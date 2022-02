Nintendo Switch OLED review De Switch OLED is de meest geavanceerde spelcomputer van Nintendo. Is dit spelsysteem z’n prijs waard of zijn er betere alternatieven beschikbaar?

Voordelen Prachtig OLED scherm

Goede geluidskwaliteit

Vernieuwde brede standaard

Prima accuduur Nadelen Handheld HD-resolutie met 60Hz

Opslagcapaciteit alsnog beperkt

Prijs/kwaliteit verhouding 8.0 Recensie conclusie 8.3 Nintendo Switch OLED Reviews De Switch OLED is een bijzonder veelzijdig spelsysteem dat je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken. Als handheld beschik je over een prachtig OLED display, goede stereo speakers en een lange accuduur.

In oktober 2021 heeft Nintendo een nieuwe variant uitgebracht van de populaire Switch game console. Het Nintendo Switch OLED 2021 model borduurt voort op het model dat in 2017 werd uitgebracht. De vernieuwde spelconsole beschikt over een beduidend groter en kleurrijker OLED display. In tegenstelling tot de Nintendo Switch Lite biedt het OLED model ook ondersteuning voor de Tabletop en TV modus.

Bij het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle hebben ze alle drie de game consoles van Nintendo bespeelbaar opgesteld voor het publiek. Wij hebben van het museum een Switch OLED exemplaar ter leen ontvangen om er een review over te kunnen schrijven. Nadat LetsGoDigital eerder al de Switch en Switch Lite heeft kunnen testen, zijn we erg benieuwd hoe het vernieuwde model presteert.

Nintendo Switch OLED game console en handheld in één

De Nintendo Switch is een spelconsole die met de TV verbonden kan worden, maar ook als handheld gebruikt kan worden. Zodoende kun je ook onderweg al je favoriete spelletjes blijven spelen. Daarnaast kun je de handheld neerzetten om in tafelstijl / tabletop modus te spelen. Handig als je met een vriend wilt gamen. Beide kunnen dan gebruik maken van één Joy Con controller – die standaard worden meegeleverd. Deze drie speelmodi maken Nintendo’s spelcomputer uniek en bijzonder veelzijdig.

De Switch OLED 2021 beschikt over een 7-inch OLED display met een HD resolutie. Het scherm is groter en kleurrijker dan dat van z’n voorganger. Het origineel beschikt namelijk over een 6,2” LCD display. Een OLED display biedt verschillende voordelen ten opzichte van LCD. Het scherm toont levendige kleuren, met een rijk contrast en diepe zwarttinten. Ook is de beeldhoek van een OLED scherm groter dan die van een LCD display, bovendien is dit type display extra energiezuinig.

Het vernieuwde display behoort zonder twijfel tot de belangrijkste upgrades ten opzichte van het 2017 model. Wel is het jammer dat Nintendo de HD resolutie heeft gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de 60Hz refresh-rate. Liever hadden we gezien dat de Nintendo Switch OLED over een Full HD resolutie zou beschikken met een 120Hz refresh-rate – zoals we tegenwoordig ook bij veel smartphones zien. Omdat het displayformaat is vergroot, zouden deze aspecten juist extra goed tot z’n recht komen. Ondanks dit gemis levert de handheld een plezierige kijkervaring. Kleuren ogen helder en het scherm toont voldoende contrast.

Hoewel het displayformaat is vergroot, zijn de algehele afmetingen van de handheld niet vergroot. Om dit mogelijk te maken zijn de schermranden aanzienlijk verkleind. Hierdoor oogt het 2021 model ook een stuk moderner. Bovendien blijft het apparaat op deze wijze compact genoeg om als handheld te gebruiken. Met de Joy Con controllers bevestigd zijn de afmetingen: 102 x 242 x 13,9mm.

In de handheld modus kun je de Joy Con controllers aan de tablet bevestigen. Dit werkt in principe soepeltjes, hiervoor is een geleiderail aangebracht. Wel dien ik op te merken dat je je redelijk makkelijk kunt vergissen, waardoor je de controller op z’n kop op de tablet bevestigd (de linker controller zit dan aan de rechterkant en visa versa). Vervolgens is het echter erg lastig om de controller weer los te krijgen. Hier had Nintendo wel wat op mogen bedenken, ten slotte wordt de Switch ook veel door kinderen gebruikt – die zo’n foutje makkelijk maken.

Tablettop en TV modus

Een andere verbetering ten opzichte van het voorgaande model is de brede verstelbare standaard. Deze was nogal fragiel op het oude model. De Switch OLED is voorzien van een beduidend bredere standaard, waardoor je de handheld stabiel kunt neerzetten op een tafel of andere vlakke ondergrond – om te spelen in tafelstijl modus.

