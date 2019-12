Reno 3 Pro-variant is de nieuwste Oppo 5G telefoon De Reno 3 serie is officieel geintroduceerd. De smartphone heeft een afgerond scherm, een nieuw camerasysteem en biedt verbeterde oplaadtechnologie.

Vandaag, op tweede kerstdag, heeft Oppo in thuisland China twee nieuwe smartphones onthuld, de Reno 3 5G en de Reno 3 Pro 5G. Deze telefoons volgen de half jaar oude Reno 2 serie op. Het zijn de eerste mid-range smartphones met 5G ondersteuning, dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe chipset met geïntegreerde 5G modem. Het is de eerste dual-mode 5G smartphone, zodoende biedt de telefoon ondersteuning voor het 5G SA en het NSA netwerk, oftewel het Stand-Alone en het Non-Stand-Alone netwerk.

Veel specs waren inmiddels al bekend, deels doordat Oppo zelf al het één en ander had onthuld. De Reno 3 Pro 5G is het eerste model van Oppo met een zogenaamde hole-punch camera. In de linker bovenzijde is een gat in het scherm gemaakt voor de selfie camera. De front-camera heeft een resolutie van 32 megapixels.

De stijlvolle pop-up camera komt hiermee te vervallen. Wat de reden hiervoor is blijft echter onduidelijk, want het toestel lijkt niet waterdicht te zijn – wat mij betreft zou dit de enige reden zijn om voor een punch-hole camera te kiezen, in plaats van een pop-up camera. De smartphone is met een gewicht van 171 gram en een dikte van 7,7mm wel uiterst slank en licht uitgevoerd.

Het AMOLED display heeft een grootte van 6,5-inch en een Full HD+ resolutie, voor het eerst is er gebruik gemaakt van een afgerond scherm. Net als de Reno Ace heeft het display een refresh rate van 90Hz. Zoals we van de smartphones uit deze telefoonserie gewend zijn is ook het nieuwe model voorzien van een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst. Deze is vernieuwd en zou met een ontgrendelgebied dat 10% groter is nog makkelijker te gebruiken zijn.

Vernieuwd camerasysteem met 5x zoom

Dat is niet het enige wat opvalt aan het ontwerp, want ook het camerasysteem aan de achterzijde heeft een nieuwe locatie gekregen. De camera’s waren op de voorgaande Reno modellen centraal in het midden geplaatst. Zeer stijlvol en bovendien ideaal, want zo kun je nooit per ongeluk je vingers voor de lens plaatsen.

Dit gegeven is ook niet bepaald nieuw, ruim 15 jaar geleden werden de eerste mobiele telefoons voorzien van een digitale camera, merken zoals Sony Ericsson kozen er ook voor om de camera in het midden te plaatsen. Die ervaring had Sony als camerafabrikant natuurlijk al ruimschoots opgedaan.

Ditmaal is het camerasysteem echter verplaatst naar de linker bovenzijde. Persoonlijk vond ik het oude ontwerp stijlvoller en bovendien stukken handiger. Bovendien gaf het de Oppo telefoons een unieke uitstraling. Nu lijkt het cameraontwerp wel erg veel op topmodellen van andere gerenommeerde merken, denk aan de Samsung Galaxy Note 10 en de Huawei Mate 30 Pro.

Wellicht dat Oppo technisch gezien geen andere oplossing meer ziet. Want mobiele telefoons worden vandaag de dag van steeds meer componenten voorzien, die in dezelfde compacte behuizing moeten passen. Door de camera aan de zijkant te plaatsen blijft er meer ruimte over voor andere noodzakelijke componenten, zoals de PCB (printed circuit board). Desalniettemin hopen we dat Oppo op haar besluit zal terug komen.

Wat betreft de specificaties, de Pro-variant van de Reno 3 beschikt over vier camera’s aan de achterzijde. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixels, additioneel wordt er een 13 megapixel zoomcamera met 5x optische zoom geïntegreerd, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel monochrome camera. Dankzij AI (Artificial Intelligence) zien avondopnames er ook extra helder uit. Voor het maken van video opnames is er een dubbele anti-shake functie voorhanden, die onbedoelde camerabewegingen tegen gaat.

5G telefoon met 30W snelladen technologie

Het Pro-model wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 765G chipset, dit is de eerste mid-range processor met een geïntegreerde 5G modem. Deze chip maakt de Reno 3 Pro ook erg geschikt voor mobiel gamen. Bovendien is er een speciaal koelsysteem ingebouwd, die effectief warmte afvoert, ideaal bij het bekijken van video’s of het spelen van zware grafische games.

Oppo telefoons worden doorgaans voorzien van veel geheugen, dat is bij deze telefoon niet anders. Er is keuze uit twee geheugenvarianten, het goedkoopste model beschikt over 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. De duurdere versie heeft 12GB RAM en 256GB opslagruimte ingebouwd.

Het nieuwe model zal ook een betere geluidskwaliteit moeten leveren, hiervoor is een samenwerking aangegaan met het Deense audio-ontwerpbedrijf Epic Sound. Er zijn stereoluidsprekers ingebouwd. Onlangs hebben we de Oppo Reno 2 review gepubliceerd, deze smartphone presteert op nagenoeg alle punten boven verwachting. Het geluid (enkele speaker) was één van de weinige minpunten van dit toestel, we zijn dan ook erg benieuwd naar deze vernieuwde audio-ervaring.

De nieuwe Oppo smartphone draait op het Android 10 besturingssysteem, waar de ColorOS 7 gebruikersinterface overheen is geplaatst. Het design van de nieuwe UI is verder vereenvoudigd, wat de gebruikerservaring ten goede moet komen. Ook is de Dark Mode vernieuwd en de haptische feedback zou intuïtiever werken dan voorheen.

Ook nieuw is de VOOC 4.0 oplaadtechnologie met een laadvermogen van 30W. Hiermee kun je de 4.025mAh batterij in minder dan één uur tijd volledig opladen. Heb je weinig tijd? In slechts 20 minuten tijd is het toestel alweer voor 50% op te laden. Dat is nog eens snelladen!

Oppo Reno 3 Pro kopen

De Oppo Reno 3 Pro 5G wordt uitgebracht in vier kleuren; zwart, wit, groen/blauw en blauw/rood. In China heeft het goedkoopste model een adviesprijs van 4000 Chinese Yen, omgerekend zo’n €515. Voor de variant met 12GB RAM en 256GB geheugen is de prijs vastgesteld op 4500 Chinese Yen, omgerekend €580. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de nieuwe toestellen worden uitgebracht in Europa, het ligt voor de hand dat deze modellen op eind februari, tijdens MWC 2020 tentoongesteld worden. Tegen dezelfde tijd wordt ook de Oppo Find X2 verwacht.