Oppo Find X2 vermoedelijk de beste telefoon van 2020 In Q1 2020 wordt de opvolger van de Oppo Find X geïntroduceerd. Wat mag je van deze Oppo telefoon verwachten en waar kun je dit toestel straks kopen?

Eind 2019 bracht Oppo de Reno 3 en Reno 3 Pro uit in thuisland China. Of en wanneer deze smartphones naar Europa komen is vooralsnog onbekend. Er wordt echter nog een andere spraakmakende Oppo telefoon verwacht, namelijk de Find X2. Waarschijnlijk zal dit toestel kort voor MWC 2020 officieel geïntroduceerd worden, het zal vervolgens ook mogelijk worden om deze smartphone in Nederland te kopen. Binnen de Find serie waren lange tijd de topmodellen te vinden, na 2014 bleef het echter angstvallig stil. Er werden geen nieuwe toestellen meer aangekondigd binnen deze telefoonserie, totdat halverwege 2018 de Oppo Find X onthuld werd.

Een baanbrekende smartphone en één van de allereerste modellen met een randloos scherm, dat ook nog eens afgerond is aan de zijkanten. Dit zorgde voor een uiterst moderne look-and-feel. Om tot een full screen ontwerp te komen moest er een alternatief bedacht worden voor de selfie-camera. Daarom werd de Find X voorzien van een uitschuifbaar camerasysteem, met één 25MP selfie-camera aan de voorzijde en twee camera’s aan de achterzijde, die eveneens in het uitschuifbare systeem geïntegreerd werden.

Oppo 5G telefoon met waterfall display

Binnenkort wordt zijn opvolger verwacht, de Oppo Find X2 – zo maakte de fabrikant vorige maand bekend. Opnieuw lijkt de focus te liggen op het scherm. Daarnaast zal het toestel worden aangedreven door de nieuwste en meest krachtige Qualcomm chipset. Vanzelfsprekend zal het ook een 5G telefoon worden, ten slotte is Oppo koploper op dit gebied.

Over het definitieve ontwerp is echter nog niet veel bekend. Daarom heeft Nederlands beste 3D designer Jermaine Smit – alias Concept Creator – exclusief voor LetsGoDigital een conceptmodel gemaakt van de Find X2, welke in onderstaande animatie video gepresenteerd wordt.



Wat betreft de specs, waarschijnlijk wordt de Find X2 de eerste Oppo telefoon met een waterfall scherm dat 88˚ afloopt. In juli 2019 toonde het merk al een prototype telefoon met een waterfall display. Deze Oppo telefoon beschikte overigens ook over beduidend minder ronde randen dan zijn voorganger. Het ontwerp leek wat dat betreft meer op een Samsung Galaxy Note. Het prototype werd overigens naast de Find X gelegd, waardoor het des te aannemelijker is dat dit bewuste model de Find X2 wordt.

Naar verluidt zal de refresh-rate verhoogd worden. De Reno Ace was de eerste smartphone van de Chinese fabrikant met een 90Hz scherm – deze telefoon kun je overigens niet in ons land kopen. Het ligt voor de hand dat het nieuwe toestel ook minimaal een 90Hz display zal bevatten, mogelijk zal het nieuwe toestel zelfs 120Hz ondersteunt. Zo’n hoge verversingssnelheid zorgt ervoor dat het display maar liefst 120x per seconde ververst wordt. Dit draagt bij aan de best mogelijke game-ervaring, dat met name bij First Person Shooter games goed tot uiting komt.

Eerste mobiele toestel met camera onder het schermoppervlak

Net als zijn voorganger zal de X2 een full screen telefoon worden. Toch lijkt Oppo ditmaal niet te kiezen voor een pop-up of uitschuifbaar camera systeem. In plaats daarvan wordt verwacht dat dit ’s werelds eerste telefoon met een under-screen camera wordt. Oftewel, de selfie-camera wordt onder het scherm geplaatst.

Het prototype dat Brian Shen, de Vice President van Oppo, halverwege vorig jaar via social media toonde was niet alleen voorzien van een sterk gebogen display aan de zijkanten, maar kenmerkte zich ook door een under-screen camera. Dit camerasysteem is inmiddels al meermaals gedemonstreerd. Zo werd deze innovatieve cameratechnologie begin december 2019 nog getoond tijdens de Oppo Inno Day 2019, waar het bedrijf ook haar eerste AR-bril toonde.

