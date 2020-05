Oppo Find X2 Pro review De Find X2 Pro is het nieuwe vlaggenschip van Oppo. In deze uitgebreide review lees je alles over de voor- en nadelen van deze high-end Android smartphone.

Score

Voordelen Kwalitatief hoogwaardig ontwerp

Kwalitatief hoogwaardig ontwerp Prachtig 120 Hertz QHD display

Prachtig 120 Hertz QHD display 10x Hybrid zoom camera

10x Hybrid zoom camera Indrukwekkende stereo speakers

Indrukwekkende stereo speakers 65 Watt oplader meegeleverd

65 Watt oplader meegeleverd 5G ondersteuning Nadelen Draadloos opladen wordt niet ondersteunt

Draadloos opladen wordt niet ondersteunt Enkel plaats voor één nanoSIM

Enkel plaats voor één nanoSIM Geen 3.5mm aansluiting

Review score Design 9.0

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 9.5

Functies 9.0

Prijs/kwaliteit verhouding 8.5 Recensie conclusie 8.9 Oppo Find X2 Reviews De Oppo Find X2 Pro is niet goedkoop, maar biedt wel het beste van het beste dat je anno 2020 mag wensen van een smartphone!

Afgelopen maand heeft Oppo haar nieuwe Find X2 line-up geïntroduceerd. Er zijn inmiddels vier modellen aangekondigd binnen deze innovatieve telefoonserie. Alle nieuwe modellen zijn voorzien van 5G connectiviteit. Van goedkoop naar duur gaat het om de Oppo Find X2 Lite, de Find X2 Neo, de Find X2 en ten slotte het topmodel de Find X2 Pro. De Pro uitvoering is de enige smartphone binnen de nieuwe line-up met een 10x Hybrid Zoom functie. Wij hebben een test exemplaar ontvangen van Oppo om deze high-end telefoon eens nader te bekijken. In de volgende Oppo Find X2 Pro review lees je meer over onze bevindingen met dit mobieltje.

De Find X2-serie is de opvolger van de Find X, die halverwege 2018 op de markt kwam. Dit toestel behoorde tot één van de eerste Oppo smartphones die je in Nederland kon kopen. Destijds werd er slechts één model uitgebracht, het was wel een zeer bijzonder en innovatief toestel. De Oppo Find X behoorde namelijk tot de eerste smartphones met een full-screen ontwerp en een uitschuifbaar camerasysteem.

Met de Find X2 borduurt Oppo voort op deze revolutionaire telefoon. Opnieuw is er veel aandacht besteed aan zowel het scherm, de camera als de accu – één voor één parameters die veel consumenten als belangrijk ervaren bij het aanschaffen van een nieuwe telefoon.

Voor het nieuwe topmodel dien je wel een behoorlijk bedrag te betalen. De adviesprijs is vastgesteld op €1.200 voor een los toestel. Is deze smartphone zijn geld waard? LetsGoDigital heeft een maand de tijd gehad om kennis te maken met de Oppo Find X2 Pro. Ruim voldoende om alle voordelen en nadelen van deze smartphone op te kunnen sommen.

Verkoop verpakking en kleurvarianten

De smartphone wordt geleverd in een compacte donkerblauwe verpakking waar een 3D effect overheen is geplaatst en met glimmende gouden letters op staat geschreven: ‘OPPO Find X2 Pro’ en ‘5G’. Op de verkoopdoos staat tevens vermeld dat het gaat om een 12GB/512GB model. Zodra je de smartphone in je handen pakt voel en zie je dat dit geen goedkoop model betreft. De premium kwaliteit straalt er vanaf.

Wij hebben een oranje test model ontvangen, met een kunstlederen achterzijde – ook wel veganistisch leer genoemd. Dit voelt heerlijk zacht en comfortabel aan. Afhankelijk van hoe het licht erop valt lijkt het oranje toestel ook wel zalmroze te zijn. De randen aan zowel de voor- als achterzijde zijn rond vormgegeven, wat bijdraagt aan een extra elegante uitstraling. Rondom het camerasysteem, het Oppo logo en het aluminium frame aan de zijkanten is een glimmend gouden finish aangebracht. Het ziet er chique uit, zeker voor dames.

