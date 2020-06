Oppo telefoon overzicht 2020: Find, Reno en A-Serie modellen Door de goede prijs/kwaliteit verhouding kiezen steeds meer Nederlandse consumenten voor een Oppo smartphone. In dit overzicht vind je alle modellen die je anno 2020 kunt kopen. Ook worden de verschillen per model besproken.

In thuisland China is Oppo al jaren een bijzonder populair smartphonemerk. Ook in Europa zet het bedrijf grote sprongen, onlangs werd er nog een nieuw Europees hoofdkantoor geopend in Düsseldorf, Duitsland. Sinds een jaar of twee biedt Oppo ook in Nederland een breed assortiment aan telefoonmodellen, van stijlvolle budget telefoons tot hypermoderne high-end smartphones. De toestellen bieden een fijne gebruikerservaring en draaien allemaal op het Android besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS interface.

De redactie van LetsGoDigital heeft de afgelopen twee jaar verschillende test exemplaren onder de loep genomen, denk aan de goedkope Oppo AX7 of de innovatieve Oppo Reno 10x Zoom. Alle door ons geteste Oppo smartphones hadden een aantal gemene delers: de toestellen zien er bijzonder stijlvol en luxueus uit, beschikken over geavanceerde, innovatieve functies en bieden daarnaast een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Een uitstekende combinatie, die het succes van Oppo verklaart.

In Nederland kun je al sinds halverwege 2018 een Oppo smartphone kopen. De afzetkanalen worden nog altijd uitgebreid, zo ging het bedrijf vorig jaar al een samenwerking aan met T-Mobile. Dit jaar kun je ook bij Vodafone en KPN terecht voor een Oppo telefoon met abonnement. Los worden de toestellen onder andere verkocht bij MediaMarkt, Coolblue en Mobiel.

In onderstaand overzicht staan alle Oppo smartphone modellen vermeld dat je anno 2020 kunt kopen in Nederland. Ook worden de verschillen tussen de toestellen besproken evenals de beschikbare verkooppunten.

Oppo Find X2 Pro

Binnen de Find-serie vind je de meest geavanceerde smartphones van Oppo. In maart 2020 werd de Find X2 serie aangekondigd, de Find X2 Pro is het nieuwe topmodel. Met een adviesprijs van €1.200 is deze smartphone zeker niet goedkoop te noemen, wel biedt dit toestel het beste van het beste dat je anno 2020 mag wensen van een smartphone – zo concludeerde we in onze Oppo Find X2 Pro review.

De Find X2 Pro beschikt over een prachtig 6,7-inch afgerond scherm met een QHD+ resolutie en een indrukwekkende verversingssnelheid van 120 Hertz. Het toestel heeft een hoogwaardig ontwerp, is waterdicht en biedt 5G ondersteuning. Vanzelfsprekend wordt deze Android 10 smartphone ook aangedreven door een uiterst krachtige processor. De Qualcomm Snapdragon 865 chip is voorzien van 12GB RAM en 512GB ROM – aan geheugen dus geen gebrek.

Uniek is ook de 10x Hybrid zoom camera, waardoor je bijzonder ver kunt inzoomen met behoudt van een goede beeldkwaliteit. De 48 megapixel triple-camera biedt uitstekende resultaten en ook de video’s zijn van hoog niveau. Niet alleen door de 4K beeldkwaliteit, maar ook door de uiterst effectieve beeldstabilisatie. Liefhebbers van selfies worden ook niet teleurgesteld, de 32 megapixel front-camera beschikt over tal van functies om je portretopnames helemaal naar wens te maken.

Verder is de Find X2 Pro voorzien van stereo speakers die een uitstekende geluidskwaliteit produceren. Zo’n powerhouse vraag natuurlijk ook om een grote capaciteit batterij. Het is echter met name de oplader die erg vooruitstrevend is. Oppo levert standaard een 65 Watt oplader mee, waardoor je de 4.260 mAh accu in minder dan 40 minuten van 0 tot 100% kunt opladen. Werkelijk ideaal!

Bijzonder is ook de afwerking. Er is keuze tussen een zwart model met een luxe keramische achterzijde en een oranje model dat bekleed is met hoogwaardig kunstleer. De Find X2 Pro is sinds halverwege maart 2020 verkrijgbaar. Wil je deze 5G telefoon met abonnement kopen, dan kun je terecht bij Vodafone en T-Mobile.

