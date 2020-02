Oppo Reno smartphone met selfie-camera in de schermrand Nieuw designpatent toont Oppo Reno telefoon waarbij de front-camera in de schermrand is geplaatst. Uitstekend alternatief op de controversiële notch!

De afgelopen jaren zijn de randen rondom smartphones drastisch verkleind. Zodoende kunnen onze handzame mobieltjes voorzien worden van een groter displayoppervlak, zonder dat de algehele afmetingen toenemen. Voor de front-camera hebben we sindsdien tal van alternatieven voorbij zien komen. Eerst kwam de controversiële notch, vervolgens werd de pop-up camera populair en tegenwoordig worden steeds meer telefoons voorzien van een punch-hole camera – oftewel een gat in het scherm voor de selfie-camera. Het lijkt er sterk op dat Oppo nóg een alternatief voorhanden heeft.

Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een Oppo telefoon waarbij de front-camera in de bezel verwerkt was. We hebben het dan niet over een kopie van de Google Pixel 4, die weer over een ouderwets brede schermrand beschikt. Oppo ziet kans om in de zeer smalle rand toch nog plaats te maken voor de selfiecamera.

Ditmaal betreft het geen smartphone waarbij de camera in de uiterste bovenste rand verwerkt zit, ditmaal heeft Oppo een patent gedeponeerd waarbij de front-camera geïntegreerd is in de zwarte schermrand. Zo valt de camera totaal niet op en kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de displaygrootte.

Oppo Reno met nieuw vormgegeven front-camera

Het octrooi van Guangdong Oppo Mobile Telecommunications is in maart 2019 ingediend bij de CNIPA. Op 7 februari 2020 is het designpatent goedgekeurd door het Chinese patentbureau. Er zijn maar liefst acht kleuren renders bijgesloten, waarop de onbekende Oppo smartphone van alle kanten getoond wordt. Naast de achttal kleuren afbeeldingen zijn er ook 16 product schetsen opgenomen.

De getoonde Oppo telefoon beschikt over een gouden behuizing. Qua vormgeving toont het toestel sterke overeenkomsten met de Oppo Reno smartphone serie. Binnen deze stijlvolle line-up vind je verschillende soorten telefoondesigns. Sommige beschikken over een pop-up camera, zoals de Reno 2. De recente Reno 3 Pro is uitgerust met een punch-hole camera en de goedkopere telefoons binnen deze line-up beschikken over een notch, waaronder de Reno 3. Mogelijk dat het gepatenteerde model een opvolger wordt, in de vorm van een Reno 4 model.

De zwarte schermrand is iets breder dan bij de Reno 3. Hierdoor past ruwweg 80% van het camerasysteem binnen de schermrand. Zodoende lijkt de inkeping aanzienlijk kleiner dan bij een regulier model met notch. Het lijkt dan ook een uitstekend alternatief te zijn.

Ook de achterzijde van deze Oppo telefoon is in beeld gebracht. Het camerasysteem is in het midden, verticaal onder elkaar geplaatst – gelijk aan de Reno 2 modellen. Het lijkt te gaan om een viervoudige camera en een O-Dot. Laatstgenoemde is het groen gekleurde rondje, de O-Dot steekt iets uit ten opzichte van de behuizing en het camerasysteem, waardoor de achterzijde vrij blijft van krassen als je het toestel neerlegt op tafel.

Opvallend is overigens dat deze smartphone niet over een 3.5mm koptelefoon aansluiting lijkt te beschikken. Tot op heden heeft Oppo veruit de meeste smartphones binnen deze line-up wel degelijk voorzien van een koptelefoonaansluiting. Zal de Chinese fabrikant hier anno 2020 dan toch vanaf stappen, zoals al zoveel fabrikanten hebben gedaan? De tijd zal het moeten uitwijzen.

Duidelijk is wel dat Oppo zich niet uitsluitend concentreert op het ontwikkelen van een selfie-camera die onder het scherm verwerkt wordt. Hoewel dit natuurlijk het ultieme einddoel is en de Chinese fabrikant inmiddels meermaals prototypes heeft getoond van een telefoon met een in-display camera, is deze technologie nog niet ver genoeg ontwikkelt om ook daadwerkelijk toe te passen.

Bovendien mag je er vanuit gaan dat als deze camera technologie eenmaal gereed is, deze innovatie in eerste instantie uitsluitend in de topmodellen terug te vinden zal zijn. De gepatenteerde technologie zou een fantastisch alternatief kunnen vormen voor de budget en middenklasse smartphones.

Oppo op MWC 2020

Later deze maand zal Oppo in Barcelona een persconferentie organiseren. Tijdens het launch event zal de high-end Oppo Find X2 geïntroduceerd worden, mogelijk dat dit toestel vergezeld zal worden door de Find X2 Pro. Wellicht dat gelijktijdig ook de Reno 3 en 3 Pro worden aangekondigd voor de Europese markt, deze smartphones werd in december afgelopen jaar al onthuld in India.

Twee dagen na de officiële introductie worden de nieuwe aanwinsten tentoongesteld op MWC 2020. Deze jaarlijkse telecombeurs gaat op 24 februari 2020 van start in Barcelona, Spanje. Op de beurs zal vermoedelijk ook de eerste Oppo smartwatch tentoongesteld worden.

Bekijk hier het patent van de Oppo Reno smartphone.