Voor heren is er ook nog een zwart model, deze heeft een keramische achterzijde. Deze variant ziet er waar mogelijk nóg luxer uit, maar is ook gevoeliger voor vingerafdrukken. Daar heb je bij het oranje model namelijk geen last van. De variant met vegan leer is overigens ook een stukje dikker, 9,5mm ten opzichte van 8,8mm voor het keramiek model. Persoonlijk vind ik dit niet zo erg, want hoewel dunne toestellen er bijzonder stijlvol uitzien vind ik het voor de handligging fijner als de smartphone iets dikker is.

Het enige minpuntje dat wij hebben gevonden op het gebied van design is het camerasysteem die enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Als je de telefoon plat op tafel legt dan merk je dat de telefoon niet helemaal recht ligt, waardoor deze enigszins wil gaan wiebelen op tafel. Je kunt dit verhelpen door gebruik te maken van het meegeleverde hoesje, er wordt namelijk een transparante siliconen case bijgeleverd om de achterzijde van het toestel te beschermen. Dit is een kwalitatief hoesje, waarbij je dankzij het transparante karakter toch kunt blijven genieten van het luxe design. Het telefoonhoesje biedt voldoende grip en voelt niet glibberig in de hand.

Verder vind je in de verpakking een kwalitatief setje oordopjes, een sim-naald, een snelstartgids, een garantiekaart en natuurlijk een USB-C datakabel en adapter. De Oppo Find X2 en X2 Pro zijn vooralsnog de enige verkrijgbare smartphones die met een 65 Watt oplader worden geleverd. Dankzij SuperVooC 2.0 technologie heb je minder dan 40 minuten nodig om de 4.260mAh batterij op te laden van 0 tot 100%. Werkelijk ideaal! Deze bijzonder krachtige oplader is overigens ook 2x zo groot als een reguliere oplader.

Indrukwekkend scherm

Net zo indrukwekkend als de achterzijde is ook de voorzijde. Oppo heeft de Find X2 Pro voorzien van een 6,7-inch AMOLED display. Het scherm is prachtig afgerond en heeft een resolutie van 1440×3168 pixels. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst en voor de camera is er in de linker bovenzijde een gat in het scherm gemaakt. Deze zogenaamde punch-hole camera herbergt een 32 megapixel beeldsensor, hier komen we later nog op terug.

De optische vingerafdrukscanner werkt zeer snel en nauwkeurig. Bovendien blijft het één van de meest veilige ontgrendelmethodes. De Find X2 Pro is ook voorzien van een gezichtsherkenningsfunctie. Voor de gezichtsdetectie geldt eigenlijk hetzelfde, deze werkt ongelofelijk snel en accuraat. Ook met bril weet het toestel je binnen enkele milliseconde te herkennen en de smartphone te ontgrendelen. Zelfs in slechte lichtomstandigheden weet de telefoon doorgaans zonder problemen je gezicht te herkennen. Via het instellingen menu kun je er ook voor kiezen om ‘geen gezichten met gesloten ogen te herkennen’, deze optie staat standaard uit.

Het scherm, dat overigens van Samsung Display afkomstig is, is uiterst aangenaam om naar te kijken. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de hoge verversingssnelheid dat dit toestel biedt: 120 Hz bij QHD resolutie. Hoewel er inmiddels verschillende modellen gepresenteerd zijn met een 120 Hertz display behoort de Find X2 (Pro) tot één van de weinige modellen die deze hoge verversingssnelheid ook ondersteunt in de hoogste resolutie. De enige smartphone met vergelijkbare display specs komt van zusterbedrijf OnePlus, die recentelijk de OnePlus 8 Pro heeft gepresenteerd.

Via het instellingenmenu van de Find X2 Pro worden er drie mogelijkheden geboden aangaande de verversingsfrequentie. Je kunt het scherm op 60 Hz of 120 Hz zetten, de derde optie is ‘automatisch selecteren’. Wanneer je voor laatstgenoemde optie kiest wordt het scherm regelmatig op 60 Hz gezet. Dit is echter niet storend en zorgt er wel voor dat er op het energieverbruik bespaard wordt. Als je continue 120 Hz / QHD aan hebt staan vergt dit namelijk erg veel van de batterij. Voor de schermresolutie zijn er ook drie instelmogelijkheden voorhanden; FHD, QHD en Automatisch selecteren.