Vodafone heeft het 5G netwerk inmiddels geactiveerd voor ruim de helft van Nederland, zo kun je dus direct genieten van snellere internetprestaties. Wil je de Oppo Find X2 Pro kopen als simlockvrij, los toestel dan kun je onder andere terecht bij MediaMarkt, Mobiel en Coolblue.

Realiseer je wel dat je doorgaans goedkoper uit bent door een telefoon met abonnement te kopen. Telecomproviders rekenen namelijk een lagere toestelprijs, terwijl dezelfde bundel tarieven gehanteerd worden als bij een sim-only abonnement – waardoor je onder aan de streep simpelweg goedkoper uit bent dan wanneer je het toestel los koopt en naderhand nog een abonnement afsluit.

Oppo Find X2

De Oppo Find X2 werd gelijktijdig met het Pro model geïntroduceerd. Met een adviesprijs van €1.000 is dit toestel exact €200 goedkoper dan zijn nog luxere broer. Veel van de hoogwaardige eigenschappen zijn overgenomen. We beginnen dan ook met de overeenkomsten, waarna we de verschillen tussen beide modellen zullen benoemen.

De Find X2 is uitgerust met hetzelfde hoogwaardige 6,7” QHD+ 120 Hertz AMOLED scherm. Beide modellen beschikken ook over een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst. Handig, want zo kun je het toestel in een mum van tijd ontgrendelen. De Oppo Find X2 is ook een 5G telefoon waarmee je dus helemaal bent voorbereid op de toekomst.

Ook is dezelfde krachtige chipset met 12GB werkgeheugen toegepast. Het opslaggeheugen is echter gehalveerd. Desalniettemin zal de 256GB geboden opslagruimte voor menigeen meer dan toereikend zijn. Plaats voor een microSD kaart is er overigens niet, wel kun je natuurlijk gebruik maken van cloud opslag.

Zelfs de indrukwekkende 65 Watt oplader wordt standaard meegeleverd – op het moment van schrijven zijn de Oppo Find X2 en de X2 Pro de enige twee verkrijgbare telefoonmodellen die compatibel zijn met zo’n snelle oplader. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S20 Plus -de grootste concurrent van de Find X2- wordt geleverd met een 25 Watt oplader. Dit scheelt aanzienlijk qua laadtijd. Meer weten? Lees hier alles over de 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge technologie van Oppo.

Verschillen zijn er natuurlijk ook, zo is de Find X2 niet waterdicht volgens de IP68 normering. Ook het camerasysteem is net wat minder geavanceerd dan bij het Pro model. De 32 megapixel selfie-camera is gelijk, maar de configuratie van de drievoudige camera aan de achterzijde verschilt. Zo is er een kleinere beeldsensor gebruikt voor de 48 megapixel hoofdcamera, ook is de zoomfunctionaliteit beperkt tot 5x Hybrid zoom.

Met abonnement kun je de Oppo Find X2 kopen bij KPN en T-Mobile. Voor een los toestel kun je terecht bij MediaMarkt, Coolblue en Mobiel. Deze stijlvolle Oppo telefoon is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart met een keramische achterzijde of een diepblauwe kleur genaamd ‘Ocean’, met een glazen achterzijde.

Oppo Find X2 Neo

Twee maanden na de introductie van de high-end Find X2 en X2 Pro bracht Oppo nog twee telefoonmodellen uit binnen dezelfde serie. De Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite zijn ook 5G smartphones, maar wel een stuk betaalbaarder dan eerder genoemde modellen. Om te beginnen met de Neo, die qua prijs en functies direct onder de Find X2 gepositioneerd is. Dit is overigens de dunste 5G smartphone die ooit is uitgebracht, het toestel is slechts 7,7mm dik.

Met een adviesprijs van €700 is deze smartphone een stuk aantrekkelijker geprijsd. Net als zijn duurdere broers beschikt de Oppo Find X2 Neo over een hoogwaardig afgerond AMOLED scherm met een in-display vingerafdrukscanner en een gat in het scherm voor de 32 megapixel selfie camera. De display heeft een grootte van 6,5-inch en ondersteunt een verversingssnelheid tot 90 Hertz.