De standaard kan in elke gewenste hoek worden ingesteld. Ideaal als je wilt gamen met een vriend, pak ieder een Joy-Con controller in de hand en je kunt beginnen met spelen. De controllers zijn relatief compact vormgegeven, voor kinderen is dit ideaal.

Voor volwassenen voelt het spelen met één controller toch een beetje klein en beperkt aan. De viertal game knoppen (A/B/Y/X) zijn ook beduidend kleiner vormgegeven dan bijvoorbeeld bij een PlayStation of Xbox controller.

Het is in ieder geval ideaal dat je de Switch ook onderweg kunt meenemen. Je neemt de handheld eenvoudig mee terwijl je reist met het openbaar vervoer of achterin de auto zit. Dit is duidelijk een meerwaarde van Nintendo’s spelsysteem ten opzichte van andere game consoles.

Maak je je zorgen dat je jouw kind zo helemaal niet meer van het gamen afkrijgt? Via de bijbehorende smartphone app kun je ouderlijk toezicht behouden. Zo kun je instellen hoe lang er gespeeld mag worden. Als de speeltijd voorbij is krijg je automatisch een melding op je telefoon. Vervolgens is het mogelijk om op afstand een waarschuwing te tonen of de game af te sluiten.

Een ander pluspunt zijn de verbeterde speakers. Er zijn twee speakers ingebouwd die een goed geluid produceren – veel rijker dan voorheen. Ook het volume is toereikend. Daarnaast biedt de Switch ook ondersteuning voor koptelefoons, oordopjes en speakers met Bluetooth technologie.

Je kunt de Nintendo Switch OLED uiteraard ook verbinden met een TV. Via de achterzijde van het dockingstation kun je de voedingskabel aansluiten, het andere uiteinde sluit je aan op de HDMI-poort van je TV. Zodra je de Switch in het bijgeleverde dock zet, kun je beginnen met spelen. Gekoppeld aan het docking station wordt 1080p Full HD ondersteunt. De spelconsole levert een goede game ervaring, met een eenvoudige bediening die ook door kinderen begrepen wordt.

Standaard is er 64GB opslaggeheugen beschikbaar – dat is dubbel zoveel als bij de originele Switch. Mocht je toch een keer tegen opslagproblemen aanlopen dan kun je gebruik maken van het microSD geheugenkaartslot. Voor het eerst is er ook een ethernetpoort beschikbaar, om een LAN kabel aan te kunnen sluiten. Uiteraard kun je de Switch ook draadloos via WiFi met internet verbinden.

Joy-Con controllers

De controllers zijn al even aan bod gekomen in deze Nintendo review. Standaard worden er twee Joy Cons meegeleverd in de verkoopverpakking. Er zijn overigens twee Switch OLED varianten in omloop. Een wit model, waarbij de tweetal controllers en de bijgeleverde oplaadstandaard in het wit zijn uitgevoerd en een Neonblauw / Neonrood model, met een zwarte oplaadstandaard.

Waarbij je met andere spelsystemen, zoals de Sony PS5 en de Xbox Series X, standaard met één controller speelt is dat bij de Switch line-up heel anders. De tweetal controllers dragen bij aan de veelzijdigheid van dit spelsysteem. Je kunt ze aan de tablet bevestigen, om één grote handheld te creëren.

Je kunt ze ook loskoppelen en ieder één controller in gebruik nemen, om vervolgens samen een multiplayer game te spelen. Daarnaast kan ook één persoon beide controllers in de hand houden, om zo een spel vanaf de TV te spelen. Ten slotte wordt er ook nog een Joy Con houder meegeleverd, om er één grote controller van te maken. Aan de houder zit tevens een grip bevestigd, zoals we kennen van traditionele controllers.

Er zijn overigens twee Joy Con houders in omloop. De houder die standaard wordt meegeleverd beschikt niet over een ingebouwde oplader, de tweede variant is een oplaadbare Joy-Con houder – waardoor de controllers tijdens het spelen worden opgeladen. Deze variant is eenvoudig te herkennen aan de transparante behuizing van de houder.

De designers bij Nintendo hebben het Switch concept duidelijk goed doordacht. Geen enkele controller biedt zoveel mogelijkheden. Verder zijn de Joy Cons voorzien van een HD-trilfunctie en een infrarood bewegingscamera.