Het scherm, dat door Oppo ook wel Ultra Vision Display wordt genoemd, kan 1 miljard kleuren weergeven, is HDR10+ gecertificeerd, heeft een maximale schermhelderheid van 1200 nit en een ultra-lage scherm-reflectiviteit. Dit alles zorgt ervoor dat het beeldscherm er uiterst scherp uitziet en een rijke kleurweergave biedt. Ook in direct zonlicht blijft de display relatief goed afleesbaar. Het professionele testinstituut DisplayMate heeft het scherm van de Oppo Find X2 (Pro) dan ook gecertificeerd met de A+ rating.

Hoge resolutie selfiecamera

In tegenstelling tot de Find X vind je binnen de X2-serie geen model met een uitschuifbaar camerasysteem. Het grootste voordeel hiervan is dat Oppo de nieuwe modellen heeft kunnen voorzien van een IP-rating. De Oppo Find X2 Pro is namelijk IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat het toestel volledig stof- en waterdicht is. In de praktijk betekent dit dat je de smartphone mee kunt nemen onderwater tot 1,5 meter diepte gedurende maximaal 30 minuten.

De Oppo Find X2 Pro is uitgerust met een 32 megapixel selfiecamera met een diafragma van f/2.4. Het betreft een Sony IMX616 beeldsensor die in de linker bovenzijde van het scherm is geplaatst. Hoewel de front-camera wel zichtbaar is, werkt de aanwezigheid ervan zeker niet storend – wat dat betreft zorgt het voor een geheel andere ervaring als een reguliere notch. Dit komt mede door de plaatsing ervan – in de hoek, in plaats van in het midden.

Het punch-hole camerasysteem is dan ook een goede oplossing, in ieder geval totdat fabrikanten zover zijn om ook de frontcamera geheel onder de display te verwerken. Deze nieuwe technologie zal vermoedelijk vanaf volgend jaar in de eerste modellen worden toegepast. Oppo behoort tot één van de weinige fabrikanten die al meermaals een prototype telefoon getoond heeft waarbij de selfiecamera onder het scherm is geplaatst. Deze innovatie was echter nog niet vergenoeg uitgewerkt om toe te passen in de X2 Pro. Mogelijk dat we dit nieuwe camerasysteem bij de Oppo Find X3 mogen verwelkomen.

Maar zover is het nog niet. Gelukkig levert de camera van de X2 Pro ook een goede beeldkwaliteit. Zodra je wisselt van de reguliere camera naar de front-camera verschijnt er rondom het camerasysteem een snelle lichtanimatie. Dankzij de vele portretopties kun je prachtige zelfportretten maken die geheel aan jouw wensen voldoen. De beeldkwaliteit van de 32 megapixel Sony beeldsensor is ruim voldoende, foto’s tonen rijke kleuren en een hoog contrast.

Ook de nachtmode werkt bij het maken van selfies, wel heeft de camera er in de avonduren meer moeite mee om een mooi bokeh-effect toe te voegen. Er is dus minder scherptediepte te zien in de avondopnames. Andere functies die ook beschikbaar zijn via de front-camera zijn: een expert-mode, panorama-mode, stickers, slow-motion en timelapse. Vanzelfsprekend kun je ook gebruik maken van de Google Lens en er is een separate tekstscanner voorhanden. Daarnaast is de front-camera ook erg geschikt voor het voeren van videogesprekken in hoge resolutie; 4K @ 60fps.

Veelzijdige camera met 10x Hybrid zoom

Oppo zet met haar nieuwe topmodel hoog in als het gaat om fotografie en videografie mogelijkheden. Hoewel de Chinese fabrikant verschillende instap- en middenklasse modellen voert met een viervoudig camerasysteem is er bij de Find X2 Pro gekozen voor een drievoudige camera.

Gelukkig zegt het aantal camera’s niet alles, want dit camerasysteem biedt verbluffende resultaten. Zo vindt ook het onafhankelijke DxOMark die de camera van de X2 Pro een testscore meegaf van 124 punten. Ter vergelijking, het huidige topmodel van Samsung, de Galaxy S20 Ultra behaalde bij hetzelfde testinstituut 122 punten. Eerder maakte we al een vergelijking tussen de Oppo Find X2 Pro en de Samsung Galaxy S2 Ultra op basis van de specificaties. Het toestel van Oppo levert eigenlijk op alle vlakken vergelijkbare of zelfs betere resultaten, tegen een minder hoge prijs. Dit is ook nodig om extra marktaandeel te veroveren, aangezien Samsung een gevestigde naam is in Europa.