De Neo wordt aangedreven door de 2,4Ghz Qualcomm Snapdragon 765G SoC. Deze 7 nanometer processor biedt iets minder hoogstaande prestaties dan de Snapdragon 865, maar zal desondanks een uitstekende gebruikerservaring bieden mede dankzij de integratie van 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

De achterzijde wordt gedomineerd door een viervoudig camerasysteem. Er is een 48 megapixel hoofdcamera, een 13 megapixel telelens, een 8 megapixel groothoeklens en ten slotte een 2 megapixel monolens geïntegreerd. De telelens maakt ook 5x Hybrid zoom opnames mogelijk. Er zijn tal van foto- en video functies ingebouwd om tot nog mooiere resultaten te komen, zo is er onder andere een nacht mode en een macro mode beschikbaar.

De Find X2 Neo is uitgerust met een dubbele stereoluidspreker met ondersteuning voor Dolby Atmos, waardoor geluiden veel beter tot hun recht komen. Verder beschikt deze Oppo smartphone over alle gemakken die Android 10 te bieden heeft, waaronder een comfort dark mode. Ook is er een 3D liquid-cooling systeem ingebouwd, die de warmte effectief afvoert. Dit is nodig omdat 5G telefoons meer warmte produceren dan 4G modellen. Tenslotte is de 4.025 mAh batterij in hoog tempo bij te laden dankzij de meegeleverde 30 Watt snellader.

Wil je de Find X2 Neo kopen met abonnement? Dan kun je terecht bij T-Mobile en Tele2. MediaMarkt, Coolblue en Mobiel bieden deze smartphone ook aan als los toestel voor een adviesprijs van €700. Er is keuze uit Moonlight Black en Starry Blue. Laatstgenoemde is een helderblauwe variant die een speciaal kleurproces heeft doorstaan, waardoor er verschillende lichten en schaduwen gecreëerd worden.

Oppo Find X2 Lite

De Oppo Find X2 Lite is, zoals de naam al doet vermoeden, het goedkoopste model binnen de high-end Find X2-serie. Met een verkoopprijs van €500 behoort dit toestel ook tot de goedkoopste 5G smartphones die je momenteel kunt kopen in Nederland.

Deze 5G-Ready smartphone is uitgerust met een 6,4-inch Full HD+ display. Dit is het enige model binnen de Find X2-serie dat geen afgerond display heeft. Ook heeft de Lite geen punch-hole camera, maar een notch. Oftewel, er is een inkeping gemaakt aan de bovenzijde van het scherm om de 32 megapixel beeldsensor in te verwerken.

Qua vormgeving ziet de Find X2 Lite er wat minder luxueus uit dan zijn duurdere broers. Desondanks biedt dit toestel wel premium prestaties. De mobiele telefoon wordt aangedreven door dezelfde chipset als de Neo. Er is 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Ook beschikt deze 5G-Ready telefoon over een quad-camera aan de achterzijde. De zoomlens heeft echter plaatsgemaakt voor een 2 megapixel portret camera.

De Oppo Find X2 Lite is uitgerust met dezelfde capaciteit batterij en dezelfde snellader als de Neo. De 4.025 mAh batterij is ook bij veelvuldig gebruik krachtig genoeg om de dag door te komen. Loop je toch een keer onverhoopt tegen een lege batterij aan? Dankzij de 30 Watt snellader kun je de smartphone in hoog tempo weer bijladen. (Omgekeerd) draadloos opladen behoort overigens niet tot de mogelijkheden – dat geldt voor de gehele Find X2 line-up.

Het Lite model is verkrijgbaar in de kleuren Moonlight Black en White Pearl. Voor een los toestel is de prijs vastgesteld op €500. De Find X2 Lite is onder andere te koop bij MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel. Met abonnement is deze Oppo smartphone verkrijgbaar bij T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.

Oppo Reno 2

Vorig jaar april bracht Oppo haar eerste Reno smartphone uit. Deze bijzonder stijlvolle telefoon kon mede dankzij het randloze scherm en schuine pop-up camera rekenen op veel positieve reacties. In oktober 2019 werd de Reno2 en de Reno2 Z gepresenteerd, als nieuwste toevoegingen binnen deze innovatieve line-up.

