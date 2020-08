Opvouwbare Oppo telefoon met display aan de buitenzijde Oppo ontwikkelt een compacte opvouwbare smartphone met een flexibel scherm aan de buitenzijde. De klaptelefoon wordt voorzien van hoekdetectie.

Verschillende fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere opvouwbare telefoon modellen uitgebracht, denk aan merken zoals Samsung, Huawei en Motorola. Daarnaast zijn er een handjevol Chinese fabrikanten, waaronder Xiaomi en Oppo, die ook aan een vouwbare telefoon werken. In februari 2019 toonde Oppo haar eerste opvouwbare smartphone aan het publiek, tijdens MWC 2019. Deze vouwtelefoon toonde opvallend veel gelijkenissen met de Huawei Mate X – die exact één dag eerder gepresenteerd werd. In tegenstelling tot de Mate X is het vouwtoestel van Oppo echter nooit uitgebracht.

Een officiële reden is hiervoor niet gegeven, mogelijk wil de Chinese fabrikant wachten totdat de vraag naar smartphones met een flexibel scherm groter wordt, de duurzaamheidsproblemen opgelost zijn en de verkoopprijzen gunstiger c.q. goedkoper worden. Dat wil echter niet zeggen dat Oppo op de achtergrond niet verder gaat met de ontwikkeling van dergelijke vouwbare apparaten.

Vorig jaar toonde LetsGoDigital al eens een Oppo opvouwbare telefoon met een pop-up camera, ook rapporteerde we over een opvouwbare telefoon van Oppo met een telescopische camera. Beide toestellen kon je uitvouwen tot een tablet formaat, bij beide modellen ging het ook om een vouwbaar scherm dat zich aan de buitenzijde bevindt als je het toestel opvouwt – vergelijkbaar met de Huawei Mate X / Mate Xs.

Oppo telefoon met vouwbaar display aan de buitenzijde

Ditmaal lijkt Oppo de mogelijkheid te onderzoeken om een langwerpige vouwtelefoon te ontwikkelen, in plaats van een toestel dat uitvouwt tot een tablet. Er zijn reeds enkele clamshell telefoons uitgebracht, denk aan de Motorola Razr en de Samsung Galaxy Z Flip. Deze smartphones zijn beduidend kleiner dan de toestellen die uitvouwen tot een tablet.

Bij een clamshell design, ook wel klaptelefoon genoemd, heb je uitgevouwen een volwaardige telefoon in handen, terwijl je opgevouwen een uiterst compacte telefoon met je mee draagt. Oppo lijkt echter te overwegen om het flexibele scherm aan de buitenzijde te plaatsen – een vergelijkbaar ontwerp werd eerder dit jaar ook vastgelegd door ZTE.

In januari 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office). Op 30 juli 2020 werden het octrooi genaamd ‘Foldable housing assembly and foldable electronic apparatus’ goedgekeurd en gepubliceerd.

Opgevouwen beschik je over een uiterst compact mobiel apparaat, waarbij je zowel de voor- als achterzijde over een groot schermoppervlak beschikt. Hierdoor vervalt de noodzaak van een cover-display, ten slotte blijft het hoofdscherm gewoon bruikbaar als de telefoon is opgevouwen. Ook is het hierdoor overbodig om een front-camera in te bouwen, de hoofdcamera´s dienen ten slotte ook als selfie-camera als het toestel is opgevouwen.

De schermranden zijn zeer minimaal gehouden, waardoor je met name opgevouwen over een bijzonder compact mobieltje beschikt. Kijken we naar de achterkant dan zien we aan de bovenzijde een rechthoekig metalen frame. Hier worden de nodige componenten in verwerkt, waaronder een hoekdetectiemodule.

De hoekdetectiemodule berekent de rotatiehoek tussen de twee behuizingen -de ene behuizing wordt voorzien van een magneet, de ander van een Hall-sensor– om zodoende te kunnen bepalen hoe het toestel gebruikt wordt, zodat de gebruikersinterface hier automatisch op kan worden aangepast.

Aan de onderzijde loopt de gepatenteerde Oppo telefoon mooi rond, dit wordt mogelijk gemaakt door het cilindrisch vormige scharnier. Het scherm loopt dan ook door via de onderzijde van het toestel.

Door het scherm vanuit de achterzijde naar voren open te slaan kun je gebruik maken van het totale schermoppervlak. Opengevouwen beschik je over een relatief lang telefoonscherm. De exacte afmetingen worden niet in de documentatie genoemd, vermoedelijk gaat het om een scherm van zo´n 7-inch.

In de documentatie staat verder vermeld dat deze klaptelefoon voorzien wordt van een vingerafdruksensor en een irisherkenningsmodule. Details hieromtrent ontbreken echter. Datzelfde geldt voor het camerasysteem. Logischerwijs wordt deze in het metalen frame aan de achterzijde verwerkt. Ten slotte is hier de meeste ruimte voor de integratie van een camera. Verder is het aannemelijk dat de USB-C aansluiting bij dit toestel aan de bovenzijde geplaatst wordt, zodat je het toestel ook gewoon kunt opladen wanneer deze opgevouwen naast je ligt.

Om een beter gevoel te krijgen bij deze Oppo opvouwbare telefoon heeft LetsGoDigital een serie 3D product renders ontworpen. Deze afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie, het moge duidelijk zijn dat het definitieve eindproduct een iets andere vormgeving zou kunnen krijgen. Ten slotte gaat het utility patent om de technologie die nodig is om zo’n vouwtelefoon te vervaardigen. Hierdoor blijven bepaalde design aspecten, waaronder de plaatsing van de camera’s, de USB-C, speakers en de fysieke knoppen onderbelicht.

