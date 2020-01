Nieuwe smartphones van Oppo met innovatief camerasysteem Nieuwe Oppo mobiele telefoons vastgelegd met vernieuwde camera. Van een ronde pop-up camera tot een selfiecamera die in de smalle bezel is verwerkt.

Oppo heeft het afgelopen jaar veel aandacht naar zich toe getrokken met haar stijlvolle en goed geprijsde Reno serie. Ook is het bedrijf erg actief op het gebied van 5G technologie. In 2020 zal de Chinese fabrikant ongetwijfeld weer een reeks nieuwe mobiele telefoons uitbrengen. Eén van de smartphone modellen die in het eerste kwartaal van 2020 verwacht wordt is de Oppo Find X2. Mogelijk zullen binnenkort ook de nieuwe Reno 3 modellen geïntroduceerd worden voor de Europese markt.

Afgelopen week rapporteerde we over een patent van Oppo voor een smartphone model met een vernieuwd camera systeem. Destijds dachten we dat het mogelijk om de Oppo Find X2 zou gaan. Inmiddels is er nog een octrooi gepubliceerd van ditzelfde model, waarop de display beter zichtbaar is en ook de werking van de front-camera te zien is.

Bij nader indien zou deze Oppo smartphone ook erg goed binnen de Reno line-up geïntroduceerd kunnen worden, mogelijk als Reno 4. De gepatenteerde telefoon beschikt namelijk niet over een afgerond display, verwacht wordt dat de Find X2 wel over een edge scherm beschikt.

Oppo smartphone met nieuw camerasysteem

Het nieuwe patent van Guangdong Oppo Mobile Telecommunications is op 21 januari 2020 gepubliceerd en bevat maar liefst 48 kleuren afbeeldingen van een nog niet aangekondigde Oppo mobiele telefoon.

Het betreft een randloos design, waarbij de selfie-camera niet zichtbaar is wanneer deze niet in gebruik is. Afgelopen week suggereerden we dat het mogelijk om een vernieuwde pop-up camera zou gaan. Uit de nieuwe afbeeldingen wordt duidelijk dat het inderdaad om een uitschuifbare camera gaat, ditmaal is er voor een rond systeem gekozen.

Mogelijk dat deze ook draaiend uit de behuizing komt zetten, het is echter ook mogelijk dat de front-camera recht omhoog komt. Het lijkt om één camerasensor te gaan, een flitser en nog een extra sensor.

De achterzijde beschikt over een minstens net zo’n stijlvol en innovatief camerasysteem. De drievoudige camera met flitser is op een uiterst unieke en stijlvolle wijze geïntegreerd. Het lijkt wel een halve maan. Uit de afbeeldingen valt tevens op te maken dat er een soort lichteffect om het camerasysteem geplaatst is.

Er zijn dusdanig veel kleuren renders van dit toestel bijgevoegd dat het zeer aannemelijk is dat deze Oppo mobiele telefoon in 2020 daadwerkelijk geïntroduceerd wordt. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het gaat om de Find X2 of om een nieuw Reno model. Ongeacht welke naam dit toestel krijgt, het lijkt in ieder geval een bijzondere telefoon te worden.

Nieuwe smartphone van Oppo met camera in de bezel

Oppo heeft echter nog meer creatieve ideeën voor de front-camera. Op 21 januari heeft de Chinese fabrikant namelijk nog een patent toegewezen gekregen. Ditmaal is er gekozen voor een ander soortig alternatief op de notch, waarschijnlijk bedoelt voor de budget modellen. Want de goedkope Oppo telefoon modellen worden momenteel dikswijls voorzien van een v-vormige notch, oftewel een inkeping bovenin het scherm.

Oppo lijkt kans te zien om de camera in de bezel te verwerken. Dan hebben we het niet over een dikke bezel zoals de Google Pixel 4 of de iPhone SE 2, maar over een zeer minimale schermrand waar een enkele camera in verwerkt is. Lange tijd werd het onmogelijk gehouden om de camera in zo’n smalle bezel te verwerken, mede daarom zijn alle alternatieven ontstaan, denk aan een notch, pop-up camera, draaibare camera, punch-hole camera etc.

Ook van dit model zijn kleuren renders bijgesloten, het gaat in totaal om 26 kleuren afbeeldingen en een reeks schetsen. Er worden vier modelvarianten getoond, waarbij de vorm van de camera lichtelijk verschilt. Zo is er een model waarbij de front-camera rond is afgewerkt, maar ook een met een v-vorm. Het gaat echter om zeer minimale verschillen.

Opvallend is dat er geen enkele camera te zien is op de achterzijde. Wat voor een innovatieve oplossing Oppo hiervoor in gedachten heeft is nog onbekend. Zusterbedrijf OnePlus toonde tijdens CES 2020 een concept telefoon met een onzichtbare camera. Of hier sprake is van een soortgelijke technologie is onbekend. Het lijkt in ieder geval niet aannemelijk dat het bedrijf een telefoon zal introduceren zonder camera aan de achterzijde.

Of je deze nieuwe smartphones straks ook in Nederland kunt kopen is vooralsnog onbekend. Niet alle Oppo modellen worden namelijk wereldwijd gelanceerd. Vanzelfsprekend houden we het voor je in de gaten. Over een maand gaat de MWC 2020 van start, op deze jaarlijkse beurs worden weer tal van nieuwe mobiele telefoons verwacht, die de komende weken officieel geïntroduceerd zullen worden. Ook Oppo zal op dit evenement aanwezig zijn om haar nieuwste modellen tentoon te stellen.

Bekijk het patent van de Oppo mobiele telefoon met ronde pop-up camera.

Bekijk het patent van de nieuwe Oppo smartphone met camera in de bezel.