De Find serie is de ideale telefoonserie om deze baanbrekende cameratechnologie in te verwerken. Daarnaast ligt het voor de hand dat de nieuwe smartphone van Oppo, net als de Reno modellen, ook voorzien wordt van een vingerafdruksensor die onder het scherm geplaatst wordt.

Het toestel zal draaien op het Android besturingssysteem, je mag er vanuit gaan dat het gaat om Android 10, in combinatie met de ColorOS 7 gebruikersinterface. De Oppo Find X2 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Dit is de opvolger van de Snapdragon 855. Vooralsnog is deze uiterst krachtige chipset in geen enkele smartphone beschikbaar.

Halverwege februari, voordat de Mobile World Congress begint, worden er echter meer topmodellen van premium merken verwacht, waaronder de Samsung Galaxy S20 / S11. Hoogstwaarschijnlijk worden deze smartphones door dezelfde processor aangedreven, hoewel in Europa vermoedelijk de Exynos 990 wordt ingezet.

5G netwerk ondersteuning

De vernieuwde Oppo Find X smartphone zal ook 5G ondersteuning bieden. Verwacht wordt dat het de eerste DSS-compatibele 5G smartphone wordt. Met DSS (Dynamic Spectrum Sharing) technologie kunnen providers bestaande 4G- en 5G-frequentie spectrums en netwerken benutten waardoor de wereldwijde inzet van 5G-services wordt versneld. Deze technologie is opgezet in samenwerking met Qualcomm Technologies, Ericsson, Swisscom en Telstra – zo meldde de Chinese fabrikant afgelopen maand via een persbericht.

Dit jaar zal het 5G netwerk ook eindelijk worden uitgerold in Nederland. T-Mobile lijkt voorop te lopen, Den Haag moet de eerste Nederlandse stad worden die volledig overgaat op 5G.

Camera configuratie aan de achterzijde

Over de camera-setup aan de achterzijde is vooralsnog weinig bekend. Aangezien het nieuwe toestel waarschijnlijk niet over een uitschuifbare camera zal beschikken, zoals bij de Find X wel het geval was, zal Oppo dus voor een nieuw cameraontwerp moeten kiezen. Wij hopen dat er wordt gekozen voor een soortgelijke setup als bij de Reno 2 serie, oftewel gecentreerd in het midden, waarbij de camera’s onder elkaar worden gepositioneerd. Stijlvol en bovendien enorm praktisch, want zo kun je nooit per ongeluk je vinger voor de lens plaatsen tijdens spontane fotomomenten, waarbij er weinig tijd is voor het maken van de juiste compositie.

Bij de onlangs geïntroduceerde Reno 3 smartphones is ervoor gekozen om de camera aan de linker bovenzijde te plaatsen, persoonlijk vind ik dit jammer. Niet alleen lijkt het ontwerp veel meer op de toptoestellen van Samsung, Huawei en Apple. Het is ook simpelweg minder praktisch, want de kans dat je je vinger vervolgens voor de lens plaatst is groot. Temeer omdat smartphones tegenwoordig behoorlijk dun worden uitgevoerd en voorzien worden van glas, waardoor de telefoons beduidend gladder aanvoelen.

Je wilt dus een goede grip houden op het toestel, waardoor je je hand om het toestel legt – en dus direct met je vinger voor de lens zit. Ook wanneer je niet fotografeert gebeurt dit, waardoor de kans op vieze vlekken op de lens ook groter is. Mogelijk dat hiertoe is besloten omdat er te weinig ruimte in de behuizing over is voor de overige componenten. Hoe dan ook, voor ons was het reden genoeg om de camera in ons concept design weer terug in het midden te plaatsen.

Wat betreft de cameraconfiguratie, Oppo maakt veelal gebruik van Sony beeldsensoren. Verwacht wordt dat dit bij de nieuwe Oppo Find smartphone niet anders zal zijn. Afgelopen maand werd de Sony 2×2 OCL sensor aangekondigd, waarbij vier pixels één microlens delen. Middels deze nieuwe technologie kan er op hoge snelheid worden scherp gesteld, er kan een hoge resolutie gegarandeerd worden evenals een hoger gevoeligheidsbereik (ISO) en een hoog dynamisch bereik. Met als resultaat uiterst scherpe en detailrijke opnames. Deze sensor is ontworpen voor smartphones met een quad-Bayer filter. Wij hopen deze nieuwe Sony sensor terug te zien in de nieuwe Find smartphone.