Na de succesvolle lancering van de Oppo Reno en Reno 10x Zoom waren de verwachtingen hooggespannen. Toch wist de Chinese fabrikant opnieuw aan de veeleisende wensen van consumenten te voldoen, want ook de Reno2 biedt bijzonder veel high-end functies tegen een betaalbare prijs.

De Reno 2 kreeg ten opzichte van zijn voorganger een beter camerasysteem, een krachtigere processor met meer geheugen, een iets groter display, een hogere capaciteit batterij en meer kleuropties. Dit alles tegen dezelfde adviesprijs van €500. In onze Oppo Reno 2 review konden we dan ook niet anders concluderen; deze telefoon biedt een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Net als zijn voorganger beschikt de Reno 2 over een fraaie haaienvin pop-up camera, die schuin uit de behuizing komt zetten. Hierdoor bestaat de gehele voorzijde uit schermoppervlak. Ook de vingerafdruksensor is onder het scherm verwerkt. De Oppo Reno2 is uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ AMOLED display. De front-camera biedt een resolutie van 16 megapixels.

De achterzijde herbergt een quad-camera. Naast een 48 megapixel hoofdcamera is er ook een telelens met 5x Hybrid Zoom ingebouwd. Het camerasysteem komt overeen met de Find X2 Neo en biedt een uitstekende beeldkwaliteit – zowel bij foto’s als video opnames.

Er is een 4.000 mAh batterij ingebouwd, die bij normaal gebruik zo’n 1,5 dag meegaat. Dankzij VOOC Flash Charge 3.0 technologie is de accu binnen 1,5 uur weer volledig opgeladen. Verder is er een enkele speaker ingebouwd. Er moet ergens op bezuinigd worden natuurlijk, want hoe je het ook went of keert, de Reno2 is geen high-end telefoon. Ook al zou je dat wel denken, kijkende naar de vele functies en mogelijkheden.

Deze Oppo telefoon wordt aangedreven door de mid-range Qualcomm Snapdragon 730 chipset die mede dankzij de 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen goede prestaties levert. Consumenten hebben keuze uit twee kleuren: Luminous Black en Ocean Blue – beide beschikken over een glazen achterzijde.

In oktober 2019 ging de Oppo Reno2 in de verkoop voor €500. Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder, waardoor je inmiddels een leuke korting kunt krijgen. Coolblue rekent op het moment van schrijven een prijs van €470 voor een los toestel. Bij MediaMarkt betaal je €450 voor dezelfde dual-sim telefoon. Bij BelSimpel ben je het goedkoopste uit, deze online retailer hanteert een verkoopprijs van €380.

Voor dit bedrag haal je een zeer goede smartphone in huis. Vanzelfsprekend is deze Oppo smartphone ook met abonnement verkrijgbaar. Zowel T-Mobile, KPN als Tele2 bieden de Reno 2 aan met abonnement. Ook wordt het toestel aangeboden via de site van Mobiel.nl

Oppo Reno2 Z

De Reno2 Z is het goedkope broertje van de Reno2. Ook deze smartphone is voorzien van een pop-up camera hoewel het ditmaal geen schuine haaienvin camera betreft, maar een rechte, smalle pop-up camera. De cameraresolutie is gelijk (16MP), ook de displaygrootte en resolutie is identiek (6,5” Full HD+).

De Oppo Reno2 Z draait op het Android 9 besturingssysteem en wordt aangedreven door de Mediatek Helio P90 chipset. Er is 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Het toestel is ook gecertificeerd door TÜV Rheinland met een 5-star rating voor de gaming prestaties. Oftewel, dit mobieltje leent zich uitstekend voor een potje online gamen. Je hebt een prachtig scherm tot je beschikking, meer dan voldoende werkgeheugen en een grote capaciteit batterij van 4.000 mAh.

Het camerasysteem aan de achterzijde beschikt over vier lenzen, waardoor je prachtige scherpte diepte opnames kunt maken. De cameraconfiguratie is vergelijkbaar met de Find X2 Lite wat resulteert in een 48 megapixel primaire camera (f/1.7), een 8 megapixel ultragroothoekcamera (/f2.2), een 2 megapixel monolens (f/2.4) en een 2 megapixel portretlens (dieptecamera). Video’s maak je met dit mobieltje in een maximale resolutie van 4K UHD @ 30fps.

