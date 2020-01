Oppo Find X2 5G telefoon met vernieuwde digitale camera Is dit hoe de komende maand verwachte Find X2 eruit komt te zien? Deze Oppo telefoon heeft een prachtig afgerond scherm en een zeer bijzondere camera.

In het eerste kwartaal van 2020 zal Oppo een nieuwe high-end Find smartphone introduceren. De Oppo Find X2 wordt een premium 5G telefoon dat wordt aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset. Velen hoopten dat dit ook ’s werelds eerste smartphone zou worden met een under-screen camera. Helaas werd dit gerucht begin dit jaar ontkracht door de CEO van Oppo. De technologie is simpelweg nog niet rijp genoeg. Wel wordt de Find X2 waarschijnlijk de eerste Oppo telefoon met een 120Hz scherm, het gaat vermoedelijk om een curved AMOLED display met een QHD+ resolutie.

Over het design van deze smartphone is nog bijzonder weinig bekend. Eerder dit jaar toonde de Chinese fabrikant een teaser via social media waarop een telefoon te zien was met een waterfall display, ditzelfde prototype beschikte ook over een under-screen camera. Ter vergelijking werd het toestel naast de Oppo Find X gelegd. Naderhand ging men er dan ook vanuit dat het om de Oppo Find X2 zou gaan.

Nu de CEO heeft aangegeven dat de nieuwe Find smartphone niet over een under-display camera zal beschikken, blijft het dus de vraag om wat voor een toestel het dan wel zal gaan en wat voor een selfie-camera systeem er wordt toegepast. Zo werd er bij het voorgaande model gekozen voor een roterende camera. Het volgende patent geeft ons mogelijk meer inzicht in de koers die Oppo wil gaan varen met haar high-end Find line-up.

Oppo Find smartphone met elegante drievoudige camera

Op 21 februari 2019 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend in thuisland China. Op 17 januari 2020 is het patent goedgekeurd en opgenomen in de Global Design Database van de WIPO. Er zijn maar liefst 56 foto’s bijgesloten, waarvan 24 kleuren renders, waarop een vooralsnog onbekende Oppo smartphone te zien is.

Het betreft een stijlvolle smartphone met een afgerond scherm en een full screen display. Er is geen selfiecamera zichtbaar, deze telefoon is dus niet voorzien van een punch-hole camera zoals de onlangs geïntroduceerde Reno 3. Aan de bovenzijde zien we wel een vrij brede inkeping, die erop zou kunnen duiden dat dit toestel over een pop-up camera beschikt. Het camerasysteem lijkt overigens smaller te zijn dan de haaienvin camera van eerdere Reno modellen. Mogelijk dat deze recht naar boven opkomt. Het voorgaande Find model beschikte over een draaibaar camerasysteem, daar lijkt in dit geval geen sprake van te zijn.

Want kijken we naar de achterzijde dan zien we dat Oppo een drievoudige camera heeft geïntegreerd met een flitser. Deze camera’s zijn op een dusdanige wijze van elkaar gepositioneerd dat het er zeer bijzonder en uniek uitziet. Het lijkt wel een halve maan. Uit de afbeeldingen valt tevens op te maken dat er een soort lichteffect om het camerasysteem geplaatst is.

De gepatenteerde Oppo telefoon heeft net als de Find X uit 2018 een afgerond scherm en een stijlvol, enigszins rond vormgegeven achterzijde. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat we hier naar de Find X2 aan het kijken zijn. De komende maand zal er ongetwijfeld meer bekend worden over het nieuwe 5G vlaggenschip.

Op 24 februari 2020 gaat de Mobile World Congress van start in Barcelona. Mogelijk dat de Oppo Find X2 daar voor het eerst te bewonderen zal zijn. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Het voorgaande model kreeg een adviesprijs van €1.000, deze telefoon kun je nog altijd kopen in Nederland. Inmiddels is de prijs gezakt naar gemiddeld zo’n €810 voor een los toestel, zonder abonnement.

Bekijk hier het patent van de Oppo telefoon.