Voordelen en nadelen van deze opvouwbare smartphone

Het design van deze Oppo telefoon ziet er duidelijk anders uit dan bestaande vouwbare telefoonmodellen. Tenslotte bevindt het scherm zich aan de buitenzijde. Dit heeft bepaalde voordelen, zo vervalt de noodzaak voor een cover-display en een front-camera, waardoor er op de kostprijs bespaard kan worden. Logischerwijs wordt dit voordeel doorberekend aan de klant door de klaptelefoon voor een interessante prijs in de markt te zetten.

Er zit echter ook een duidelijk nadeel aan, aangezien de display niet beschermd wordt door de behuizing is deze beduidend gevoeliger voor krassen en stoten. De duurzaamheid van flexibele displays is het afgelopen jaar een behoorlijke issue geweest.

Zo werd de lancering van Samsung’s eerste vouwtelefoon uitgesteld nadat er verschillende early reviews van de Galaxy Fold online verschenen waarbij de duurzaamheid ernstig in twijfel werd getrokken. Als gevolg hiervan heeft Samsung het scharnier en de display aangepast.

De nieuwere Z Flip en Z Fold2 beschikken beide over ‘Ultra Thin Glass’ waar nog een dunne screen protector overheen is geplaatst. Deze nieuwe technologie is beduidend krasbestendiger dan voorheen, hoewel verschillende praktijk testen hebben uitgewezen dat dit nog altijd geen optimale oplossing biedt.

Toepassing van buigbaar glas

Oppo staat erom bekend duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. De smartphones worden degelijk gebouwd met een uitstekend gevoel voor detail. Het lijkt dan ook uitgesloten dat Oppo een dure vouwtelefoon uitbrengt waarbij ze vooraf al weten dat het scherm snel krast. Mogelijk dat de oplossing gezocht wordt in een buigbare screen protector.

Oppo maakt (net als veel andere fabrikanten) veelal gebruik van Corning Gorilla Glass voor haar bestaande reeks telefoons. Van de goedkope A-serie tot de innovatieve Reno serie en de high-end Find modellen, de meeste toestellen worden voorzien van een Gorilla Glass screen protector.

Corning heeft eind 2018 al bekend gemaakt een vouwbare variant in ontwikkeling te hebben. Met zo’n glazen screen protector kan het display alsnog krassen vertonen, echter het is dan de screen protector die beschadigd en niet de display zelf. Deze kun je indien gewenst vervangen voor een nieuwe, waardoor je voor een paar tientjes weer over een nieuw, krasvrij scherm beschikt. Zodoende hoef je niet direct te investeren in een volledig nieuw flexibel scherm, waarbij de kosten al snel oplopen tot honderden euro’s.

Op de website van Corning staat vermeld dat het bedrijf verwacht deze nieuwe technologie binnen 12 maanden gereed te hebben voor productie. Die tijd is inmiddels verstreken, waardoor het aannemelijk is dat de eerste opvouwbare smartphones met buigbaar Gorilla Glass komend jaar op de markt worden gebracht.

Wanneer wordt de eerste Oppo opvouwbare telefoon verwacht?

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Oppo haar eerste vouwbare telefoon officieel zal introduceren. De afgelopen maanden zijn er meermaals geruchten geweest dat concurrent Xiaomi haar eerste opvouwbare telefoon eind 2020 / begin 2021 zal uitbrengen.

Oppo en Xiaomi zijn qua innovatie en vooruitstrevendheid erg aan elkaar gewaagd, waardoor de kans bijzonder groot is dat Oppo niet veel langer zal wachten. Het bedrijf is wereldwijd koploper als het gaat om 5G connectiviteit. Ook op het gebied van snelladen en draadloos opladen weet de fabrikant bijzonder hoogstaande technologie te presenteren.

Zo kondigde Oppo afgelopen maand een 125 Watt snellader aan, evenals 65 Watt draadloze oplaadtechnologie. Xiaomi reageerde hierop door de Mi 10 Ultra uit te brengen, deze smartphone ondersteunt 120 Watt bedraad opladen en 55 Watt draadloos opladen.

In thuisland China heeft Oppo een beduidend groter marktaandeel dan Xiaomi, om deze toppositie te behouden zal het bedrijf moeten blijven innoveren. Want ook andere Chinese fabrikanten staan niet stil, denk bijvoorbeeld aan ZTE, Lenovo en TCL – allemaal hebben ze inmiddels meerdere vouwbare toestellen getoond.

Daar komt bij dat meerdere fabrikanten inmiddels alweer een geheel nieuw type mobiele telefoon met flexibel scherm in ontwikkeling hebben, namelijk een uittrekbare smartphone. Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een Oppo slider smartphone met een uittrekbaar display. Fabrikanten zoals Samsung en TCL hebben al eens zo’n type telefoon getoond, al dan niet aan een beperkt gezelschap.

Al met al is de verwachting dat we de komende periode van meerdere fabrikanten verschillende type telefoons met een flexibel scherm mogen verwachten. Deze week gaat IFA 2020 van start, hoewel deze Duitse beurs dit jaar uitsluitend digitaal zal plaatsvinden (door corona) is het niet uit te sluiten dat we toch enkele nieuwe innovaties te zien gaan krijgen. Andere toonaangevende beurzen die nog in het vooruitzicht liggen is CES 2021 en MWC 2021, op beide beurzen zullen ongetwijfeld nieuwe opvouwbare toestellen getoond worden.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo foldable smartphone.