Dit smartphone model wordt aangeboden in twee kleuren; Sky White en Luminous Black. Dankzij de hoogstaande gradiënt afwerking heeft de Reno 2Z een bijzonder stijlvolle look & feel, zeker voor een toestel in deze prijsklasse. Tijdens de introductie kreeg deze mid-range Oppo telefoon een adviesprijs van €350.

Ondertussen is er een half jaar gepasseerd, waardoor je deze smartphone inmiddels met enige korting kunt bemachtigen. Bij MediaMarkt en Coolblue betaal je momenteel €340. Bij BelSimpel is de prijs beduidend lager, daar betaal je momenteel €300 voor hetzelfde smartphone model. Daarnaast wordt de Reno2 Z aangeboden met abonnement door T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.

Oppo A91

De goedkoopste Oppo smartphones vind je binnen de A-serie. De A91 is met een verkoopprijs van €300 het meest geavanceerde model binnen deze budget serie. Met een gewicht van 172 gram en een dikte van 7,9mm is deze telefoon ook ultradun en erg licht van gewicht.

De Oppo A91 is voorzien van een 6,4-inch AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie. Ook deze telefoon beschikt over een in-display vingerafdrukscanner. Je hoeft alleen maar je vinger op het scherm te leggen om het toestel binnen 0,32 seconde te kunnen ontgrendelen. De V-vormige inkeping bovenin het scherm biedt ruimte voor de 16 megapixel selfiecamera.

Oppo heeft de A91 uitgerust met een viervoudige camera. Deze biedt een vergelijkbare beeldkwaliteit als de duurdere Reno2Z en Find X2 Lite. Ook kun je met deze smartphone hoge resolutie video’s vastleggen, die er dankzij de elektronische beeldstabilisatie bijzonder vloeiend uitzien. Het is een ideaal toestel voor diegene die niet al te veel geld aan hun smartphone willen besteden, maar wel over een goede camera wil beschikken.

De Oppo A91 draait op het Android 9 besturingssysteem en wordt aangedreven door de Mediatek Helio P70 chipset. Deze SoC biedt iets minder goede prestaties als de Helio P90, die in de Reno2 Z te vinden is. Wel is er net zoveel geheugen ingebouwd; 8GB RAM en 128GB ROM. Ook de 4.025 mAh accu zal niet teleurstellen. Dankzij de ondersteuning voor VOOC Flash Charge 3.0 technologie kun je de batterij in 80 minuten volledig opladen van 0 – 100%.

De Oppo A91 werd uitgebracht in april 2020 voor een adviesprijs van €300. Er is keuze uit twee kleuren; Lightening Black en Blazing Blue. Voor een los toestel kun je terecht bij MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel. Daarnaast kun je de A91 met abonnement kopen bij T-Mobile en Tele2.

Oppo A72

Eind mei 2020 werden de Oppo A52 en de A72 aangekondigd. Twee uiterst betaalbare Android smartphones met een stijlvol 3D Curve design, een 6,5-inch LCD scherm, een punch-hole camera, een quad camera en een krachtige 5.000 mAh batterij. De A72 is het meest geavanceerde model, deze Oppo smartphone heeft een adviesprijs van €270. Wat mag je voor deze prijs verwachten?

In tegenstelling tot de A91 draaien de A72 en A52 wel op het nieuwste Android 10 OS, in combinatie met de ColorOS 7.1 interface. Qua processor prestaties legt de A72 het af ten opzichte van zijn duurdere broer. Het toestel wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 665 met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Mocht je het geheugen verder willen uitbreiden dan is dit mogelijk via een microSD geheugenkaart.

Oppo heeft de A72 voorzien van een punch-hole selfiecamera, waardoor het toestel er bijzonder modern en stijlvol uitziet. Het gaatje in het scherm herbergt een 16 megapixel beeldsensor. Dankzij verschillende AI-functies kun je ook tal van beautyfilters toepassen om je zelfportretten nog mooier te maken. De vingerafdrukscanner is bij dit model niet onder het scherm verwerkt, maar aan de zijkant in de power-knop.