Maar wat maakt de camera van de Find X2 Pro nou zo goed? Allereerst de veelzijdigheid. Het drievoudige camerasysteem dekt een bereik van 16.5mm tot 128mm, waardoor de camera inzetbaar is in uiteenlopende omstandigheden. Denk aan het fotograferen van weidse landschappen tot het aan vastleggen van de kleinste details van een kerktoren. Ben je meer van de macrofotografie? Ook dat is mogelijk, met deze Oppo smartphone leg je elk onderwerp van 3 cm. afstand haarscherp vast.

Nog niet zo heel lang geleden moest je voor dergelijke opnames een zware DSLR camera met je meedragen, waarbij je ook nog eens meerdere objectieven nodig had om zo’n groot brandpuntbereik te kunnen overbruggen. Daar is met de nieuwe Oppo Find X2 Pro geen sprake van, dit toestel neem je eenvoudig met je mee en geeft je te allen tijde toegang tot een kwalitatieve camera.

De primaire camera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor met een f/1.7 lens. Dit is een 1/1.4-inch quad-bayer sensor van Sony-makelij, die vooral bij slechte lichtomstandigheden indrukwekkende resultaten weet te bereiken. Ruis wordt tot een minimum beperkt. Foto’s ogen zowel detailrijk als kleurrijk – zelfs bij tegenlicht en bij schaduwpartijen. Ook weet de camera goed met contrasten en scherptediepte om te gaan.

Het optische beeldstabilisatiesysteem zorgt ervoor dat foto’s er overwegend scherp uitzien. Wel merkte ik dat de camera in de automatisch stand niet altijd het gewenste scherpstelpunt kiest – met name als je niet in het midden wilt scherpstellen. Dit is overigens eenvoudig te verhelpen door zelf via de display het scherpstelpunt te bepalen. Wel vergt dit natuurlijk een net iets actievere manier van camerabediening.

De groothoekcamera is eveneens voorzien van een 48 megapixel sensor. Dit is een iets kleinere sensor, een 1/2-inch quad-bayer sensor die eveneens van Sony afkomstig is. Deze lens biedt een diafragma van f/2.2 en is ideaal wanneer je veel van je omgeving wilt vastleggen. Denk aan landschapsfotografie, maar bijvoorbeeld ook bij het fotograferen van hoge gebouwen of voor interieurfotografie. Bij het gebruik van een groothoeklens heb je doorgaans vrij snel te maken met vervorming van de randen, daar heeft de Find X2 Pro echter opvallend weinig last van.

Ten slotte is er een 13 megapixel camera met telelens ingebouwd. Deze sensor is in verhouding wat langzamer. Oftewel, om in te zoomen heeft de camera iets meer tijd nodig dan om uit te zoomen. Vooral bij video opnames waarbij je tussentijds schakelt tussen de lenzen is dit merkbaar. Tijdens het fotograferen levert deze vertraging overigens geen ergernissen op.

De zoomlens maakt 10x Hybride zoom en 60x Digitale zoom mogelijk. De 10x zoomfunctie is een echte aanwinst waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt tijdens de testperiode. Wel is het raadzaam om de voorbepaalde waardes te gebruiken: ultragroothoek, 1x, 2x, 5x of 10x zoom. Je kunt ook voor de tussenliggende waardes kiezen, echter, dan schakelt de camera automatisch over naar digitale zoom – wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De 10x zoom foto in deze review is overigens gemaakt vanuit de hand, zonder statief.

Download originele foto: groothoek en 10x zoom

Over de digitale zoom ben ik -zoals altijd- minder tevreden. Doordat er een uitsnede wordt gemaakt van het beeld ziet de opname er ontzettend korrelig uit. Dit is overigens bij elke camera met digitale zoom het geval. Ik beschouw de 60x digitale zoom dan ook niet als meerwaarde, maar meer als iets van ‘hoge getallen doen het goed voor de marketing’. Oppo is overigens zeker niet de enige fabrikant die zich hieraan schuldig maakt, Samsung gooit er met haar 100x Digitale zoom nog een schepje bovenop. Wat mij betreft mogen fabrikanten op deze functie besparen en het bereik beperken tot hybride zoom. Zo behoudt je kwalitatieve opnames die het delen en bewaren waard zijn.

