tijdens de Galaxy Unpacked 2020 Summer Editie een reeks nieuwe smartphones aan, waaronder de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Tegelijkertijd werd ook de Galaxy Z Fold2 aangekondigd, als opvolger van de Galaxy Fold. De nieuwe vouwtelefoon heeft niet alleen een andere naam gekregen, het toestel is ook op veel vlakken verbeterd. Desalniettemin heeft Samsung de adviesprijs weten te verlagen naar €2.000. Wat mag je van deze inklapbare telefoon verwachten en waar kun je dit toestel kopen?

De Samsung Galaxy Z Fold 2 borduurt voort op Samsung’s eerste opvouwbare telefoon; de Galaxy Fold. Zo beschik je dichtgevouwen over een reguliere smartphone en opengevouwen over een grote tablet. Het nieuwe model heeft een vernieuwd design met een groter 6,2″ cover display, ook is het scharnier verbeterd. Het 7,6-inch flexibel display ondersteunt nu ook 120 Hertz. Bovendien zijn er tal van nieuwe bedieningsmogelijkheden toegevoegd, waaronder Flex mode met App Continuity.

Ook is de smartphone voorzien van een beter camera systeem met verschillende nieuwe functies, waaronder de Dual Preview mode, de Capture View modus en de Pro Video modus. Daarnaast is de nachtmodus verbetert, waardoor je ook in slechte lichtomstandigheden herinneringswaardige foto- en video opnames kunt maken.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen

Samsung’s nieuwste vouwtelefoon is vanaf heden verkrijgbaar in Nederland, in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze. Wil je de Samsung Z Fold 2 kopen als simlockvrij los toestel, dan moet je rekening houden met een adviesprijs van €2.000. Het toestel beschikt standaard over 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Het vorige model was in Nederland uitsluitend verkrijgbaar met 4G, de nieuwe variant is een 5G telefoon.

In combinatie met een 5G abonnement kun je dus gebruik maken van het supersnelle 5G netwerk, dat in Nederland inmiddels is geactiveerd door Vodafone, KPN en T-Mobile. Het zal echter nog wel enige tijd gaan duren alvorens een landelijke 5G dekking wordt gegarandeerd, mocht je in een gebied zitten waar alleen 4G wordt ondersteunt dan zal de telefoon automatisch terugschakelen naar 4G LTE.

Heb je destijds de Galaxy Fold of Galaxy Z Flip gekocht en zou je dit toestel graag willen inruilen voor het nieuwe model? Dan ontvang je tot en met 8 november 2020 maar liefst €300 extra inruilkorting, mits je deze inruilt via de website van Samsung. Wil je de Galaxy Z Fold 2 leasen, dan betaal je tijdens de actieperiode slechts €1 aansluitkosten, in plaats van €99. Hiervoor dien je de actiecode ‘LEASE2020’ te gebruiken, deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2020.

Daarnaast biedt Samsung momenteel de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de Samsung Care+ verzekering, gedurende 1 jaar. Voor deze verzekering betaal je normaal gesproken €300, door deze optie toe te voegen aan je winkelwagen ben je automatisch 1 jaar beschermt tegen onopzettelijke schade – waaronder schade aan het display.

Wil je de opvouwbare smartphone met abonnement kopen? Dan kun je bij verschillende telecomproviders terecht, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Hollands Nieuwe. In combinatie met een abonnement vallen de toestelkosten wat lager uit, gemiddeld hanteren providers momenteel een toestelprijs van € 1.895 – dat is ruim €100 goedkoper ten opzichte van een los toestel. De tarieven voor het bellen en de data zijn overigens gelijk, ongeacht of je kiest voor een sim only abonnement of een abonnement met telefoon.

Optionele accessoires voor de Samsung Z Fold 2

Het vorige model werd geleverd met een gratis Aramid Cover. Bij de Galaxy Z Fold 2 wordt geen telefoonhoesje meegeleverd. Vanzelfsprekend is het wel raadzaam om een hoesje aan te schaffen, Samsung biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo kun je kiezen voor een Aramid Standing Cover (á €60) of een Leather Cover (á €80) – eerstgenoemde is uitsluitend verkrijgbaar in het zwart. Het leren hoesje kun je ook kopen in de kleuren bruin en groen.

Daarnaast is de Z Fold compatibel met de Wireless Charger Convertible (á €50), de Galaxy Buds Live draadloze oordopjes (á 190) en de Galaxy Watch 3 smartwatch (vanaf prijs van €430). Er worden overigens ook standaard USB-C oordopjes meegeleverd, dit zijn AKG oortjes. Daarnaast wordt er een reisadapter meegeleverd en ook een datakabel en uitwerppinnetje zitten bij de verkoopdoos inbegrepen.