De A72 mag dan wel een instapmodel zijn, toch is deze smartphone uitgerust met een viervoudige camera aan de achterzijde. De cameraconfiguratie is gelijk aan die van de A91, Reno2 Z en de Find X2 Lite. Ook is er een speciale nacht mode beschikbaar en een effectief beeldstabilisatiesysteem.

De 5.000 mAh accu is bijzonder krachtig, waardoor de Oppo A72 ideaal is voor veelvuldig gebruik. Er wordt een 18 Watt snellader meegeleverd, waardoor je deze budget telefoon ook weer snel kunt opladen. Bovendien wordt omgekeerd draadloos opladen ondersteunt, oftewel je kunt andere apparaten opladen via de accu van je smartphone.

Sinds een maand kun je de Oppo A72 kopen in Nederland. Er is keuze uit twee kleuren; Twilight Black en Aurora Purple. Voor een simlockvrij, los toestel kun je terecht bij MediaMarkt en Coolblue, beide retailers hanteren momenteel de adviesprijs van €270. Daarnaast is de A72 verkrijgbaar met abonnement bij T-Mobile, KPN, Tele2 en Ben.

Oppo A52

Met een verkoopprijs van €220 behoort de A52 tot de goedkoopste 2020-modellen die Oppo geïntroduceerd heeft. Ondanks de lage prijs heeft deze Oppo telefoon een bijzonder moderne vormgeving. Zo is het 3D Curve design ook bij dit model terug te vinden, net als de 16 megapixel punch-hole camera.

Er zijn echter ook een aantal verschillen te constateren in vergelijking met de A72. Zo is de quad-camera configuratie aan de achterzijde anders ingedeeld. In plaats van een 48 megapixel hoofdcamera is er een 12 megapixel sensor toegepast. De andere drie sensoren en lenzen zijn gelijk aan de A72. Ook de 4K video functie met beeldstabilisatie is terug te vinden in de Oppo A52.

Qua geheugen doet dit toestel ook een stapje terug. Hoewel dezelfde Snapdragon 665 is toegepast is de hoeveelheid opslaggeheugen beperkt tot 64GB. Gelukkig kun je gewoon een microSD geheugenkaartje gebruiken, waardoor je feitelijk nooit tegen opslagproblemen aan hoeft te lopen.

Afgezien van de hoofdcamera en het opslaggeheugen zijn de functies en mogelijkheden van de A52 gelijk aan die van de A72. Oftewel, de A52 heeft een 6,5″ Full HD+ display, een 5.000 mAh batterij met een 18 Watt snellader en draait op het Android 10 OS.

De nieuwste toevoeging binnen het Oppo smartphone assortiment is per direct verkrijgbaar in Nederland in de kleur Twilight Black. Het toestel wordt aangeboden door MediaMarkt, Coolblue en Mobiel voor een adviesprijs van €220.

Oppo A9 2020

De Oppo A9 was het eerste 2020-model van Oppo. Deze smartphone werd al in september 2019 aangekondigd als goedkope Android smartphone met uitstekende gaming functies. De budget telefoon beschikt over een 6,5-inch LCD display met een Full HD+ resolutie. Er is een waterdruppelvormige notch toegepast om de front-camera te herbergen. Deze biedt een resolutie van 16 megapixels.

De Oppo A9 2020 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 665 chipset met 4GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Deze processor is ook in de A72 terug te vinden – met dezelfde hoeveelheid geheugen. Ook het viervoudige camerasysteem is identiek. Het betreft een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een tweetal 2 megapixel dieptesensoren. Video’s maakt dit toestel in 2160p resolutie @ 30fps.

Oppo heeft de A9 2020 ook uitgerust met een grote capaciteit batterij. De 5.000 mAh accu houdt het bij regulier gebruik twee dagen vol. Ook biedt dit toestel ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen. De vingerafdrukscanner is bij de A9 2020 aan de achterzijde geplaatst, daarnaast kun je dit toestel ontgrendelen middels gezichtsherkenning. Verder is de telefoon voorzien van Dolby Atmos en dual stereo speakers. Gamers zullen ook de Game Boost 2.0 functie waarderen, waardoor gameprestaties geoptimaliseerd worden.