Het is overigens niet voor het eerst dat Oppo een smartphone uitbrengt met zo’n groot zoombereik. Vorig jaar werd de Reno 10x Zoom geïntroduceerd, dit high-end toestel kun je nog altijd in Nederland kopen en biedt een uitstekend alternatief als je op zoek bent naar een meer betaalbare smartphone met zoomfunctionaliteit. Wil je meer weten over dit model, lees dan onze Oppo Reno 10x Zoom review.

De Oppo Find X2 Pro leent zich ook uitstekend voor het maken van video opnames, die in een maximale resolutie van 4K @ 60fps kunnen worden opgenomen. Digitale camera’s worden al vele jaren voorzien van beeldstabilisatie, maar de videostabilisatie in dit Pro model is duidelijk van een andere klasse. Ik was blij verrast om te zien hoe goed onbedoelde cameratrillingen worden tegengegaan. Een voorbeeld: mijn dochter kan sinds kort fietsen, als ik er in stevige looppas achteraan ga blijft het videobeeld bijzonder stabiel. Echt een uitstekende prestatie! De beelden ogen hierdoor veel rustiger om terug te kijken.

Waar ik minder van onder de indruk ben zijn de zoommogelijkheden tijdens het filmen. Hoewel het wel mogelijk is om in te zoomen verloopt dit wat schokkerig. Doordat je van 2x naar 5x naar 10x zoom gaat verspringt het beeld even. Dit mag wat ons betreft wat vloeiender verlopen. Desalniettemin is het natuurlijk fantastisch dat het überhaupt mogelijk is om zo ver in te zoomen, ook tijdens het filmen.

Oppo lijkt met de Find X2 Pro van alle markten thuis te zijn. Deze 5G smartphone beschikt over het beste scherm, camera en oplader die je momenteel kunt wensen. Ook audioliefhebbers worden op hun wenken bediend. Want hoewel een 3.5mm aansluiting ontbreekt is de dubbele speaker van zeer goede kwaliteit. Zowel aan de onder- als bovenzijde van het toestel is een speaker aangebracht. Het volumebereik is meer dan toereikend en ook de geluidskwaliteit is indrukwekkend te noemen.

Krachtige smartphone met veel geheugen en goed geluid

Vanzelfsprekend heeft Oppo haar nieuwe topmodel ook voorzien van een uiterst krachtige chipset. De Qualcomm Snapdragon 865 zal dit jaar in veel premium smartphones terug te vinden zijn, zo ook in de Find X2 Pro. Het toestel reageert bijzonder snel en accuraat, ideaal om te multitasken – geen enkele app of game toont vertragingen.

Bovendien is er meer dan genoeg geheugen ingebouwd; 12GB LPDDR5 werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen met UFS 3.0 ondersteuning. Hierbij moeten we overigens wel opmerken dat het flash geheugen niet uitbreidbaar is. Persoonlijk zie ik dit overigens niet als een probleem aangezien er standaard al zoveel geheugen voorhanden is. Scheelt ook weer qua instellingen, want zo hoef je niet per type bestand te selecteren op welk opslagmedium deze moet worden opgeslagen – alles staat op één plek.

Eveneens niet direct storend, maar wel opvallend voor een telefoon in deze prijsklasse, is het ontbreken van dual sim functionaliteit. Er kan slechts één nano-sim worden ingegeven.

De Find X2 smartphones draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS 7.1 gebruikersinterface van Oppo. Deze interface is de afgelopen jaren helemaal aangepast om te voldoen aan de wensen van Europese consumenten. Het aantal onnodige apps die vooraf staan geïnstalleerd is minimaal en de interface oogt rustig en overzichtelijk. Wat betreft het updatebeleid, de komende twee jaar mag je in ieder geval een Android update verwachten. Ook worden er maandelijks beveiligingsupdates uitgevoerd.

