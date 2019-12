Oppo Reno 3 met dual-mode 5G De nieuwste Reno telefoon beschikt over een 32 megapixel selfie-camera en een v-vormige notch. De achterzijde is voorzien van een viervoudige camera.

Oppo heeft op tweede kerstdag in thuisland China twee nieuwe smartphones onthuld. Het is een opmerkelijke keuze van het hoofdkantoor in China om deze toestellen tijdens Kerst te introduceren. Oké, vooralsnog zijn de telefoons alleen voor de Chinese markt bestemd, maar aangezien het bedrijf ook internationale allure heeft, is een productintroductie tijdens Kerstmis niet bepaald de beste timing en kan in sommige gelovige kringen zelfs als beledigend worden ervaren. Het gaat om twee modellen, de Oppo Reno 3 is het goedkoopst, daarnaast werd de Reno 3 Pro 5G geïntroduceerd. Beide zijn 5G telefoons.

De Reno3 wordt aangedreven door de 7nm octa-core MediaTek Dimensity 1000L. Hoewel dit een andere chipset is dan de Snapdragon 765G die door het Pro model wordt ingezet, leveren beide processoren soortgelijke prestaties. Ook zijn beide chips voorzien van een geïntegreerde 5G modem.

Een dual-mode 5G smartphone

Het toestel ondersteunt dual-mode 5G, niet te verwarren met dual sim 5G technologie. Dual-mode 5G houdt in dat het toestel zowel ondersteuning biedt voor NSA (non-standalone access) als SA (standalone access) 5G netwerken. De eerste generatie 5G telefoons boden alleen ondersteuning voor NSA, voor dit netwerk kan deels gebruik worden gemaakt van de bestaande 4G LTE netwerk infrastructuur. Dit netwerk biedt hogere snelheden en een hogere data bandbreedte.

Het 5G SA netwerk is vanaf de grond af aan opgebouwd. Eén van de belangrijke voordelen van het 5G SA netwerk, dat niet met het NSA netwerk bereikt kan worden, is de ultra lage vertraging, waar we al tijden over horen. Deze ultra lage vertraging is bijvoorbeeld nodig voor zelfrijdende auto’s, maar ook voor robotchirurgie. Dit 5G netwerk is vooralsnog met name interessant voor ondernemingen en minder voor consumenten.

De chipset van de Reno 3 is ook krachtig genoeg voor het spelen van een spelletje via je mobiel. Dankzij GameBoost 2.0 technologie worden de gameprestaties verder verbeterd. Deze technologie zorgt voor een 34% hogere framesnelheid en 23% snellere reactietijd – aldus de fabrikant. Dit maakt het nieuwe toestel een ideale gaming smartphone.

De nieuwe Oppo smartphone wordt voorzien van een 6,4-inch Full HD+ display met een vingerafdrukscanner onder het scherm. De Reno telefoons zijn bekend geworden om hun haaienvin pop-up camera, ditmaal kiest de Chinese fabrikant echter voor een andere oplossing. Bij de Reno 3 is er gekozen voor een kleine v-vormige notch, terwijl de Pro versie de eerste Oppo smartphone is met een hole-punch camera. Beide toestellen zijn voorzien van een 32 megapixel selfie-camera met AI technologie.

Net als het Pro model is ook de standaard variant voorzien van een quad-camera. Oftewel geen 3, maar 4 camera’s. De hoofdcamera beschikt over een 64 megapixel sensor met een f/1.8 sensor. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd, evenals een 2 megapixel dieptelens en een 2 megapixel monochrome sensor.

Dankzij kunstmatige intelligentie in combinatie met een ultra-low-light mode zien avond- en nachtopnames er extra helder en detailrijk uit. Ook de video technologie is verder verbeterd, dankzij een dubbele anti-shake functie worden onbedoelde camerabewegingen effectief gecompenseerd. Zo kun je in theorie, zelfs lopend een stabiele video-opname maken.

Voor de energievoorziening is er een 4.025 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor VOOC 4.0. Deze nieuwe snelladen technologie heeft een vermogen van 30W. In de praktijk kun je een lege batterij binnen een weer volledig opladen. In september dit jaar introduceerde Oppo een nog snellere laadtechnologie, namelijk SuperVOOC 2.0, met een laadvermogen van 65 Watt. Waarschijnlijk zal deze snelladen functionaliteit in de Find X2 terug te vinden zijn, dit toestel wordt rond februari / maart 2020 verwacht.

Oppo Reno 3 kopen

De nieuwe Oppo Reno smartphone heeft een vanaf prijs van 3400 Chinese yen, omgerekend een kleine €440. Voor de 12GB / 256GB variant is de prijs vastgesteld op 3700 Chinese yen, wat gelijk staat aan €475.

In China kun je de Reno 3 5G kopen in twee geheugenvarianten, de goedkoopste variant beschikt over 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het duurdere model beschikt over 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar.

Vooralsnog is het toestel niet aangekondigd voor de Europese markt, het ligt voor de hand dat de Europese introductie rond MWC 2020 zal plaatsvinden. De Mobile World Congress begint op 24 februari 2020, op deze jaarlijkse beurs voor de telecomindustrie worden een hele reeks nieuwe mobiele toestellen verwacht.