Oppo en haar 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge technologie De Oppo Find X2 Serie is uitgerust met SuperVOOC 2.0. Wat houdt dit precies in en wat zijn de voordelen van deze bijzonder snelle oplaadtechnologie?

De smartphone is niet meer uit ons leven weg te denken. De functionaliteiten zijn het afgelopen decennia sterk verbeterd, denk aan het scherm en de camera’s, maar natuurlijk ook de batterij. Want niets is zo vervelend als een lege telefoonbatterij. Niet alleen de accucapaciteit is toegenomen, ook het opladen van een mobieltje gaat tegenwoordig velen malen sneller dan pak en beetje 5 jaar geleden. Neem bijvoorbeeld Oppo met haar VOOC Flash Charge technologie, deze oplaadtechnologie is de snelste van de wereld.

Afgelopen maand werd de Oppo Find X2 serie gepresenteerd als nieuw topmodel. Deze high-end smartphone wordt standaard geleverd met een oplader met een uitzonderlijk laadvermogen van maar liefst 65 Watt. In slechts 38 minuten tijd kun je de 4.200 mAh batterij volledig opladen van 0 tot 100%.

Ideaal, want zodoende is het niet langer nodig om je telefoon elke nacht steevast aan de oplader te leggen. Als je er ’s ochtends onverhoopt achter komt dat de batterijcapaciteit niet toereikend is, heb je aan een kwartiertje opladen alweer genoeg om de dag door te komen. In dit achtergrondartikel blikken we terug op het ontstaan van VOOC Flash Charge technologie, de voordelen van dit oplaadsysteem en de noodzaak ervan nu het 5G tijdperk aanbreekt.

Oppo VOOC Flash Charge technologie

Sinds 2012 zijn mobiele telefoons met een groot display een echte trend geworden. Destijds werd 3G vervangen door 4G. Het grotere scherm en de nieuwe (camera-)functies zorgden ervoor dat het stroomverbruik enorm toenam. Als gevolg hiervan werd de batterijcapaciteit vergroot, hierdoor ontstonden echter erg lange oplaadtijden.

Deze problematische ontwikkeling leidde ertoe dat Oppo een grootschalig onderzoeksproject opzette wat resulteerde in een innovatieve oplossing voor ‘laagspanning en een hoge stroomsterkte’, genaamd VOOC Flash Charge. Tot dan toe werd Qualcomm’s technologie gebaseerd op ‘hoogspanning en een lage stroomsterkte’ het meest toegepast voor mobiele apparaten. Met de technologie van Oppo werd de oplaadtijd aanzienlijk verkort, bovendien werd de warmteontwikkeling effectief verminderd.

De eerste smartphone met VOOC Flash Charge technologie was de Oppo Find 7 uit 2014. Na verloop van tijd leidde dit tot het concept van ‘5 minuten opladen, 2 uur bellen’. Door de tijd heen is de VOOC-technologie verder verfijnd, zo zijn de 2019 Oppo Reno modellen uitgerust met VOOC 3.0 – die een 200% hogere druppellaadsnelheid kent als VOOC 2.0.

In de tussentijd werd ook Oppo SuperVOOC Flash Charge geïntroduceerd, een dual-cell snellaadoplossing met een uitstekende laadefficiëntie. Deze supersnelle laadoplossing maakte haar debuut in 2018, toen de Oppo Find X Lamborghini Edition werd geïntroduceerd met een baanbrekende 50W oplader.

De recent geïntroduceerde Oppo Find X2 en Find X2 Pro borduren voort op dit model. Deze smartphones bieden ondersteuning voor SuperVOOC 2.0. Met een vermogen van maar liefst 65 Watt (10V en 6,5 A) is dit de snelste laadtechnologie dat momenteel beschikbaar is voor smartphones. Dankzij intelligente tuning-algoritme worden de oplaadprestaties en het laadrendement verder verbeterd. Oppo is ook één van de enige telefoonfabrikanten die gebruik maakt van GaN (Galliumnitride). Dit 3de generatie halfgeleidermateriaal kenmerkt zich door hoge prestaties, snelheid en betrouwbaarheid.

In het laboratorium van Oppo wordt er zelfs al geëxperimenteerd met mobiele apparaten met nóg geavanceerdere oplaadtechnologie. Dat is ook nodig, de ontwikkelingen staan immers nooit stil.

Het 5G tijdperk

We zijn opnieuw aangekomen bij een netwerk transitie, ditmaal zal 4G plaats moeten maken voor het supersnelle 5G mobiele netwerk. Verwacht wordt dat het dataverbruik de komende jaren significant zal stijgen, zo kijken we steeds vaker hoge resolutie video’s en films op onze mobiele telefoons, ook online gamen wordt steeds populairder. Zodoende dat het 5G tijdperk ook nieuwe technologische innovaties vereist op het gebied van de batterijcapaciteit en de oplaadsnelheid.

Hier zit echter ook een beperking in, ten slotte neemt de interne ruimte van een smartphone niet of nauwelijks toe, waardoor het onmogelijk is om simpelweg steeds grotere batterijen te implementeren. Mede daarom is snelladen zo’n belangrijk onderdeel geworden, steeds meer consumenten houden hier dan ook bewust rekening mee bij het kopen van een nieuw mobieltje.

Voor Oppo betekent de komst van het 5G netwerk dat het bestaande concept van ‘5 minuten opladen, 2 uur bellen’ zal worden opgeschaald naar ‘5 minuten opladen, 2 uur spelletjes spelen’. Dit heeft alles te maken met ons continue veranderende smartphonegebruik. Tegenwoordig wordt de smartphone regelmatig ingezet voor het spelen van een online spelletje of voor het maken van hoge resolutie video’s. Het is allemaal mogelijk, maar vergt ook beduidend meer van de batterij dan bijvoorbeeld bellen.

Door de accucapaciteit en het laadvermogen verder te verhogen hoeven gebruikers zich niet langer bezig te houden met de levensduur van hun mobiele apparaat. Je wilt ten slotte dat je smartphone altijd tot je beschikking staat, wanneer je deze ook maar nodig hebt.

Ondertussen heeft de Oppo VOOC snelladen-technologie de 5-sterren certificering behaald bij het CTTL van het MIIT (Ministerie van Industrie en Informatie Technologie in China). Het is vooralsnog de enige snellaadtechnologie die zo’n hoge certificeringsrating heeft ontvangen van het CTTL. Oppo VOOC wordt geroemd om haar efficiëntie, maar ook om de veiligheid. Mede daarom maken ruim 20 andere bedrijven, , middels licenties, gebruik van de door Oppo gepatenteerde technologie.

Eén van de nieuwste uitvindingen op het gebied van oplaadtechnologie is draadloos opladen. In oktober 2019 introduceerde Oppo haar 30W Wireless VOOC Flash Charge technologie, welke compatibel is met de QI-normen. Hoewel het draadloos opladen van je smartphone niet geheel nieuw is, zien we ook hier een enorme toename in de oplaadsnelheid. Waar er ‘vroeger’ -anno 2018- gebruik werd gemaakt van 5W draadloze opladers, zitten we nu slechts twee jaar later al op 6x hogere snelheden. Dat belooft nog wat voor de toekomst!