Doordat de Oppo Find X2 Pro is uitgerust met een afgerond display, is er ook een slimme zijbalk opgenomen waar je snelfuncties aan kunt koppelen. Deze is naar wens aan te passen, je kunt verschillende apps toevoegen en verwijderen. Zoals we helaas vaker zien is deze zijbalk wel een stuk slechter te bereiken als je gebruik maakt van een hoesje. Doordat het telefoonhoesje ook de zijkant van het toestel bedekt is het lastiger om de zijkant van het display te bereiken. Je moet daardoor al vaak twee keer tikken, wat het hele principe van ‘sneltoetsen’ beduidend minder snel maakt.

Bijzonder snelle oplader

Over de batterij en de oplader hebben we het al even kort gehad. De Oppp Find X2 Pro beschikt over een 4.260 mAh batterij. Hoewel de capaciteit niet uitzonderlijk groot is levert de accu meer dan voldoende power om de dag door te komen.

Spraakmakender is echter het oplaadsysteem, deze is absoluut toonaangevend in de branche. Geen enkele andere smartphone kun je zo snel weer bijladen als de Find X2 (Pro). Dankzij SuperVOOC 2.0 technologie, met een maximaal laadvermogen van 65 Watt, is een lege batterij binnen 38 minuten weer helemaal vol. Je kunt er letterlijk naar staan kijken, elke minuut zie je het batterijpercentage met 2% verhoogd worden. Grandioos!

Er zit echter ook een keerzijde aan, want doordat Oppo zich zo heeft gefocust op snelladen behoort draadloos opladen niet tot de mogelijkheden. Vooralsnog kun je in Nederland geen Oppo smartphones kopen die draadloos opladen ondersteunen. Hier zal in de toekomst overigens wel verandering in komen. Zo werd eerder deze maand de Reno Ace 2 aangekondigd in thuisland China, deze Oppo telefoon wordt geleverd met een 40W AirVOOC Wireless VOOC oplader. Ook omgekeerd draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden. We verwachten overigens niet dat de Reno Ace 2 naar Nederland komt, desalniettemin geeft dit wel de tendens aan, wat je de komende tijd nog mag verwachten van het vooruitstrevende Oppo.

De Find X2 Pro biedt dus niet de mogelijkheid van draadloos opladen. Persoonlijk heb ik dit overigens niet als storend ervaren, juist doordat de meegeleverde oplader zo ontzettend snel is.

Het valt ook te prijzen dat Oppo deze razendsnelle en dure oplader standaard meelevert. Verschillende fabrikanten kiezen er namelijk voor om een lader mee te leveren met minder kracht dan de maximaal ondersteunde oplaadsnelheid. Zo ben je alsnog genoodzaakt om dure accessoires te kopen, als je optimaal gebruik wilt maken van de snelladen functionaliteit althans.

Bij Oppo wordt de ultrasnelle lader dus wel standaard meegeleverd. Dit geldt overigens niet alleen voor de oplader, ook het meegeleverde hoesje, het setje oordopjes en de algehele kwaliteit van het toestel voelen allemaal uiterst degelijk en kwalitatief aan. Oppo vraagt een behoorlijk bedrag voor deze smartphone, maar je krijgt er dan ook daadwerkelijk het maximaal haalbare voor terug.

Oppo Find X2 Pro kopen

Nederland behoorde tot de allereerste landen waar je het nieuwe topmodel van Oppo kunt kopen. Sinds halverwege maart 2020 is het toestel verkrijgbaar bij verschillende retailers, waaronder MediaMarkt, Mobiel en Coolblue. Bij deze aanbieders kun je de Oppo Find X2 Pro kopen als los toestel voor € 1200 (12GB / 512GB).

Oppo smartphones zijn ook verkrijgbaar via T-Mobile, deze telecomprovider biedt de Oppo Find X2 Pro ook met abonnement aan. Door direct een abonnement af te sluiten krijg je korting op de toestelprijs. T-Mobile hanteert momenteel een bedrag van € 996 aan toestelkosten, ongeacht of je voor een 1-jarig of 2-jarig telefoonabonnement kiest. De bel- en databundel tarieven zijn gelijk aan die van een simonly abonnement, waardoor je onderaan de streep simpelweg minder geld kwijt bent voor je telefoon.