De Oppo A9 is sinds oktober 2019 verkrijgbaar in Nederland in twee kleuren; Marine Green en Space Purple. Het toestel heeft een adviesprijs van €250. Het 2020-model is los verkrijgbaar bij MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel. Met abonnement kun je deze telefoon kopen bij T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.

Inmiddels kun je online verschillende aanbiedingen vinden voor dit model. Zo biedt Cooblue de Oppo A9 2020 aan voor €236. BelSimpel doet er nog een eurootje vanaf, daar betaal je €235 voor een los toestel.

Oppo A5 2020

De A5 2020 is de goedkoopste smartphone binnen de 2020 line-up van Oppo. Dit model werd in oktober 2019 aangekondigd en ging een maand later in de verkoop voor een adviesprijs van €200. De budget smartphone is uitgerust met een 6,5-inch HD+ display. Net als bij de A9 is er gekozen voor een smalle inkeping bovenin het display voor de front-camera. De selfiecamera van de A5 beschikt over een 8 megapixel beeldsensor.

Het toestel draait op het Android 9 OS en wordt aangedreven door de Snapdragon 665 SoC. Standaard wordt er 3GB RAM geheugen en 64GB uitbreidbaar opslaggeheugen ingebouwd. Ook heeft Oppo de A5 voorzien van Game Boost 2.0 technologie, wat zorgdraagt voor een extra goede game ervaring.

De quad-camera configuratie van de A5 2020 komt overeen met de later geïntroduceerde A52. Ook is de Oppo A5 voorzien van dual stereo speakers, die ook bij hoge volumes een heldere geluidskwaliteit moeten bieden. Dolby Atmos draagt bij aan levendige geluiden, zowel bij het bekijken van video’s als bij het gamen.

Voor het beveiligen van je gegevens is de A5 2020 uitgerust met een vingerafdruksensor en gezichtsherkenning technologie. De 5.000 mAh ingebouwde batterij draagt zorg voor een accuduur van 19 uur bij continue-gebruik. In de praktijk betekent dit dat je zeker twee dagen vooruit kunt, alvorens je de telefoon aan de oplader moet leggen.

De Oppo A5 2020 is verkrijgbaar in de kleuren Mirror Black en Dazzling White voor een prijs van €200 voor een los toestel zonder abonnement. Inmiddels kun je deze dual sim telefoon online ook wel goedkoper vinden. Coolblue hanteert op het moment van schrijven een verkoopprijs van €192. Bij BelSimpel ben je het goedkoopst uit, voor een los toestel betaal je daar €165. Daarnaast bieden telecomproviders T-Mobile en Tele2 de smartphone ook aan met abonnement.

Een Oppo telefoon kopen

Het productportfolio van Oppo is erg divers, om elk type consument te kunnen bedienen. Zowel op het gebied van fotografie, het beschikbare geheugen en de snellaad-functionaliteit presteren de toestellen bovengemiddeld goed. Zodoende bieden Oppo smartphones doorgaans een betere prijs/kwaliteit verhouding dan concurrerende toestellen – zeker wanneer je de specificaties vergelijkt met gevestigde merken zoals Samsung en Apple.

Voorheen was een veelgehoord kritisch punt de software. Tegenwoordig draaien echter veruit de meeste Oppo telefoons direct uit de doos op het nieuwste Android OS. Ook de ColorOS interface is door de tijd meermaals verbeterd en aangepast, om zodoende beter te voldoen aan de wensen van westerse consumenten.

De toestellen van Oppo zijn ook erg waardevast. Zo is de Reno2 Z slechts €10 in prijs verlaagd in een half jaar tijd (van €350 naar €340, bij MediaMarkt en Coolblue). Een gemiddelde Samsung Galaxy smartphone is een half jaar na lancering beduidend minder waard.

Als bijvoorbeeld nemen we de Galaxy A30s, die een half jaar geleden voor €300 in de markt werd gezet. Vandaag de dag kun je deze Samsung smartphone kopen bij Coolblue voor €240 – een korting van maar liefst €60 ten opzichte van een half jaar geleden. Toch biedt de €220 kostende Oppo A52 nog altijd een betere prijs/kwaliteit verhouding dan de Galaxy A30s.

Wil je meer weten over de modellen die Oppo vorig jaar heeft uitgebracht? Raadpleeg dan ons overzicht met alle Oppo 2019 smartphone modellen.