Nintendo Switch games & accuduur

Door de jaren heen is het game assortiment voor de Switch aanzienlijk vergroot. Mocht je over het oude model beschikken en overwegen om over te stappen naar het OLED model, dan hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over je game collectie. Al je oude games blijven gewoon speelbaar.

Nintendo heeft natuurlijk een erg uitgebreide Super Mario line-up, die het erg goed doen bij kinderen – van avonturen spellen tot race games zoals Mario Kart 8 en vechtspellen als Super Smash Bros. Ook Minecraft en Pokemon spellen zijn bijzonder populair voor de Switch OLED. Oudere spelers zullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan spellen zoals Zelda, Metroid Dread, FIFA en Need for Speed.

Er zitten ook een aantal erg unieke games bij. Neem bijvoorbeeld Ring Fit Adventure, die wordt geleverd met een Ring-con en een beenband – die jouw bewegingen registreert. Het is een spelletje met verschillende oefeningen en bewegingen om fit te blijven. Typisch zo’n spel dat uitsluitend te spelen is op de Nintendo Switch.

Aangaande de batterijduur, in de handheld mode kun je het OLED model zo’n 5 tot 9 uur gebruiken alvorens deze aan de oplader gelegd moet worden. Dit varieert uiteraard sterk per spel. Desondanks kun je spreken van een zeer goede accuduur.

In 2019 heeft Nintendo al eens een vernieuwde variant van de Switch aangekondigd. Deze kreeg dezelfde naam, maar een langere accuduur die overeenkomt met het nieuwe OLED model. Het originele model is inmiddels niet meer verkrijgbaar – die leverde een batterijduur van zo’n 3 tot 6 uur.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Nintendo Switch OLED werd in oktober 2021 uitgebracht voor €350. Het 2019-revisie model is ook nog altijd verkrijgbaar, hiervoor betaal je zo’n €50 minder. Daarnaast kun je de Switch Lite kopen voor €250. Met deze drie devices biedt Nintendo een erg veelzijdige line-up.

Over de prijs valt weinig te zeggen. Het blijft natuurlijk een hoop geld, maar met dit spelsysteem haal je een zeer veelzijdig apparaat in huis waar jij of je kinderen zich uren mee kunnen vermaken. Nintendo weet hiermee te concurreren met game consoles zoals de PS5 Digital en de Xbox Series S – die overigens uitsluitend digitale games ondersteunen.

Gaat je voorkeur uit naar handheld gaming, dan is het Switch Lite model wat voor jou. Wil je het spelsysteem ook als game console inzetten om met de TV te verbinden, dan kun je beter kiezen voor de reguliere Switch. Of je kiest voor het nieuwe OLED of het oude LCD model dat blijft uiteraard erg persoonlijk. Persoonlijk ben ik van mening dat het grote OLED display, de betere speakers, de bredere standaard en de dubbele opslagcapaciteit die €50 wel waard is.

Nintendo Switch OLED review conclusie

De Switch OLED is een bijzonder veelzijdig spelsysteem dat je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken. Met het nieuwe model borduurt Nintendo op slimme wijze voort op het succes van de originele Switch.

Beschik je reeds over de oude Switch en twijfel je of je moet upgraden? Dan zijn er eigenlijk net wat te weinig redenen om het nieuwe model te kopen. Hoewel je oude Switch ongetwijfeld ook nog behoorlijk wat geld waard is op de tweedehands markt – zoals Marktplaats – waardoor sommige het toch de moeite waard zullen vinden om te upgraden.

Heb je nog geen Nintendo Switch in huis? Dan koop je met het OLED model het meest complete en geavanceerde spelsysteem dat er beschikbaar is binnen het Nintendo-assortiment. De verbeteringen die zijn doorgevoerd, met name op handheld gebied, zorgen voor nog meer speelplezier.

Heb je kinderen tussen de 6 – 12 jaar, dan is mijn inziens de beste spelconsole die je kunt kopen. Ook voor oudere kinderen is het een fantastisch spelsysteem, hoewel sommige dan toch de voorkeur zullen geven aan de games die voor de PlayStation en Xbox beschikbaar zijn.

Ons test exemplaar is inmiddels weer terug bij het Bonami SpelComputer Museum. Wil jij de Switch zelf een keer uitproberen? Breng dan zeker een bezoek aan het museum. Niet alleen alle Nintendo spelcomputers staan speelbaar opgesteld in Zwolle, ook de game consoles van Sony en Microsoft zijn aanwezig. Evenals tal van consoles waarvan jij het bestaan vermoedelijk nog niet eens kent. Er is ook een grote inpandige retro arcadehal met vele tientallen retro arcadekasten en flipperkasten, om naar hartenlust op te kunnen spelen.