Sinds kort is Oppo ook een samenwerking aangegaan met Vodafone, zodoende kun je de Oppo Find X2 Pro kopen met een Vodafone 5G abonnement. Vodafone is de eerste provider in Nederland die het 5G netwerk geactiveerd heeft – voor de helft van Nederland althans. Eind juli 2020 zal landelijke 5G dekking gerealiseerd worden. Ook KPN en T-Mobile zullen de komende tijd het 5G mobiele netwerk in gebruik gaan nemen. Het duurt dan nog wel geruime tijd alvorens je ook gebruik kunt maken van de maximale snelheid die 5G te bieden heeft. Door nu een 5G telefoon te kopen bereidt je je dus met name voor op de toekomst.

Daarnaast zal de telefoon over een jaar of twee natuurlijk meer waard zijn op de tweedehands markt. Tegen die tijd worden budget telefoons ook voorzien van 5G ondersteuning, waardoor het kopen van een oude 4G smartphone beduidend minder aantrekkelijk wordt – ongeacht de overige functies.

Oppo Find X2 Pro review conclusie

Geen enkele smartphone komt zonder nadelen, zo ook de Oppo Find X2 Pro niet. Toch kunnen we maar één conclusie trekken, met de Find X2 Pro legt Oppo de lat heel erg hoog voor andere fabrikanten. De prijs/kwaliteit verhouding ten opzichte van andere topmodellen is uitzonderlijk goed. Wat ons betreft is de Oppo Find X2 Pro de beste smartphone van dit moment.

Het indrukwekkende 120 Hertz QHD scherm, de 10x zoom camera, de 65W oplader, de uiterst krachtige chipset met maar liefst 12GB RAM en 512GB geheugen, ondersteuning voor 5G: het zijn allemaal punten die deze smartphone tot een echt vlaggenschip maken. Of al deze functies €1.200 waard zijn, dan blijft natuurlijk erg persoonlijk en hangt ongetwijfeld af van de diepte van je portemonnee. Ben je bereid om zo’n bedrag uit te geven aan je volgende telefoon, dan biedt de Oppo Find X2 Pro het ultieme van dit moment.

Oppo levert in veel gevallen nét iets meer dan de concurrentie, en dan hebben we het natuurlijk met name over de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het toestel van Oppo is beduidend goedkoper, beschikt standaard over meer geheugen, ondersteunt 120 Hertz ook in hoge QHD resolutie en wordt geleverd met een snellere oplader.

De Samsung Galaxy S20 Ultra biedt als extra een 8K video functie, hoewel dit technologisch een fantastische innovatie is, is de meerwaarde nihil zolang je de video’s niet op een 8K scherm afspeelt. Bovendien is het verschil met 4K nauwelijks met het oog waarneembaar. De S20 Ultra biedt ook draadloos opladen en dual sim functionaliteit, of deze functies voor jou opwegen tegen de genoemde voordelen van de Find X2 Pro blijft natuurlijk een persoonlijke keus. Zelf kies ik dan liever voor de snellere oplader en het indrukwekkende scherm van de Find X2 Pro. Dit display is overigens ook 0,2-inch kleiner (6,7” vs 6,9”), waardoor deze mijn inziens een beduidend betere handligging biedt, zeker wanneer je de telefoon met één hand wenst te bedienen.

De OnePlus 8 Pro zou je ook als concurrent kunnen beschouwen, hoewel ik dit meer beschouw als tegenhanger van de Find X2, en niet zozeer van de Find X2 Pro. Dan hebben we natuurlijk Huawei nog, met de P40 Pro Plus. Hoewel dit ook een uitstekende smartphone is gaat Huawei nog altijd gebukt onder de Amerikaanse sancties, waardoor het toestel geleverd wordt zonder Google services. Dit maakt de Huawei P40 Pro Plus beduidend minder interessant voor het grote publiek. Het zorgt er tevens voor dat de Oppo Find X2 Pro eigenlijk bijzonder weinig concurrenten heeft op het moment van schrijven.

Kijken we binnen het product portfolio van Oppo zelf, dan is de Find X2 natuurlijk de grootste concurrent. De Pro-versie kost €200 extra, voor die meerprijs krijg je een luxer, waterdicht ontwerp, dubbel zoveel opslaggeheugen en een beter camerasysteem. Waar het Pro model een 10x Hybrid zoom functie herbergt is de standaard variant voorzien van een 5x Hybrid zoom. Zoek je toch iets goedkopers? Dan kun je ook nog uitwijken naar de Find X2 Neo of de Find X2 Lite. Het zijn één voor één 5G telefoons waarmee je bent voorbereid op de toekomst.