Daarnaast zijn de nieuwste Oppo telefoons uitgerust met een optische zoomlens. Zo is de Reno 2 voorzien van een 5x Hybrid Zoom functie en bij de Reno 10x Zoom is er zelfs een 10x Hybrid Zoom functie ingebouwd. We hopen dat de X2 ook over een groot optisch zoombereik zal beschikken, dit maakt het mogelijk om ook onderwerpen op afstand in volle scherpte vast te leggen.

Het Find X model werd voorzien van een dubbele camera, inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en worden de Reno modellen zelfs voorzien van een quad camera. We verwachten dat de X2 ten minste drie camera’s op de achterzijde zal herbergen, waar de derde sensor voor dient is vooralsnog onbekend. Mogelijk gaat het om een utlra-groothoek camera, zodat je ook weidse landschappen kunt vastleggen.

Super VOOC 2 met 65W laadvermogen

De Find X werd voorzien van een 3.730 mAh batterij die VOOC Flash Charge ondersteunt. Gelijktijdig werd er ook een Limited Edition uitgebracht, namelijk de Lamborghini Editie. Dit toestel werd voorzien van Super VOOC technologie met een laadvermogen van 50W.

Sindsdien heeft Oppo Super VOOC 2 uitgebracht, dat met een laadvermogen van maar liefst 65W tot de allersnelste van de wereld behoort. Deze snelladen functionaliteit is vooralsnog alleen beschikbaar op de Reno Ace. Deze mobiele telefoon is voorzien van een 4.000 mAh batterij die in slechts een half uur tijd volledig is opgeladen. Ideaal, zeker voor gebruikers die hun toestel veelvuldig gebruiken en dus relatief vaak met een lege batterij geconfonteerd worden.

Wij verwachten deze snellaadtechnologie ook in de nieuwe Find smartphone terug te vinden. Hoewel het natuurlijk ook nog mogelijk is dat Oppo net als bij het voorgaande model een Find X2 Limited Edition zal uitbrengen, waardoor deze snelladen functionaliteit alleen voor dit topmodel voorbestemd blijft. We zullen het moeten afwachten.

Oppo Find X2 kopen met of zonder telefoonabonnement

Het is aannemelijk dat de Oppo Find X2 voor MWC 2020 officieel geïntroduceerd wordt. Deze jaarlijkse beurs voor de telecomsector gaat op 24 februari 2020 van start en vindt plaats in Barcelona, Spanje. Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend. Het voorgaande model kreeg een prijs van €1.000.

Het ligt voor de hand dat het nieuwe model er in ieder geval niet goedkoper op wordt, zeker als dit de eerste smartphone wordt met een under-screen camera. Voor dergelijke technologische innovaties dien je nou eenmaal diep in de buidel te tasten. Tenslotte worden er hoge kosten gemaakt om dit soort innovaties te kunnen realiseren, deze investeringen dienen simpelweg terugverdiend te worden door de fabrikant.

In Nederland kun je bij verschillende retailers een Oppo smartphone kopen, waaronder bij de MediaMarkt, BelSimpel, Coolblue, Bol en Mobiel. Waarschijnlijk zal het nieuwe topmodel ook via deze retailkanalen aangeboden worden als los toestel zonder abonnement. Daarnaast mag je er vanuit gaan dat providers zoals T-Mobile en KPN de Find X2 met abonnement zullen aanbieden, waarbij er keuze is uit een 1-jarig of 2-jarig abonnement. Doorgaans ligt de toestelprijs wat lager als je direct een telefoonabonnement afsluit.

Smartphones in deze prijsklasse worden overigens dijkwijls in combinatie met een aantrekkelijke actie in de markt gezet, denk aan een gratis accessoire bij het plaatsen van een pre-order. Mogelijk dat Oppo ook een dergelijke pre-order actie zal opzetten. Het is hoe dan ook altijd raadzaam om een online prijsvergelijker te raadplegen, dit soort vergelijkingssites bieden doorgaans een handig overzicht waarin je precies kunt zien welke aanbieder het toestel voor de laagste prijs aanbiedt en welke bel- en data bundel het beste aansluit bij jouw specifieke wensen.